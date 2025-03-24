Проєкт «Сокарня»: як масштабувати ветеранський бізнес – поради співзасновника мережі мультимаркетів «Аврора»

Про грантову програму Компанія Mastercard i Forbes Ukraine BrandVoice реалізували грантово-менторську програму «БІЗНЕС ВОЯЖЕР» для підтримки ветеранського бізнесу. Троє фіналістів отримали гранти по 500 000 грн кожен та консультаційні сесії від провідних українських підприємців. Крім того, кожен із переможців став героєм відеоепізоду на YouTube-каналі Forbes Ukraine, надихаючи інших ветеранів-підприємців на нові досягнення та втілення власних ідей у життя. У другому випуску Тарас Панасенко, співзасновник мережі мультимаркетів «Аврора», надав поради Василеві Мартюку, ветерану та засновнику кооперативу «Файна Поляна», фермерського господарства «ФАМА» та цеху з переробки фруктів «Сокарня». Читать больше Свернуть

Історія створення «Сокарні»

Василь Мартюк родом із міста Зборів, що на Тернопільщині. У 2014 році він добровільно пристав до служби у мотопіхотному батальйоні – разом із побратимами захищав південно-східні кордони України. Але за рік демобілізувався і повернувся до роботи в агрохолдингу, паралельно розвиваючи сімейне господарство з вирощування ягід. Із початком повномасштабного вторгнення Василь знову доєднався до лав Збройних сил України, де служить і дотепер. «У 2023 році мій підрозділ украй потребував дронів та БПЛА. Щоб зібрати кошти на них, моя дружина влаштувала збір, а за кожен донат у 200 грн вона відправляла 600 г обліпихово-апельсинового чаю з наших ягід», – згадує Василь.

Збір закінчився, а популярність обліпихово-апельсинового чаю зростала щодня. Ми зрозуміли, що люди цінують натуральний продукт. Це надихнуло нас на подальші кроки у розвитку бізнесу у сфері переробки. Так народився проєкт «Сокарня».

Обліпихово-апельсиновий чай від «Сокарні». Фото з особистого архіву

У цеху з переробки плодово-ягідної продукції «Сокарня» виготовляють соки прямого віджиму, без додавання будь-яких домішок – води, цукру чи консервантів. Для цього використовують спеціалізоване обладнання, яке дозволяє ретельно помити, подрібнити, віджати, пастеризувати та розфасувати сік у зручну упаковку bag-in-box. «Люди можуть привезти до нас яблука та отримати сік. Просто і швидко», – усміхається Василь. Щоб увесь процес був дійсно швидким, Василь інвестував у сучасне обладнання понад 3,5 млн грн, залучивши власні кошти та грант від Українського ветеранського фонду. За перший місяць роботи «Сокарня» переробила 50 т яблук, показавши високий вихід соку – 72–75%. Цільовою аудиторією проєкту є місцеві домогосподарства, жителі міста, виробники крафтового алкоголю та заклади HoReCa.

Соки прямого віджиму виробництва «Сокарні». Фото: Артем Галкін Соки прямого віджиму виробництва «Сокарні». Фото: Артем Галкін Предыдущий слайд Следующий слайд

«Моя місія сьогодні – дізнатись, як зробити наступний крок і побудувати системний бізнес по всій Україні», – говорить Василь Мартюк. У цьому йому допоможе Тарас Панасенко, який має досвід у побудові мережі як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому. Сьогодні «Аврора» налічує понад 1600 магазинів в Україні та понад 30 у Румунії.

Масштабування через франшизу

Василя приваблює ідея масштабування через відкриття нових «Сокарень» в інших регіонах України, проте він розуміє, що самостійно не може забезпечити такі інвестиції. У цьому контексті Тарас Панасенко радить Василеві піти шляхом франшизи, оскільки, з його погляду, в Україні багато людей, які хотіли б проінвестувати в такі проєкти. Однак для цього потрібно здійснити кілька кроків. «По-перше, створити конкурентну перевагу. Наприклад, зробити шоу-рум і показати, як цілі яблука перетворюються на сік, – рекомендує Тарас. – Це особливо буде цікаво дітям, які виросли в урбанізованому місті». А по-друге, Панасенко наголосив на важливості ретельного підходу до створення франшизи. Він порадив розробити чіткий перелік стандартів, щоб уникнути непередбачуваних ситуацій і забезпечити високу якість послуг. Для створення франшизи, за його словами, необхідно чітко прописати й стандартизувати всі процеси. Він також порадив звернутися до спеціалізованих компаній, які займаються розробкою франшиз, адже в Україні є досвідчені фахівці в цій галузі.

Тарас Панасенко, співзасновник мережі мультимаркетів «Аврора». Фото: Артем Галкін

Якість послуг – пріоритет для Василя. «Потрібно забезпечити контроль виробничих процесів на нових відділеннях «Сокарні», адже ми відповідаємо за здоровʼя інших людей, – каже військовослужбовець. – Також варто організувати централізовану закупівлю обладнання, налагодити логістику, подбати про пакування, а зі збільшенням кількості «Сокарень» – створити сервісні служби». Беручи все це до уваги, Василь вирішив залучити до партнерства своїх побратимів, що родом із різних міст України, – людей, яким він довіряє та яким міг би допомогти отримати ветеранський грант. «Для них це буде прекрасна можливість соціалізуватися, знайти роботу або відкрити власну справу», – ділиться Василь.

Фото з особистого архіву

Масштабування через залучення інвесторів

Розглядаючи інші варіанти масштабування бізнесу, Василь Мартюк обмірковував можливість залучення інвесторів, які б не втручалися в операційну діяльність, а лише на певних умовах надавали фінансову підтримку проєкту. В такому разі Василь розуміє важливість пропрацювання питання контролю та управління. Він планує продовжувати службу у ЗСУ, а його дружина, хоча й досвідчена в управлінні, не зможе ефективно керувати кількома віддаленими виробництвами і при цьому контролювати забезпечення стабільної якості продукції та дотримання стандартів, що є критично важливим для харчової промисловості.

Щоб оцінити життєздатність цієї моделі, Тарас запропонував відкрити ще одну «Сокарню» в сусідній області. «Це дасть змогу побачити, як усе працює в іншому місті, і, можливо, переконатися, що все не так складно, як здавалося спочатку, – пояснив він. – Якщо зможете знайти правильних людей і замотивувати їх так, щоб вони ставилися до «Сокарні» як до власної справи, то потреба у франшизі відпаде». Маючи глибоке розуміння всіх процесів, перевірених постачальників та фінансових партнерів, Василь зможе сам будувати мережу «Сокарень» по Україні, вважає співзасновник «Аврори».

Фото: Артем Галкін

Однак знайти інвесторів – справа, що потребує ретельної підготовки. Перш ніж іти до них із пропозицією, Тарас радить провести аналіз ринку – оцінити його потенціал та визначити конкурентні переваги «Сокарні», підготувати детальний бізнес-план – показати потенційним інвесторам цифри, які підтверджують прибутковість проєкту, сформувати команду з досвідчених фахівців, які поділятимуть цінності компанії та матимуть спільне бачення її розвитку. «А найголовніше – потрібно мати стратегію розвитку. Треба чітко розуміти, на чому фокусуватись і які саме цінності пропонувати клієнтам», – упевнений Тарас.

Фото: Артем Галкін

Перспективи співпраці з «Авророю»

Наприкінці зустрічі Тарас Панасенко висловив зацікавленість у співпраці з фермерським господарством «ФАМА», яке також заснував Василь Мартюк. Його спеціалізація – вирощування та переробка обліпихи та інших ягід. За словами Тараса, «Аврора» активно співпрацює більш ніж із 500 українськими виробниками, і вони успішно експортують свою продукцію до Румунії. «Звертаючись до нас, виробники стикаються з проблемою: собівартість їхньої продукції перевищує ціну, за якою вона може бути представлена на полицях наших магазинів. У таких випадках ми пропонуємо спільну роботу над пошуком шляхів оптимізації витрат», – зазначає співзасновник «Аврори».

Фото: Артем Галкін