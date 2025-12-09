IWG відкриває нову локацію Spaces OMI у Києві – сучасний простір для гнучкої роботи на лівому березі 

Міжнародна платформа гнучких форматів роботи International Workplace Group (IWG), до складу якої входять бренди Spaces, Signature, HQ та Regus, відкриває нову локацію у Києві – Spaces OMI, що розташована на лівому березі.

Нова локація розширює можливості доступу до гнучких офісних просторів у Києві, доповнюючи мережу як у густонаселених районах лівого берега, так і в ключових ділових хабах міста. Відкриття простору також відображає зростання попиту на гнучкі формати роботи, коли компанії дають співробітникам змогу користуватися всією мережею локацій для зручності та продуктивності.

Spaces OMI: сучасний робочий простір для мешканців лівого берега

Spaces OMI займає понад 2660 м² і включає більш ніж 100 приватних офісів різного формату. Локація розташована між «Осокорками» та «Славутичем», біля Південного мосту, що забезпечує зручний доступ до правого берега.

Простір поєднує професійну інфраструктуру, створену для комфортної щоденної роботи. Локація знаходиться лише за кілька хвилин пішки від станції метро «Славутич». Офіційне відкриття заплановано на січень 2026 року.

Адміністрація БЦ OMI (Office Management & Innovation) Для нас велика честь відкрити двері першому якірному орендарю – міжнародному оператору Spaces. Це потужний бренд із глобальною мережею, і його вибір є важливим маркером якості та інноваційності нашого бізнес-центру. Ми переконані, що ця локація стане однією з найуспішніших у мережі Spaces, адже вона справді унікальна.

Гнучкі формати роботи та сучасна інфраструктура

Локація створена відповідно до глобальних стандартів IWG та пропонує різні формати роботи для команд будь-якого масштабу: приватні офіси, коворкінг-зони (зона бізнес-клубу), сучасні переговорні кімнати та звукoізольовані кімнати для онлайн-дзвінків.

Коворкінг Spaces OMI у Києві

Простір обладнаний повноцінним бомбосховищем та системою безперебійного електроживлення, що забезпечує стабільний робочий процес навіть під час повітряних тривог або відключень електроенергії.

Відповідно до політики сталого розвитку IWG, у центрах впроваджено енергоощадні системи, сучасну вентиляцію та роздільне сортування відходів, що сприяє екологічній відповідальності.

Юлія Литвиненко, регіональна директорка IWG в Україні Українські компанії продовжують працювати й адаптуватися, демонструючи стійкість і професійний розвиток навіть за складних умов. Ми бачимо зростаючу потребу у сучасних та безпечних робочих просторах у різних районах столиці. Відкриття Spaces OMI дозволяє нам підтримати компанії всіх розмірів, забезпечивши їм гнучкість та інфраструктуру для ефективної роботи та зростання.

Доступ до глобальної мережі IWG

Як частина міжнародної платформи IWG, резиденти нових центрів отримують доступ до понад 4000 локацій у 121 країні світу, включно з іншими центрами Spaces та Regus в Україні.

На сьогодні мережа IWG в Україні об’єднує 12 активних локацій у Києві та Львові, формуючи потужну професійну спільноту різних індустрій.

Відкриття нових локацій у Києві збігається з періодом, коли IWG демонструє найвищі в історії компанії показники доходів, грошового потоку та прибутковості (дані IWG). Компанія швидко розширює мережу: у першій половині 2025 року IWG відкрила більше локацій, ніж за перше десятиліття своєї діяльності.