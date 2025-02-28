Чистий прибуток. Мобільні автомийки SHINE EXPERT: скільки можна заробити на франшизі

Регулярне та якісне миття авто важливе для видалення бруду та захисту кузова від корозії. Проте часом ця звична процедура перетворюється на головний біль для сучасного автовласника. Низька якість послуг, черги, необхідність записуватися заздалегідь і витрачати час на очікування – ось ті болі, з якими стикається кожен, хто прагне підтримувати чистоту свого транспортного засобу

Альтернативою мийки в стаціонарних боксах є мобільні бригади компанії SHINE EXPERT. Професійні мийники самі приїдуть у вказану точку та за 20 хвилин помиють машину, не використовуючи при цьому воду. Така концепція мобільних мийок існує в Україні вже понад 10 років, і SHINE EXPERT, за даними компанії, є найбільшою мережею у ніші. Компанія обʼєднує 22 філіали в різних містах України, а цього року відкриває перший філіал у Польщі. Свою продукцію вони експортують також до Німеччини, Франції, Вірменії та Грузії. Наразі SHINE EXPERT розширює мережу і запрошує партнерів до співпраці. Про умови покупки франшизи та переваги виїзної мийки – в експлейнері Forbes BrandVoice.

Ідея – американська, втілення – українське

Ідея виїзної мийки зʼявилась у США понад 40 років тому, щоправда, тоді мили не автомобілі, а літаки, в екіпажу яких не було доступу до води. Згодом прийшло усвідомлення: без води можна мити всі літаки і тим самим заощаджувати мінімум 10 000 л. З часом концепцію перейняли кмітливі автовласники – так мобільні мийки ставали дедалі популярнішими в Азії та Європі. Ключовим у такому способі миття транспорту є особливий склад хімічних засобів. Саме він дозволяє не тільки якісно змити бруд з автівки, але й надійно захистити її від дощу, плям, пилу та інших забруднень.

Коли українська компанія SHINE EXPERT почала надавати послуги мобільної мийки в Україні в 2012 році, то спершу замовляла хімічні засоби за кордоном, переважно у виробників Франції та Німеччини. Але з 2014-го – на базі Харківського заводу XADO – почали розробляти власні формули автохімії. «Понад рік ми експериментували та пропрацьовували різні варіанти, – розповідає Валерія Черкашина, засновниця компанії. – У результаті наші засоби витримують морози до мінус 20, а ризик замерзання замків, як після водних мийок, взагалі відсутній. Склад наших хімічних засобів дозволяє захистити лак автівки від дорожніх реагентів і солі, якими посипають дороги взимку». Ба більше, всі матеріали компанії на 99% біорозкладні та безпечні як для людини, так і для навколишнього середовища. Продукція SHINE EXPERT підходить для будь-якого лакофарбового покриття та впорається з будь-яким забрудненням. А сама компанія є єдиним в Україні виробником матеріалів для полімерної мийки, має відповідні сертифікати й дозволи.

Продукція SHINE EXPERT

Три в одному

Це не просто мийка, а водночас очищення, відновлення та захист авто. При цьому технологія безпечна і виключає будь-які ризики подряпати автомобіль. «На автівку розпорошується спеціальний полімерний склад, який розмʼякшує будь-який бруд, капсулює його та утворює захисну гелеву оболонку – між брудом і лакофарбовим покриттям, – пояснює Юрій Бондар, технічний директор компанії. – Далі за допомогою мікрофібри видаляється забруднення». Фінальний етап – полірування, під час нього на кузові автомобіля утворюється мікроплівка, що відштовхує воду, створюючи стійкий ефект «антидощ» і «антибруд». Завдяки цьому авто зберігається чистим у середньому на один-два тижні довше, ніж після звичайного миття водою. «Після такої мийки різниця зі звичайною водною мийкою одразу помітна. Полімер відновлює насиченість кольору, робить його більш глибоким, зникають потьмяніння і мікроподряпини», – говорить Юрій.

Загалом сервіс SHINE EXPERT надає понад 20 автомийних послуг, виїжджаючи до клієнта. Зокрема, це мийка двигуна, хімчистка, чорніння гуми тощо.

Виклики як новий поштовх

Клієнтами SHINE EXPERT можуть бути як фізичні особи – власники авто, так і юридичні – компанії зі своїм автопарком. Серед клієнтів SHINE EXPERT – Red Bull, Philip Morris, ПриватБанк, Metro, «Сільпо», курʼєрські, фармацевтичні, промислові підприємства, житлові комплекси, автосалони та сервіси таксі, зокрема Uklon.

Мобільні бригади професійних мийників можуть приїхати у будь-яку точку міста або надавати послуги з миття на парковках супермаркетів, торгових центрів тощо. «Поки клієнт проводить час із родиною в кіно або робить покупки, його авто вимиють до блиску. Це заощадить купу часу», – підкреслює Валерія Черкашина.

Під час пандемії COVID-19 в компанії запустили мобільний застосунок. «Не контактуючи ні з ким, людина могла замовити послугу мобільної мийки, просто вказавши геолокацію», – пояснює Валерія. Завдяки такому підходу клієнтська база SHINE EXPERT у 2020-му виросла в три рази. А після початку повномасштабного вторгнення, коли на стаціонарних мийках була проблема з постачанням електроенергії та води, збільшилась і кількість партнерів компанії.

«Попри війну, потреба у митті авто у людей залишилася. Проте багато мийок закрилися через блекаути. І навіть ті, що залишилися, значно підвищили ціни. Ми ж не змінювали вартість послуг, – ділиться засновниця. – Тому саме в цей період база наших франчайзі збільшилась у два рази. Вони стрімко розвивали бізнес у воєнних умовах».

Про франшизу

SHINE EXPERT розвивається як франчайзингова компанія. «Ми як виробники автохімії зацікавлені, щоб попит на нашу продукцію дедалі зростав. Саме тому заохочуємо партнерів до співпраці, пропонуючи різні варіанти франшизи», – говорить Валерія Черкашина. Серед переваг партнерства із SHINE EXPERT – відсутність роялті та запуск бізнесу за 10 днів. При цьому окупність проєкту становить один–два місяці, а щомісячний дохід становитиме від $3000 до $20 000.

Інвестиції у запуск бізнесу залежать від формату франшизи та населеного пункту. Наприклад, у Києві стандартний пакет буде дорожчим, ніж у невеликому місті. «Міста України ми поділили на три великі групи: мільйонники, обласні центри та міста з населенням до 100 000, – пояснює Валерія Черкашина. – Майбутньому партнеру ми надсилаємо інформацію і розрахунок потенційного прибутку з огляду на кількість населення та інфраструктуру міста».

Стандартна франшиза для обласного міста становить $6000–7000. Чим більше місто, тим вартість пакету буде дорожчою. За словами власника компанії, у будь-якому разі запуск мобільної мийки дешевше, ніж побудова стаціонарного боксу. Крім того, для мобільної мийки не потрібне габаритне обладнання, вода та електроенергія.

Ексклюзивна франшиза коштує від $10 000. Вона передбачає присутність тільки одного партнера SHINE EXPERT у конкретному місті. Тоді як за стандартною франшизою таких партнерів може бути декілька.

Повний супровід

У пакет франшизи входить навчання персоналу, супровід на всіх етапах розвитку та маркетингова підтримка. Команда SHINE EXPERT обовʼязково приїздить у місто до партнера, щоб навчити його не тільки технології, а й базовим речам, зокрема, як знайти і навчити персонал.

Роман Прокопенко партнер SHINE EXPERT у Вінниці «На початку 2022 року я придбав максимальний пакет франшизи, вклавши близько $10 000. Команда допомогла мені запустити бізнес, адже ця сфера була для мене геть новою. Сьогодні ми розуміємо, скільки потрібно використати того чи іншого засобу, на чому побудувати рекламну кампанію та як наймати персонал. Зараз я маю виторг близько 65 000 грн на день. Наразі в команді працює 23 людини». Читать больше Свернуть

У SHINE EXPERT ретельно підходять до навчання спеціалістів. «Є регламент, за яким мийник зобовʼязаний працювати. Щоб помити машину з типом кузова седан, потрібно 20–25 хвилин. Якщо мийник не вкладається в цей час, він перескладає іспит», – зазначає Валерія.

Данило Острожинський співпрацює із SHINE EXPERT вже чотири роки «Мене зацікавило декілька моментів: інноваційність самого процесу миття автомобіля, зручність для клієнта і якість обслуговування. Радує і відсутність роялті, а також можливість отримати необхідну хімію безпосередньо від виробника. Вклавши $5000 на старті, я повністю окупив бізнес за три місяці. Допомогло, що мав знайомих, які займалися перепродажем авто – я запропонував їм послуги мийки, а SHINE EXPERT передала на обслуговування всі компанії, з якими у них були договори». Читать больше Свернуть

Як стверджують франчайзі SHINE EXPERT, найголовніше – не боятися робити помилки та не опускати руки. А ще – покладатися на досвід експертів компанії, які завжди проконсультують та особисто приїдуть на зустріч. Щоб отримати повну інформацію щодо франшизи та дізнатися можливий дохід конкретно у вашому місті, залиште заявку за посиланням.