10 млн грн від «Аврори» для підприємців. Обрано переможців грантової програми від Forbes Ukraine та мережі мультимаркетів «Аврора»

9 грудня відбулися фінал та визначення переможців грантової програми «Аврора для підприємців» від Forbes Ukraine та мережі мультимаркетів «Аврора». Ними стали 10 представників українських підприємств, що працюють у переробній промисловості та виробляють товари для кінцевих споживачів на території України. Вони розділили між собою грантовий фонд на загальну суму 10 млн грн – 10 підприємців отримали по 1 млн грн. Крім того, переможці програми отримали можливість продавати свою продукцію в понад 1600 мультимаркетах «Аврора»

На урочистій церемонії нагородження вперше на сцені були присутні три співзасновники мережі мультимаркетів «Аврора» – Лев Жиденко, Леся Клименко та Тарас Панасенко.

Співзасновники мережі мультимаркетів «Аврора» – Тарас Панасенко, Леся Клименко та Лев Жиденко. Модератор - Віктор Кіщак Forbes Ukraine

У рамках заходу відбулася панельна дискусія на тему «Як маленьким бізнесам розміститися на полицях великих ритейлерів?». У ній взяли участь Олексій Зозуля, CEO торгової мережі «Фокстрот», Андрій Логвін, засновник і CEO Kasta, та Лев Жиденко, співзасновник мережі мультимаркетів «Аврора». Учасники обговорили важливість створення привабливого продукту для споживачів та пошук нових аудиторій через співпрацю з іншими ритейлерами.

Олексій Зозуля, «Фокстрот», Андрій Логвін, Kasta, та Лев Жиденко, «Аврора». Модератор - Віктор Кіщак, Forbes Ukraine

Не менш важливою є і побудова ефективних процесів всередині компанії. «Часто підприємці роблять помилку, встановлюючи низьку ціну на товар за рахунок урізання свого доходу, але це неправильно. Варто насамперед звернути увагу на організацію роботи. Ми в «Аврорі» знаємо, що саме завдяки ефективній побудові внутрішніх процесів можемо зробити щасливим клієнта», – пояснює Лев Жиденко.

Тарас Панасенко співзасновник «Аврора мультимаркет» Ми отримали понад 600 заявок на участь у грантовій програмі «Аврора для підприємців». Це означає, що серед малих бізнесів в Україні сьогодні високий попит на розвиток. І це дуже радує, адже будуючи свої бізнеси, вони водночас підтримують економіку нашої країни. Моя мрія як бізнесмена також повʼязана з розвитком: я прагну, щоб українська мережа мультимаркетів «Аврора» досягла такого ж успіху, як свого часу шведська IKEA. Читать больше Свернуть

Переможці грантової програми

Сергій Ольшанський, Запорізька обл., ТОВ «Фамберрі». Виробляє продукцію на основі кизилу, а саме: напої, соуси, джеми, варення, пастилу, сублімовані продукти, пюре та заморожені ягоди. У компанії працюють ветерани російсько-української війни. З лютого 2023 року вона однією з перших українських підприємств отримала право розміщувати на продукції знак «Створено захисниками». Максим Масло, Вінницька обл. Виготовляє спеції, суміші спецій та харчові інгредієнти без підсилювачів смаку під брендом «Банка Спецій». Вадим та Пилип Гришини, Закарпатська обл., ТОВ «Прайм Снек». Під брендом snEco компанія виготовляє натуральні сирні снеки за технологією низькотемпературного зневоднення. Це дає змогу зберігати поживні властивості сиру, його природний смак та текстуру, без використання штучних добавок, глютену чи цукру. Садовський Руслан, Чернівецька обл., ТОВ «LXL ENTERPRISE». Під торговою маркою LXL випускає електроустановчі вироби: розетки, вимикачі, вилки штепсельні тощо. Володимир Луканюк, Івано-Франківська обл. Під брендом GUSHKA його команда випускає вовняні вироби, виготовлені з натуральної вовни на старовинних ткацьких верстатах. Gushka створює ліжники, килими, доріжки, пуфи, одяг та подушки. 20% виробів продають за кордон. Олег Богданов, Харківська обл. Під брендом «Долина Снів» у компанії виробляють ковдри з овечої вовни без синтетичних домішок. Михайло та Марія Ганущак, Івано-Франківська обл. ТОВ «ОРГАНІК ОЙЛЗ». Випускають натуральні харчові продукти: олію холодного віджиму – з льону, гарбуза, кокосу тощо, клітковину та борошно, протеїни та пасти різних видів. На всіх етапах виробництва у компанії використовують сировину тільки українських виробників. Дмитро Бідюк, Львівська обл. Його Rekava виготовляє біорозкладні продукти з кавової гущі: стаканчики та кришки, а також свічки у біорозкладних ємностях. Усі продукти Rekava можуть природно розкладатися, не залишаючи шкідливих відходів. Юрій Шраменко, Київ, ТОВ «ФУД ВОРКС». Торгова марка FRESH BLACK – виробник спешелті кави, що працює в Україні та за її межами. У 2023 році відкрили компанію в Польщі. Іван Микуляк, Львівська обл. Під торговою маркою BANDIT випускає бігові, велосипедні, трейлові, тренінгові, спортивні та тактичні шкарпетки.

Леся Клименко співзасновниця «Аврора мультимаркет» Українські бренди мають розвиватися і демонструвати свою інноваційність та незламність всьому світу. Розширюючи мережу мультимаркетів «Аврора» за кордоном, ми будемо їм у цьому активно допомагати. Читать больше Свернуть

Нагородження переможців грантової програми «Аврора для підприємців» від Forbes Ukraine та мережі мультимаркетів «Аврора» Нагородження переможців грантової програми «Аврора для підприємців» від Forbes Ukraine та мережі мультимаркетів «Аврора» Нагородження переможців грантової програми «Аврора для підприємців» від Forbes Ukraine та мережі мультимаркетів «Аврора» Нагородження переможців грантової програми «Аврора для підприємців» від Forbes Ukraine та мережі мультимаркетів «Аврора» Нагородження переможців грантової програми «Аврора для підприємців» від Forbes Ukraine та мережі мультимаркетів «Аврора» Нагородження переможців грантової програми «Аврора для підприємців» від Forbes Ukraine та мережі мультимаркетів «Аврора» Нагородження переможців грантової програми «Аврора для підприємців» від Forbes Ukraine та мережі мультимаркетів «Аврора» Нагородження переможців грантової програми «Аврора для підприємців» від Forbes Ukraine та мережі мультимаркетів «Аврора» Нагородження переможців грантової програми «Аврора для підприємців» від Forbes Ukraine та мережі мультимаркетів «Аврора» Нагородження переможців грантової програми «Аврора для підприємців» від Forbes Ukraine та мережі мультимаркетів «Аврора» Предыдущий слайд Следующий слайд

Про програму

До грантової програми були запрошені власники українських підприємств, які за підсумками 2023 року мали виторг до 100 млн грн. Важливо, щоб бізнес був зареєстрований не пізніше минулого року, а його власник уже подав фінансову звітність за 2023 рік і був готовий поділитися нею з членами журі грантової програми.

Члени журі грантової програми «Аврора для підприємців».

Критерії відбору переможців

Проєкти оцінювали за пʼятьма основними критеріями:

Інноваційність та соціальна значущість ідеї – наскільки проєкт вирішує важливу проблему, пропонує унікальне рішення або сприяє розвитку громади.

Потенціал для масштабування – чи має проєкт можливість зростання та розширення, наскільки він перспективний.

Реалістичність реалізації – які у заявника ресурси, досвід та план дій, необхідні для успішної реалізації ідеї.

Економічний ефект – який внесок проєкт може зробити в економіку. Наприклад, створення робочих місць, стимулювання місцевого бізнесу тощо.

Відповідність цінностям програми – важливо, щоб проєкт підтримував ключові цінності грантової програми: прозорість, відповідальність, розвиток локальних громад.

Грантова програма «Аврора для підприємців» складалася з кількох етапів:

Збір заявок. Учасники, які відповідали всім умовам, заповнювали анкети, що надходили на розгляд журі.

Перевірка та оброблення заявок.

Визначення фіналістів. Члени журі оцінювали кожну заявку, що пройшла перевірку, за 10-бальною шкалою та визначали її середній бал. Після цього обрали учасників конкурсу, що вийшли у фінал.

Визначення переможців проєкту та оголошення результатів грантової програми відбулося на церемонії нагородження 9 грудня 2024 року.

Лев Жиденко співзасновник «Аврора мультимаркет» Я мрію, щоб тисячі працівників та партнерів «Аврори» стали успішними, і саме ми стали тією рушійною силою, яка змінила їхнє життя. У нас є постачальник, який збільшив обʼєми продажів завдяки співпраці з нами з 2 млн грн до 50 млн грн на місяць. Тому все в ваших руках! Читать больше Свернуть

Тепер 10 переможців грантової програми отримають фінансування для модернізації та розширення підприємств, бо розвиток компаній не лише забезпечує нові робочі місця, а й посилює економічну систему України, підвищуючи її стабільність та стійкість.