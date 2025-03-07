20 млн грн на розвиток ветеранського бізнесу: старт другого сезону освітньо-грантової програми «Траєкторія»

Запускається новий сезон грантової програми «Траєкторія», спрямованої на підтримку підприємницьких ініціатив ветеранів і сімей військовослужбовців. На учасників чекають освітні модулі з маркетингу, цифровізації та основ бізнесу. За результатами навчання підприємці зможуть залучити фінансування для розвитку власної справи. Розповідаємо деталі

Михайло Федоров Віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації «Команда Мінцифри системно запускає проєкти, які допомагають українцям реалізувати свої ідеї, розвивати чи масштабувати бізнес. Один із них – освітньо-грантова програма «Траєкторія». Це можливість для ветеранів, військовослужбовців чи другого з подружжя здобути потрібні знання, експертизу та фінансування для розвитку підприємництва. У першому сезоні акселератора 50 фіналістів отримали по 100 000 грн на власну справу. Тож разом із партнерами запускаємо другий сезон, щоб якнайбільше українців могли отримати можливості для реалізації ідей та розвитку свого потенціалу». Читать больше Свернуть

Довідка про проєкт У грудні 2024 року перший сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія» отримав перемогу в номінації «Економічний розвиток» на Partnership for Sustainability Award 2024. Ця міжнародна премія щорічно вручається за найкращі проєкти, реалізовані через партнерство бізнесу, влади та громадянського суспільства для досягнення Цілей сталого розвитку та підтримки України під час війни. Освітньо-грантову програму «Траєкторія 2» реалізує мережа центрів підтримки підприємців «Дія.Бізнес» за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, за фінансового сприяння уряду Японії та ПРООН в Україні, Mastercard, UKRSIBBANK BNP Paribas Group та мережі мультимаркетів «Аврора». Читать больше Свернуть

Участь у програмі можуть взяти:

ветерани;

члени сім’ї ветерана, військовослужбовця, загиблого, полоненого або зниклого безвісти, зокрема другий із подружжя, батьки, діти, серед яких усиновлені, брати та сестри.

Валерія Іонан заступник міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції «У Мінцифрі ми активно працюємо над цифровою трансформацією бізнесу, сприяємо впровадженню нових цифрових сервісів та освітньо-грантових програм для підприємців. Другий сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія» допоможе ветеранам і сімʼям військовослужбовців здобути необхідні знання для реалізації власних підприємницьких ідей. Учасники навчаться впроваджувати інноваційні цифрові технології для масштабування бізнесу, пройдуть інтенсивне навчання та отримають менторську підтримку. За даними досліджень, 64% ветеранів і військовослужбовців планують відкрити власний бізнес. Наша мета – допомогти їм у цьому та створити умови для розвитку малого й середнього бізнесу в Україні».. Читать больше Свернуть

Програма поєднуватиме два формати навчання:

Спільний лекторій – онлайн-навчання, яке передбачає загальну освітню програму. Доступ до нього отримають усі зареєстровані учасники. Також підприємці матимуть змогу передати на розгляд менторів бізнес-план та отримати шанс позмагатися за фінансову підтримку. Інтенсивний лекторій – офлайн на базі 11 центрів підтримки підприємців «Дія.Бізнес» і віртуальний буткемп. До участі буде відібрано 230 підприємців, які претендуватимуть на фінансову підтримку.

Під час заповнення заявки учасникам необхідно вказати, у якій категорії вони планують проходити навчання: «Початківець у бізнесі» чи «Досвідчений підприємець».

Інга Андреєва генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові «У Mastercard ми віримо, що підтримка ветеранів у розвитку власної справи – важливий крок для їх реінтеграції в цивільне життя, це можливість знайти новий шлях у підприємництві або ж масштабувати свій бізнес. Саме тому підтримка підприємців-ветеранів через грантові та освітні програми – це стратегічна інвестиція в розвиток української економіки. Реалізуючи такі важливі ініціативи разом із партнерами, ми спільно долучаємося до створення умов для розвитку підприємницької культури та побудови суспільства без бар’єрів, де кожен може реалізувати свій потенціал». Читать больше Свернуть

За результатами навчання в інтенсивному лекторії 44 учасники з категорії «Початківець у бізнесі» отримають по 200 000 гривень, а 20 учасників із категорії «Досвідчений підприємець» – по 400 000 гривень на реалізацію своїх ідей. Додатково два бізнес-проєкти з онлайн-лекторію залучать по 100 000 гривень на розвиток бізнесу.

Андрій Кашперук заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу UKRSIBBANK BNP Paribas Group «Кожен захисник і захисниця, кожен ветеран і ветеранка – наша гордість. Ми в UKRSIBBANK BNP Paribas Group глибоко вдячні за ваш внесок у захист України. Саме тому ми створили платформу Weʼre proud. Це вияв поваги, підтримки та визнання вашої відданості та сміливості. Кожен захисник для нас – особливий, преміумклієнт. Ми також створили спеціальні умови для професійного зростання демобілізованих ветеранів і ветеранок у нашій команді та надаємо особливу підтримку ветеранському бізнесу. Віримо у ваш потенціал і готові допомогти вам досягти нових вершин: розвивайтеся професійно, плануйте й реалізуйте свої бізнес-ідеї завдяки нашим грантам. Україна – місце для планів. Разом ми творимо майбутнє» . Читать больше Свернуть

На фінальному заході Grand Pitch Day 10 учасників із найвищими балами в рейтинговій таблиці змагатимуться за головні додаткові винагороди: 1 млн грн у номінації «Початківець у бізнесі» та 2 млн грн у номінації «Досвідчений підприємець». Крім того, після завершення програми 68 переможців отримають можливість відвідати до трьох безоплатних індивідуальних зустрічей із менторами проєкту.

Тарас Панасенко співвласник мережі мультимаркетів «Аврора» «Ми радіємо, що освітньо-грантова програма «Траєкторія» отримала такий успішний старт і надихнула багатьох ветеранів та їхні родини розпочати бізнес. Сьогодні як ніколи важливо підтримувати тих, хто захищав нашу країну, та допомагати їм будувати нове майбутнє. Саме тому ми запускаємо «Траєкторію 2», щоб продовжити цю місію, надаючи не лише фінансову підтримку, а й знання та ресурси для реалізації бізнес-ідей, які стануть основою для розвитку української економіки. Разом ми створюємо нові можливості та допомагаємо ветеранам знайти власну траєкторію успіху». Читать больше Свернуть

У межах навчання підприємці зможуть прослухати лекції понад 10 провідних експертів із розвитку бізнесу, а також отримати розбір психології власного бізнесу. Також на учасників очікують спеціальні пропозиції від технічного партнера «Вчасно».

Яко Сільє постійний представник Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні «Ветерани та військовослужбовці мають отримати можливості для реінтеграції в цивільне життя та реалізації свого потенціалу через підприємницьку діяльність. Завдяки підтримці уряду Японії та у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України ми сприяємо створенню і зміцненню бізнесів, заснованих ветеранами та їхніми родинами. Завдяки програмі «Траєкторія 2» ми підтримуємо ветеранів і військовослужбовців у започаткуванні та розширенні бізнесів, забезпечуючи їх необхідними інструментами та ресурсами для успішної інтеграції в динамічне економічне середовище України. Ці зусилля не лише сприяють їхньому особистому та професійному розвитку, а й відіграють важливу роль у відновленні економіки України, закладаючи міцну основу для стійкого та сталого майбутнього». Читать больше Свернуть

Дізнатися більше про проєкт та подати заявку на участь можна за посиланням. Дедлайн подання заявок – 23 березня 2025 року (23:59).