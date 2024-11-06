Розправити крила. У межах проєкту технічної допомоги Крила понад 3500 українських жінок отримали підтримку. Це допомогло їм стати більш економічно незалежними

З травня 2020 року по листопад 2024-го в чотирьох областях України тривав проєкт технічної допомоги Крила, який впроваджувала міжнародна організація Пакт за фінансової підтримки уряду Канади. Мета проєкту – посилити економічну безпеку жінок, передусім тих, хто проживає в сільській місцевості. «Чим більше жінок матимуть роботу або власний бізнес, тим більше вони будуть економічно убезпечені. Це приведе до більш інклюзивного економічного добробуту в Україні», – говорить керівниця Крил Олеся Гальчинська

У межах проєкту понад 3500 жінок Львівської, Харківської, Київської та Полтавської областей долучились до тренінгів та отримали менторську підтримку. Програма тренінгів охоплювала дві категорії жінок – тих, хто хотів знайти роботу, і тих, хто мріяв запустити власний бізнес. На тренінгу з працевлаштування жінки навчались опановувати навички пошуку роботи, складати резюме та проходити співбесіду, а на тренінгах з ведення бізнесу – засвоювали бізнес-інструменти та основи маркетингу.

Серед півтори тисячі жінок, які пройшли тренінг щодо запуску власної справи, 717 змогли захистити свої бізнес-плани перед журі та отримати обладнання для розвитку – в еквіваленті 700 канадських доларів для мікробізнесу і в еквіваленті 3000 канадських доларів для малого. Forbes BrandVoice дізнався, як на прикладі п’яти історій його учасниць проєкт допомагав підприємицям розвинути власну справу та вплинув на їхнє життя.

Олеся Гальчинська керівниця проєкту Крила Нині існує чимало подібних ініціатив, але Крила відрізняється від інших проєктів. Ми не одразу занурювали жінок у світ навчання, а ще до тренінгів запропонували їм доєднатись до двомісячної програми «Майстерня можливостей». Ця програма поєднувала індивідуальні консультації та групові заняття, під час яких жінки працювали над підвищенням самооцінки та впевненості у собі, вчились ставити цілі, опановувати стрес тощо. По закінченню програми в «Майстерні можливостей» учасниці самостійно обирали напрямок навчання: групу з розвитку навичок працевлаштування або ту, де вчили запускати власний бізнес. Найзавзятіші писали бізнес-план та валідували його перед журі. Захистити його та отримати фінансову підтримку вдалось не всім, але головним було народження віри в себе. Рушійною силою діяти для учасниць стало не фінансування, а спілкування всередині спільноти й те натхнення, яке вони дарували одна одній. Читать больше Свернуть

Віра Сопельник, м. Біла Церква, Київська область співзасновниця майстерні комп’ютерної вишивки MAMARADA Читать больше Свернуть

Через війну, що спалахнула у 2014 році, Віра з чоловіком та двома маленькими доньками були змушені покинути рідну домівку в Горлівці. Спочатку родина переїхала до Тернополя, а за рік облаштувалися у Білій Церкві. Перебуваючи у декретній відпустці, Віра закінчила курси з машинної вишивки, шила іграшки та одяг з вишивкою для рідних і друзів, а згодом наважилась на відкриття власної майстерні. Назву обрала швидко: до слова «мама» додала «радіти» і вийшло MAMARADA. Поєднувати роботу та догляд за дітьми було непросто, тому Віра знайшла помічницю Ганну. Разом вони почали залучати до роботи й інших матусь у декреті, пропонуючи їм гнучкий графік роботи. Сьогодні у майстерні виготовляють сумки-шопери, фартухи, футболки та інший одяг з вишивкою. Крім готових виробів, майстрині працюють над корпоративними замовленнями.

Колектив майстерні комп’ютерної вишивки MAMARADA

«Тренінг з бізнес-валідації проєкту Крила допоміг мені усвідомити, що MAMARADA – це вже не тільки я, а цілий колектив, де ми одна одну підтримуємо, – говорить підприємниця. – Разом ми готували бізнес-план для захисту перед журі, в якому презентували колекцію світшотів з вишивкою. І нас помітили! Ми отримали замовлення на виготовлення 200 шоперів з вишивкою, а Ганну я запросила стати рівноцінною партнеркою майстерні».

Зараз Віра та Ганна мріють про створення онлайн-школи з пошиття та вишивки. «Ми б хотіли, щоб жінки знаходили у цьому ремеслі не лише джерело доходу, а й натхнення для самовираження. Ми прагнемо і далі продовжувати підтримувати жінок у складних життєвих обставинах», – резюмують підприємниці.

Віта Пина, с. Гостролуччя Баришевського району, Київська область виготовлення композицій з зефіру Читать больше Свернуть

Свою справу Віта наважилась відкрити у 2022 році, коли в Україну прийшла повномасштабна війна. «Виготовлення з зефіру стало для мене тим заземленням, де я сама можу контролювати всі процеси. Зефірна флористика для мене стала наче медитація», – пояснює Віта. Якщо ще три роки тому жінка вважала, що в домашніх умовах приготувати зефір неможливо, то сьогодні вона створює цілі композиції з солодощів. Для опанування цього мистецтва Віта проходила курси з виготовлення кремового декору та зефіру. «З зефірної маси можна зробити справжню красу, – ділиться підприємниця. – Коли я збираю композицію, то кожного разу розкриваю себе по-новому». Сьогодні Віта доставляє зефірні букети по всій Україні – крім індивідуальних, працює і над корпоративними замовленнями та проводить приватні майстер-класи.

Віта Пина виготовляє композиції з зефіру

У проєкт Крила Віта потрапила завдяки рекомендації подруги.

«Проєкт здійснив одну мою давню мрію – взяти участь у ярмарку «Всі. Свої». Мабуть, сама б я ніколи не наважилась подати заявку, бо сумнівалась, чи зможу окупити вартість вступного внеску, – зізнається Віта. – Але тепер, коли я знаю, що все буде розкуплено, почуваю себе більш впевнено. Мене надихають обличчя клієнтів, коли вони отримують замовлення. Це якийсь особливий трепет»

Жінка мріє облаштувати власну зефірну майстерню, де б вона могла проводити майстер-класи для дітей. «Для них це був би чудовий час разом з мамою, протягом якого можна створити щось гарненьке і смачне», – посміхається Віта Пина.

Наталія Бовкун, с. Новоукраїнка Лозівського району, Харківська область навчання виноградарству, виноградний туризм Читать больше Свернуть

Перші два кущі винограду Наталя придбала і посадила із цікавості – жінці хотілось спробувати виростити виноград у себе на обійсті. Відтак вже понад двадцять років родина Бовкунів займається виноградарством, обробляючи близько 400 кущів винограду щорічно. «Попри те, що ми вирощуємо сто п’ятдесят сортів, я люблю створювати нові гібридні види винограду. Вони вражають своїми формами, розмірами та смаком», – каже Наталя. Завдяки участі у проєкті Крила жінка змогла придбати опори для виноградників. Це допомогло розвинути справу та зайнятись переробкою ягід: Бовкуни виробляють натуральний виноградний сік, домашнє вино без спирту, ізюм та пастилу без цукру.

Наталія Бовкун займається виноградарством

«Мені справді надали крила! Я стала впевненішою в собі і зрозуміла, що мої знання потрібні людям. Саме тому я відкрила «Школу виноградарства від А до Я», де слухачі можуть отримати поради щодо вибору ділянки та сортів винограду, розмітки виноградника, а також комплексний супровід вирощування», – розповідає Наталя.

Проєкт дійсно надихнув жінку на подальший розвиток. Тепер вона часто бере участь в грантових програмах і вже отримала фінансову підтримку на придбання мотоблоку і автопричепа. Наталя також побувала в Більбао (Іспанія), де почерпнула новий досвід для розвитку власної справи. «Я багато спілкуюся та цікавлюся новим, особливо в темі виноградарства. Зараз активно навчаюсь веденню бізнесу та маркетингу, – ділиться Наталя. – Мене дуже мотивують щорічні врожаї, а також відгуки клієнтів, які разом з нами розпочинають чи вдосконалюють своє господарство. Окрім навчання виноградарству, я планую започаткувати виноградний туризм – одноденні екскурсії на наш виноградник».

Олеся Гальчинська керівниця проєкту Крила Ми працювали у 23 громадах чотирьох областей України. У кожної був локальний координатор від проєкту, завдяки чому жінки отримували безперервну підтримку та брали участь у всіх наших та партнерських заходах – зустрічах чи ярмарках. Для нас дуже важливим було залучати жінок саме до офлайн продажів, щоб вони могли вживу поспілкуватися з покупцями і зрозуміти їхні потреби. Дуже цінно, що проєкт Крила працює на рівні громад, бо так він допомагає їм розвиватись. Коли чоловіки на фронті, саме жінки стають авангардом відновлення сіл та невеликих містечок. Читать больше Свернуть

Наталя Маслова, м. Лозова, Харківська область інструкторка з йоги Читать больше Свернуть

Вже понад сім років Наталя практикує хатха йогу, викладаючи її у своєму місті. На заняттях люди вчаться фокусувати увагу та краще відчувати свій внутрішній стан. Як пояснює Наталя, заняття з йоги знімають фізичне й психічне напруження, внаслідок чого люди почувають себе більш щасливими та впевненими. «Мене надихає, коли я бачу, як змінюється ставлення клієнтів до себе після моїх занять, вони стають спокійнішими і більш усвідомленими», – стверджує жінка. Прагнучи, щоби якомога більше людей стали впевненими в собі, Наталя надає знижки на заняття людям літнього віку та пенсіонерам. Крім офлайн занять, клієнти можуть придбати доступ до записів практик та займатись самостійно.

Наталя Маслова викладає йогу

«Коли мені зателефонувала координаторка проєкту і розповіла про умови участі в проєкті, то мені вони здались якимось занадто казковими», – згадує інструкторка. За два місяці участі в «Майстерні можливостей» Наталя на власні очі переконалась, що програма працює і жінки справді змінюють своє життя.

«У своєму місті я часто чула від жінок чудові бізнес-ідеї, але вони здебільшого концентрувалися на труднощах, а не на можливостях, – розповідає Наталя. – На тренінгу ж я побачила зовсім інший підхід: учасниці ставилися до своїх цілей рішуче та впевнено. Це надихнуло мене не здаватися, попри всі перепони».

Підприємниця мріє про власну студію йоги «Алхімія балансу з Наталією Масловою». «Хочу вийти на рівень світових майстрів і презентувати Україну за кордоном», – говорить Наталя.

Вікторія Табачна, м. Полтава Харківської області виготовлення виробів з дроту та металу Читать больше Свернуть

До повномасштабного вторгнення більше 10 років Вікторія працювала на металообробному підприємстві Харкова, де займалася розробкою дизайну для виробів з металу, керувала чоловічим колективом. Згодом разом з партнерами вона створила і власну майстерню, де виробляли 2D, 3D фігури з дроту та металу, тримачі для медичних закладів, вироби для СТО, меблі для саду тощо. «Та війна зруйнувала всі мої плани – майстерню у Харкові розбомбили російські ракети, а ми з родиною протягом місяця ховалася у підвалі школи», – згадує страшні часи Вікторія.

Вікторія Табачна виготовляє вироби з дроту та металу

Сьогодні жінка відновила бізнес на Полтавщині, куди переїхала, дивом забравши вціліле обладнання з харківської майстерні. Спочатку справа трималась на замовленнях харків’ян, адже чимало бізнесів теж релокувались і потребували оновлення, а згодом Вікторія налагодила співпрацю з полтавськими ковалями. «Мене надихає можливість розробляти та втілювати прості, але дуже корисні речі з металу. Я знаю його особливості і як жінка бачу, як можна покращити оселю за допомогою цих виробів», – запевняє підприємниця.

Завдяки проєкту Крила Вікторія отримала фінансову підтримку: їй закупили верстат для згинання труб зі змінними валами.

«А ще проєкт вплинув на мій психологічний стан. Я інакше подивилась на обставини, в яких опинилась, і відчувала тут щиру підтримку, – говорить жінка. – Я мрію, щоб мій бізнес став символом жіночої стійкості і надихав інших жінок йти до досягнення своєї мети».

Цей матеріал створено завдяки підтримці Уряду Канади у рамках проєкту Крила (Жінки залучені: шлях до зростання та економічної безпеки), що впроваджується міжнародною організацією Пакт. Інформація, яка представлена у ній, не обов’язково відображає погляди Уряду Канади.