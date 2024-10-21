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Проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» запрошує на Бізнес-саміт, присвячений підтримці малого та середнього бізнесу

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Forbes

1 хв читання

Проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» запрошує на Бізнес-саміт, присвячений підтримці малого та середнього бізнесу /предоставлено пресс-службой

предоставлено пресс-службой

Проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» (Проєкт USAID IBR) запрошує долучитися до Бізнес-саміту, присвяченому питанням залучення фінансування для мікро-, малих та середніх підприємств.

Коли: 24 жовтня

Місто: Київ

Захід об’єднає представників бізнес-спільноти та фінансового сектору, а також урядовців, представників USAID, бізнес-асоціації та медіа.

У конференції, зокрема, візьмуть участь:

  • Джулі Конен, директорка Місії USAID в Україні;
  • Юрій Гелетій, заступник голови Національного банку України;
  • Олексій Соболев, перший заступник міністра економіки України;
  • Рафаель Джабба, керівник Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу»;
  • Руслан Гашев, голова правління Експортно-кредитного агентства (ЕКА).
Проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» запрошує на Бізнес-саміт, присвячений підтримці малого та середнього бізнесу /Фото 1

Детально ознайомитися з програмою та зареєструватися для участі онлайн можна за посиланням

Проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» запрошує на Бізнес-саміт, присвячений підтримці малого та середнього бізнесу /Фото 2

Чому малому та середньому бізнесу варто відвідати захід?

Фінансові установи-партнери Проєкту USAID IBR представлять актуальні можливості для залучення фінансування на вигідних умовах, зокрема для компаній, що постраждали від війни, та жінок-підприємниць. 

Гості заходу отримають відповіді на такі питання:

  • Як залучити фінансування на вигідних умовах?
  • Де знайти нові можливості для розвитку бізнесу?
  • Що таке програми співфінансування для ММСП та як взяти в них участь?

Власники та керівники підприємств, у тому числі провідні експортери та представники критично важливого для відновлення України бізнесу, розкажуть, як стати ефективнішими в цей непростий для країни час, де залучити фінансування, як збільшити обсяги виробництва та вийти на нові ринки. 

Також Проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» підсумує перший рік діяльності та розкаже про амбітні плани підтримки українських підприємств на наступні три роки.

Участь у заході безкоштовна.

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