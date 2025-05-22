Київстар надає суперсилу для Школи операторів наземних дронів «Варан». Як це змінить підготовку бійців і може змінити правила гри на фронті

Безпілотні наземні комплекси – не просто технічна новинка. Це трансформація воєнної теорії та практики, де людське життя є найвищою цінністю, а технології – її надійним щитом. Опинитися в авангарді створення сучасної армії може кожен українець, який підтримає проєкт « Нам тут жити: школа операторів наземних дронів Варан ». Йдеться про наземні дрони, що виконують критично важливі завдання з логістики, евакуації поранених, розвідки та інженерної підтримки. Як підтримати проєкт та яким чином високотехнологічні рішення українських розробників рятують життя – в матеріалі Forbes BrandVoice.

У серці сучасної війни народжуються не лише герої, а й інновації. Україна, що бореться за свою свободу, стає майданчиком для проривних рішень у сфері військових технологій. Один із найцікавіших прикладів такого підходу – проєкт «Нам тут жити», спільна екосистема військових ініціатив Київстар та Фонду «Повернись живим», яка об’єднує під єдиною парасолею всі мілітарі-проєкти партнерства. І якщо спочатку фокус був на розмінуванні та підтримці ППО, то з 2024 року все більше уваги приділяється технологічним рішенням.

Олександр Комаров, СЕО компанії Київстар «Школа операторів «Варан» – наступний логічний крок у цій стратегії, що змінює підходи до ведення війни. Ми прагнемо, щоб на фронті ризикувала техніка, а не люди, і віримо, що сучасні технології та підготовлені фахівці допоможуть зберегти якомога більше життів. Уже бачимо конкретний результат і чітко розуміємо, що інвестиції в мілітарі-тех – це частина нашої відповідальності перед суспільством і внесок у спільну перемогу». Читать больше Свернуть

Наземні дрони в сучасних війнах

Війна стає все більш технологічною. Зараз на полі бою з’являється новий гравець – безпілотні наземні комплекси (БпНК). Ці технології виконують завдання з доставки, евакуації та розвідки – вони змінюють саму структуру армій, зменшують ризики для особового складу та підвищують ефективність операцій. І саме Україна наразі є одним із флагманів у застосуванні таких систем.

Якщо на початку повномасштабної війни такі дрони були поодинокими експериментами, то в 2024–2025 роках вони перетворились на багатофункціональний інструмент підтримки війська.

Вадим (Полтава), керівник Школи НРК «Варан» «У одному з підрозділів за місяць кілька платформ перевезли понад 8 тонн вантажів у такі місця, куди інша техніка не могла доїхати. Це допомогло зберегти життя бійців. Є також реальні випадки, коли дрони евакуювали поранених із передової – це складно, але такі місії вже працюють». Читать больше Свернуть

Чому наземні дрони – критично важливі на фронті: Зменшення ризику при виконанні небезпечних завдань, зокрема евакуації поранених з-під обстрілів або виконання саперних робіт.

Автономність у складних умовах (окопи, руїни, лісисті та заміновані місцевості).

Підвищення мобільності логістики – доставка вантажів у бойові зони.

Можливість роботи в умовах радіоелектронної боротьби, де повітряні дрони втрачають керування. Читать больше Свернуть

Завдяки гнучкості, швидкому впровадженню інновацій і унікальному бойовому досвіду українські інженери створюють ефективні та доступні рішення, які вже впливають на зміну тактики в сучасних війнах.

Успіх українських розробників у поєднанні з бойовим досвідом відкриває шлях до створення першої у світі армії з масовим використанням роботизованих систем на рівні підрозділів. І чим більше БпНК замінюють солдатів на найнебезпечніших ділянках, тим більше життів вони зберігають.

Школа операторів наземних дронів «Варан» – технології, що рятують та навчають

Спільний проєкт Київстар та Фонду «Повернись живим» – втілення нового підходу до ведення війни, в якому технології стають союзником людини, а знання – потужною зброєю.

Микола Сметанюк, консультант Фонду «Повернись живим» «Ідея створити школу виникла тоді, коли у війську гостро постало питання логістики й підтримки передової. Виробництво БпНК почало масштабуватися, а ось фахівців, які могли б з ними працювати, критично не вистачало. Сьогодні потреба в операторах тільки зростає: для роботи з наземними дронами у складі екіпажу необхідно більше людей, ніж для безпілотної авіації. За нашими оцінками, зараз треба готувати до 300 спеціалістів щомісяця, і ця цифра буде рости». Читать больше Свернуть

Але війську потрібні фахівці нової воєнної спеціальності, які не лише керують різними моделями БпНК у реальних бойових умовах та мають психологічну підготовку до роботи в умовах високого стресу, а й уміють взаємодіяти з іншими підрозділами (піхота, артилерія), можуть обслуговувати та ремонтувати дрони, а також адаптувати їх до завдань різної специфіки. Тому навчання в Школі, що триватиме 32–34 дні, буде складатися з трьох етапів.

Спочатку теоретичний блок – знайомство з побудовою БпНК, тактикою їх застосування, плануванням місій та протидією РЕБ. Далі – практичні заняття з реальними комплексами та тренування в умовах, наближених до бойових, в тому числі й на спеціальному симуляторі, що розроблений військовими для військових, з моделями платформ, що вже стоять на озброєнні ЗСУ. Завершує курс польова підготовка – учасники самостійно планують місію, виїжджають на позицію, розгортають БпНК і виконують завдання у максимально реалістичних умовах.

Така підготовка неможлива без потужного інструкторсько-викладацького складу, який включає військових із бойовим досвідом, фахівців із вищою освітою в галузях інженерії, ІТ, радіоелектроніки та практиків, які безпосередньо працювали з дронами в бойових умовах. Усі вони постійно підвищують кваліфікацію – співпрацюють із виробниками техніки, здійснюють відрядження до бойових бригад для обміну досвідом та оновлення навчальних матеріалів.

Таким чином, новий навчальний центр стане першим в Україні спеціалізованим осередком підготовки операторів наземних дронів та буде мати усе необхідне: відповідну інфраструктуру для навчального процесу та проживання курсантів, спеціальні майстерні для експлуатації та обслуговування БпНК, чітку логістику курсантів та техніку для навчання. Це дозволить готувати до 200 дроноводів щомісяця.

Інвестиція в проєкт «Нам тут жити: школа операторів наземних дронів «Варан» – підтримка української армії

Перемога в сучасній війні неможлива не лише без передових технологій, унікальних знань, а й без системної підтримки з боку бізнесу та громадянського суспільства. Долучитися до збору 35 млн грн, які необхідні для створення першої в Україні Школи операторів наземних дронів «Варан», може кожен. Завдяки опції Суперсила «Допомога ЗСУ» абоненти Київстар автоматично донатять на потреби армії, просто користуючись мобільним зв’язком – без додаткових зусиль та витрат.

Як долучитися до проєкту? Задонатити на спецрахунок фонду та «банку» проєкту. Абоненти передплаченого зв’язку можуть долучитися: підключивши благодійну Суперсилу «Допомога ЗСУ», що дозволяє абонентам робити щомісячний донат у розмірі до 50 грн, просто користуючись мобільним зв’язком.

надіславши повідомлення на номер 515, щоб донатити 10 грн після кожного поповнення рахунку від 50 грн;

відправивши будь-яке SMS на номер 88009 – в такому випадку з мобільного рахунку буде перераховано 10 грн на збір. Читать больше Свернуть

Компанія Київстар бачить своїм обов’язком участь у збереженні країни та допомогу людям у складні часи. Компанія системно підтримує ЗСУ, саперів, лікарні та постраждалих від війни, інвестуючи у критично важливі напрямки. З початку повномасштабного вторгнення вже спрямовано понад 2,7 млрд грн на підтримку армії, суспільства та відновлення цифрової інфраструктури України.

Технологічні рішення, що підвищують ефективність операцій і зменшують втрати, – один із пріоритетів співпраці Київстар і Фонду «Повернись живим». Це партнерство дозволяє оперативно закривати ключові потреби військових: від закупівлі пікапів до підтримки саперів і підрозділів ППО засобами зв’язку. Із 24 лютого 2022 року вже реалізовано п’ять спільних проєктів. Відкриття Школи стало логічним продовженням цієї співпраці.

Вадим (Полтава), керівник Школи НРК «Варан» «Ми створюємо зразковий навчальний центр із можливістю подальшого його масштабування на інші регіони та роди військ. Школа стане фундаментом для формування нового напрямку у військовій справі, а також в українській оборонній і цивільній промисловості. Вона буде готувати фахівців для розвитку автономних систем, мінімізуючи участь людини в бойових діях, та створювати можливості для реінтеграції ветеранів через технічну освіту, бізнес і виробництво. Досвідчені оператори зможуть у мирний час ставати інструкторами, передаючи свій досвід задля підтримки боєздатності країни». Читать больше Свернуть

Таким чином, проєкт «Нам тут жити: школа операторів наземних дронів «Варан» має стратегічне значення – прискорює впровадження робототехніки у ЗСУ та формує нову культуру співпраці та взаємодії держави та бізнесу.