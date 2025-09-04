Найбільший театральний фестиваль Києва повертається: «Сім» втретє збере головні театри України просто неба в UNIT.City

З 12 по 18 вересня 2025 року в Києві відбудеться третій театральний фестиваль просто неба «Сім» – одна з найбільших культурних подій столиці, яка збирає провідні театри країни на одній сцені під відкритим небом. Протягом семи днів в інноваційному парку UNIT.City відбудуться сім вистав – щовечора новий театр, нова історія, новий привід поринути в себе крізь призму мистецтва

Формат фестивалю – «7 театрів / 7 днів / 1 сцена» – залишається незмінним.

У програмі – найактуальніші українські вистави, відібрані для open-air показів: від національних академічних труп до незалежних театрів, які формують нову театральну культуру.

Фестиваль «Сім» уже став щорічним культурологічним проєктом, масштабу якого немає аналогів в Україні. Минулого року подію відвідали понад 3500 глядачів. Цьогоріч команда готує ще масштабніший проєкт – із новою сценою, розширеною аудиторією та амбітною метою: прийняти до 5000 глядачів.

Попри повномасштабну війну, попит на культурні події в Україні зростає. Театри демонструють аншлаги, а розклад вистав розписаний на місяці вперед. Люди шукають у мистецтві підтримку, і фестиваль «Сім» створений саме для цього: підтримати глядача емоційно, дати точку опори, простір для сенсів і пошуків.

«Ми бачимо цей фестиваль не як подію на вихідні, а як спосіб взаємодії з містом і людьми, які звикли бачити сенси поміж рядками. Це не тільки про тиждень театру, це про довіру до культури як ресурсу, що не втрачає сили навіть у найскладніші часи. Театр сьогодні – це про щирість, близькість і здатність говорити відверто», – зазначають в UNIT.City.

Фестиваль реалізується як частина соціальної ініціативи UNIT.City. Усі витрати театрів покривають організатори – від логістики до гонорарів. Таким чином, «Сім» підтримує не лише глядача, а й самі театри, які продовжують працювати в непростих умовах.

Програма театрального фестивалю «Сім»

12.09, 18:00 – Freedom Ballet, Flambe 13.09, 18:00 – моновистава «Суперстар» 14.09, 18:00 – Театр імені Миколи Куліша (Херсон), «Одноденний герой» 15.09, 18:00 – антиреприза «Бейбібум» 16.09, 18:00 – Дикий театр, «Людина-подушка» 17.09, 18:00 – Театр імені Марії Заньковецької (Львів), «Доця» 18.09, 18:00 – Новопечерська школа, «Мотанка» від Олени Коляденко

Проєкт реалізовано за підтримки OMD, Ajax Systems, BOLT, KAN, AWT Bavaria, TAVR Media.