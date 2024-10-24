Французький стиль і комфорт на Фонтанській: житловий будинок «Консул»

Житловий будинок «Консул», розташований на Фонтанській дорозі в Одесі, є помітним проєктом на ринку преміумнерухомості міста. Він вирізняється архітектурою у французькому стилі, продуманою системою безпеки та орієнтацією на комфорт мешканців. Проєкт реалізувала будівельна компанія «Два Академіка», яка, попри виклики воєнного часу, змогла завершити його відповідно до заявлених стандартів якості. Forbes BrandVoice розповідає деталі

Довіра покупців і виклики воєнного часу

Будівельна компанія «Два Академіка» має тривалу історію на ринку нерухомості Одеси: розпочавши з продажу земельних ділянок під забудову, компанія перетворилася на одного з провідних девелоперів міста. Окрім приватної забудови, в її портфелі кілька введених в експлуатацію та заселених багатоквартирних житлових комплексів і малоквартирний будинок преміумкласу «Консул». У компанії кажуть, що зберегти і зміцнити довіру клієнтів допомогло регулярне підтримування звʼязку з ними, а також завершення всіх розпочатих проєктів, попри зовнішні обставини.

Так, одним із найбільших викликів стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році, в результаті чого девелопер змушений був тимчасово зупинити діяльність і зіткнувся з відчутним відтоком персоналу – частина працівників виїхали за кордон, інші приєдналися до лав ЗСУ. Однак завдяки організаційній гнучкості компанія змогла зберегти основну частину команди й у квітні 2022-го повернутися до роботи. Це дозволило поступово відновити будівництво усіх проєктів.

Інша проблема, з якою зіткнувся девелопер у перші місяці війни – брак будматеріалів. «Наприклад, одне з наших проєктних рішень – вікна з євробрусу. Це особливий формат деревʼяних віконних рам, виготовлених із масиву дерева, зазвичай дуба чи сосни. Такі вікна не тільки екологічні, але й мають відмінні теплоізоляційні властивості, – пояснює Максим Одінцов, business development manager компанії. – Останню партію для скління ми мали отримати наприкінці лютого 2022 року. В результаті бойових дій підприємство нашого постачальника з Харкова було майже повністю зруйноване. Лише дивом там збереглася партія матеріалів, завдяки поставці якої нам вдалося завершити скління двох секцій і зберегти високу якість проєкту, адже на той час знайти в Україні євробрус було практично неможливо».

Максим Одінцов, business development manager компанії «Два Академіка»

Архітектура, безпека та доброустрій

Житловий будинок «Консул» вирізняється архітектурою у французькому стилі та властивою цьому стилю витонченістю форм. Фасади будівлі, прикрашені кованими елементами, великі панорамні вікна, відкриті тераси та сучасні матеріали забезпечують не лише естетичну привабливість, а й функціональність і довговічність. Вибір стилю також продиктований бажанням створити проєкт, який органічно вписується в архітектурний ландшафт Одеси.

Житловий комплекс «Консул» Житловий комплекс «Консул» Предыдущий слайд Следующий слайд

Ще одна перевага «Консулу» – високий рівень безпеки. Територія повністю закрита для сторонніх, потрапити до житлової частини можна лише через головний вхід з контролем доступу та пильним адміністратором дому. Вся територія перебуває під постійним відеонаглядом камер із високою роздільною здатністю, що дає змогу ідентифікувати всіх, хто перебуває на території, в будь-який час доби та забезпечити максимальний рівень безпеки для резидентів.

Девелопер потурбувався й про доброустрій, що враховує інтереси різних груп мешканців і дає їм можливість комфортно проводити вільний час. Прибудинкова територія повністю вільна від авто. На двох рівнях облаштовано дитячі майданчики, зелені зони, ізольовані альтанки для усамітнення чи, навпаки, святкування у дружній компанії з барбекю. Також є відкритий басейн, яким мешканці зможуть користуватися щонайменше з травня до вересня.

Якісне обслуговування будинку забезпечує власна керуюча компанія. Це допомагає забезпечити максимально оперативне розвʼязання технічних питань, а мешканцям – отримати якісну допомогу у разі виникнення проблем з експлуатацією, пояснює Максим Одінцов. Він зазначає, що керуюча компанія надаватиме мешканцям цілодобовий консьєрж-сервіс і низку додаткових послуг.

Житловий будинок «Консул»

Девелопер потурбувався про забезпечення потреб мешканців у воєнний час. Будинок забезпечено кількома резервними системами живлення та водопостачання, що дозволить комфортно пережити будь-які форс-мажори. А високоточна система пожежної безпеки мінімізує ризики для здоровʼя.

Перелічені чинники є ключовими у виборі клієнтів. «Навіть ті, хто початково планував інвестувати, щоб отримувати прибуток від оренди, в результаті обирають жити в «Консулі» й здавати в оренду іншу нерухомість. Тому всі наші мешканці знають один одного та формують комʼюніті зі спільними цінностями», – розповідає Одінцов.

Звісно, клієнти звертають увагу і на репутацію девелопера, надійність будівництва та можливість оперативного розвʼязання будь-яких питань з боку керуючої компанії.

Житловий будинок «Консул» на Фонтанській дорозі в Одесі

Нова точка тяжіння міста і міжнародне визнання

Символом будинку та новим лендмарком міста стане скульптура, присвячена Сіднею Райлі, відомому розвіднику родом з Одеси, який став прототипом образу Джеймса Бонда. Скульптура буде розташована біля відкритої частини фасаду та доступна всім одеситам і гостям міста. За задумом авторів ідеї, вона підкреслює витонченість і стиль будівлі, символізує міжнародний статус комплексу та додає йому елемент загадковості. Це частина образу, що вирізняє «Консул» серед інших обʼєктів нерухомості в Одесі.

Скульптура, присвячена Сіднею Райлі, відомому розвіднику родом з Одеси, який став прототипом образу Джеймса Бонда. Скульптура Сіднею Райлі буде розташована біля відкритої частини фасаду та доступна всім одеситам і гостям міста. Предыдущий слайд Следующий слайд

Нещодавно «Консул» здобув визнання високої якості проєкту на світовому рівні – дві міжнародні нагороди European Property Awards. «Ці премії для нас – ще одне підтвердження того, що проєкт відповідає найвищим стандартам архітектури, безпеки та комфорту. Це не лише важливий етап у розвитку компанії й команди, але й підтвердження нашої репутації на міжнародній арені, – коментує Одінцов. – Успіх проєкту – це успіх кожного члена команди, що працював над реалізацією «Консулу» та зробив свій внесок у його розвиток. Завдяки цьому проєкт став не лише якісним прикладом сучасної архітектури, а й своєрідним емоційним надбанням для його творців».