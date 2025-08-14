В Україні стартувала реєстрація на перший міжнародний хакатон She’s Next для підприємниць. Переможниці отримають гранти і менторство від лідерів галузі

Visa, світовий лідер у сфері цифрових платежів, у партнерстві з Reinvantage* запускає перший хакатон She’s Next для жінок із країн Центральної Азії та Кавказу, Східної та Південно-Східної Європи, зокрема й з України. Програма, організована в межах глобальної ініціативи на підтримку жіночого підприємництва She’s Next Empowered by Visa, пропонує жінкам можливість позмагатися за фінансування на загальну суму $20 000, отримати менторство від лідерів галузі, підвищити впізнаваність свого бізнесу

Хакатон She’s Next створений для підтримки амбітних ідей, практичних рішень та інклюзивних бізнес-інновацій. На відміну від класичних хакатонів, тут не йдеться про програмування – фокус зосереджений на бізнес-стратегії та розв’язанні прикладних завдань. Учасниці працюватимуть над викликами, що стосуються фінансової стійкості, трансформації бізнесу, виходу на нові ринки, прогнозування трендів та інших ключових аспектів підприємництва.

Програма проходитиме у кілька етапів:

до 29 серпня: прийом заявок 3–12 вересня: освітній етап 16 вересня: підтвердження участі та формування команд 18 вересня – 1 жовтня: етап хакатону

Усі етапи відбуватимуться винятково онлайн та англійською мовою.

Кульмінацією хакатону стане гранд-фінал 3 жовтня – відкрита віртуальна подія, що об’єднає всю спільноту She’s Next і не тільки. Успішні підприємці, бізнес-лідери і топменеджери Visa зберуться разом, щоб обмінятися досвідом та відзначити жіночі інновації у бізнесі. У програмі заходу – презентації бізнес-концепцій, розроблених під час хакатону, виступи, бізнес-вікторина та змістовні дискусії.

Протягом програми учасниці матимуть змогу прослухати чотири вебінари з фокусом на прикладні знання, які проведуть висококваліфіковані бізнес-фахівці. Команди, які пройдуть до етапу хакатону, отримають персональне наставництво під час щонайменше трьох менторських сесій із досвідченими підприємцями, консультантами та експертами з інновацій. Усі учасниці також матимуть широкі можливості для встановлення міжнародних бізнес-зв’язків і будуть запрошені приєднатися до платформи цифрової спільноти She’s Next, що об’єднує підприємниць із усього регіону.

Переможниць буде відзначено у трьох категоріях:

Головний переможець – $10 000 Найінноваційніший бізнес – $5000 Найбільший соціальний вплив – $5000

Окрім грантів, переможниці отримають тримісячну менторську підтримку провідних лідерів галузі, медійну видимість бренду на платформах Visa та Reinvantage, а також промоцію через спільноту She’s Next. Вони також будуть згадані в офіційному пресрелізі, який потрапить у медіа в усьому регіоні.

Крістіна Дорош Старша віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa у Східній та Південно-Східній Європі, Центральній Азії та на Кавказі Ми у Visa вже багато років підтримуємо жіноче лідерство та підприємництво й віримо у здатність жінок стимулювати інклюзивне економічне зростання. Ініціатива She’s Next Empowered by Visa успішно розвивається в нашому регіоні вже понад п’ять років, і хакатон She’s Next стане новим етапом на шляху до нашої мети розширити можливості жінок. Ми пишаємося, що об’єдналися з Reinvantage в межах цієї ініціативи, спираючись на наш досвід співпраці, що розпочалася з регіонального опитування щодо жіночого підприємництва у 2022 році та продовжилася запуском платформи цифрової спільноти She’s Next за рік після цього. Хакатон She’s Next – це не просто конкурс, це стартовий майданчик для сміливих ідей і надихаючого лідерства. Упевнена, ця програма сприятиме розвитку нових підприємницьких талантів. Читать больше Свернуть

Участь у хакатоні She’s Next можуть взяти підприємниці на будь-якому етапі професійного шляху – від початківців до власниць сформованого бізнесу. Зареєструватися можна індивідуально або як команда (до п’яти учасників). Команди за участі чоловіків допускаються, але їх мають очолювати жінки.

Ендрю Врубель Генеральний директор з трансформації Reinvantage Трансформуватися означає не просто відреагувати на фундаментальні зміни та невизначеність. Це спосіб мислення, який дозволяє бізнесу створювати рішення, яких вимагає майбутнє. Хакатон She’s Next створений, щоб розвивати такий спосіб мислення серед нового покоління підприємниць, підсилюючи їх не лише стратегічними установками, але й упевненістю, необхідною, щоб демонструвати гнучке лідерство із чіткою метою та баченням. Ця програма спрямована не просто на підтримку підприємництва, а на формування майбутнього інклюзивного та стійкого бізнесу. Читать больше Свернуть

Дізнайтеся більше про правила участі та зареєструйтеся на хакатон She’s Next. Реєстрація відкрита до 29 серпня.

Повні правила хакатону She’s Next доступні на офіційній сторінці.

*Компанія, що займається стратегічною трансформацією і допомагає особам та організаціям передбачати зміни, залишатися актуальними та планувати подальші кроки – ред.