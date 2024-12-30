Ювелірна справа під час війни: як il Cameo долає виклики та розвивається

Мережа ювелірних бутиків il Cameo понад десять років працює у сегменті luxury в Україні. Компанія пропонує ювелірні вироби від провідних італійських ювелірних домів. Усі колекції та дорогоцінні камені ретельно відбирає сертифікований гемолог із дипломами HRD Antwerp (Бельгія), SSEF і Gubelin (Швейцарія) – експерт, що спеціалізується на оцінці автентичності та властивостей коштовного каміння

Повномасштабне вторгнення стало серйозним викликом для il Cameo, змусивши компанію оперативно перебудувати логістичні процеси та забезпечити безпеку працівників. Попри труднощі, за час війни було відкрито два нових бутики – у Львові та Одесі, а незабаром заплановано ще одне відкриття в Києві.

Окрім цього, компанія стикається з викликами недобросовісної конкуренції, налагоджує співпрацю з новими партнерами та активно планує подальший розвиток. І хоча Україна залишається ключовим ринком, il Cameo має амбітні плани щодо виходу в Європу. Про те, як подолати виклики, зберегти якість виробів і продовжувати зростання навіть у складних умовах, CEO та гемолог il Cameo Ірина Омельченко поділилася в інтерв’ю для Forbes BrandVoice.

Одним із найбільших викликів для українського бізнесу за останні роки стало повномасштабне вторгнення. Як це було для вас?

Зберегти бізнес у часи війни – це, без перебільшення, одне з найскладніших завдань для будь-якого підприємця. Але ще складніше – знайти сили для розвитку в умовах постійного ризику та невизначеності.

Кожен день стає новим випробуванням, де потрібно бути готовим до найгіршого, але водночас зберігати віру в майбутнє.

На початку повномасштабної війни ми прийняли важливе, хоч і непросте рішення – відкрити новий бутік у Львові. У квітні 2022 року ми підписали договір оренди, а вже в липні відчинили двері нашого магазину для клієнтів.

Це було більше, ніж просто бізнес-рішення. Це був наш спосіб сказати, що ми віримо в Україну, залишаємося тут і працюємо, щоб підтримати економіку, створити робочі місця та надихнути інших.

Бізнес – це насамперед люди, і наша команда дуже згуртувалася у цей непростий час. Проте, як і багато інших компаній, ми зіткнулися з гострим дефіцитом кадрів. Багато співробітників виїхали за кордон і прагнуть працювати дистанційно, але я твердо переконана, що офлайн-робота має незамінні переваги, особливо для нашої сфери. Ми адаптуємося, шукаємо нові шляхи, але це залишається викликом.

Які ще труднощі постали перед вами?

Війна принесла нові виклики, і найперше завдання, з яким ми стикнулися, – перебудова логістичних процесів. Наша компанія на 100% залежить від імпорту, і раніше доставка прикрас здійснювалася авіатранспортом. З початком війни ці маршрути стали недоступними, і переді мною, як CEO, постало завдання знайти нові способи забезпечення поставок. Це потребувало швидких рішень, чіткого планування й готовності працювати в умовах постійної невизначеності.

Ще одним важким випробуванням стали відрядження. Усі наші ювелірні прикраси ми обираємо особисто. Як гемолог я ретельно перевіряю кожен камінь вручну за допомогою лупи, і онлайн-замовлення в нашому бізнесі просто неприпустимі. Щоб забезпечити найвищу якість, ми закуповуємо прикраси безпосередньо в Італії. Але через війну й відсутність авіасполучення відрядження стали значно складнішими та затратнішими.

Окремо хочу відзначити нашу команду в Харкові. 24 лютого 2022 року співробітники діяли чітко за заздалегідь розробленими інструкціями, і завдяки цьому нам вдалося захистити магазин і людей. Так, у наш бутік потрапив уламок ракети, але це дрібниця порівняно з тим, як усе могло б закінчитися.

Як ви обираєте партнерів і бренди для співпраці?

Ми обираємо ювелірні бренди, які є найвідомішими у світі, та якість яких відповідає найвищим міжнародним стандартам. Кожен вибір підтверджує нашу відданість бездоганній майстерності й вишуканості. Ми дуже ретельно обираємо партнерів, враховуючи кожну деталь – від майстерності виготовлення до відповідності найвищим стандартам дорогоцінного каміння.

Сьогодні ми ексклюзивно представляємо в Україні бренди Pomellato, Leo Pizzo, Dodo, Recarlo, Chimento, а у 2024 році до цього переліку додався ще один значущий партнер – бренд Vhernier. Ця співпраця – не просто про бізнес, це показник того, що ми розвинута країна, де повинно бути все найкраще, в тому числі представлені найкращі бренди.

Як ви захищаєте свій бренд від недобросовісної конкуренції?

Ювелірний бізнес, як і будь-яка інша сфера, має своїх недобросовісних гравців. Шоуруми з прикрасами невідомого походження та баєри, які привозять товари «в кишенях», створюють серйозну загрозу для офіційного ринку.

Ми наголошуємо клієнтам: тільки офіційний представник може гарантувати автентичність прикрас і надати сервіс найвищого рівня. Підробки або прикраси з outlet-магазинів не забезпечують ні якості, ні гарантій. Купуючи офіційно, клієнт підтримує прозорий бізнес і робить внесок у розвиток економіки країни.

Ірина Омельченко, CEO та гемолог il Cameo.

Яким ви бачите майбутнє компанії?

Ми прагнемо стати лідером українського ринку. Навіть у час війни ми продовжуємо розвиватися – відкрили бутіки у Львові й Одесі, а зовсім скоро відчинить свої двері наш магазин у київському ТЦ «Домосфера».

Ми також ставимо перед собою амбітні цілі виходу на європейський ринок. Це завдання складне, але ми впевнені, що наша команда здатна досягти високих результатів.