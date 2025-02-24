150 млн грн для майбутнього: як АВТ Баварія допомагає Україні під час війни

У 2024 році компанія АВТ Баварія зробила значний внесок у підтримку України. Завдяки спільним зусиллям реалізовано низку важливих проєктів, більшість із яких здійснено у партнерстві з фандрейзинговою платформою UNITED24. Загалом за рік компанія задонатила понад 150 млн грн, спрямованих на досягнення спільної мети і допомогу країні в цей важливий час

«Соціальна відповідальність є невідʼємною частиною нашої корпоративної культури. Ми переконані, що бізнес може і повинен бути рушійною силою змін. Об’єднуючись, ми можемо відбудувати нашу країну та створити краще майбутнє для всіх українців. АВТ Баварія продовжуватиме підтримувати Україну і надалі, реалізуючи нові проєкти та ініціативи». Ерік Бернінг Генеральний директор АВТ Баварія

Підтримка Збройних сил України

Компанія посилила оборону: передала додаткові 25 пікапів (з них 10 пікапів INEOS Grenadier) КОВА для захисту громадян і критичної інфраструктури. Усі автомобілі були доукомплектовані необхідним обладнанням для виявлення сил противника у межах проєкту «Безпечне небо».

АВТ Баварія активно підтримує розвиток українських оборонних технологій, інвестуючи в інноваційні рішення. Зокрема, компанія спрямувала 24 млн грн на розробку наземних роботизованих платформ, що сприяють зміцненню обороноздатності країни.

Гуманітарна допомога

Окрему увагу компанія приділяє гуманітарним ініціативам. У 2024 році АВТ Баварія однією з перших виділила 10 млн грн на відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Окрім цього, компанія дбає про безпеку учнів і підтримує напрям «Освіта і наука» через фандрейзингову платформу UNITED24. Завдяки її внеску вже облаштовано укриття в опорній школі села Тузли (Одеська область). Також компанія зробила внесок у відбудову Великокостромської гімназії (Дніпропетровська область) та облаштування укриття в школі села Мар’янівка (Київська область).

Компанія долучилася і до підтримки багатодітних прийомних родин, якими опікується Фундація Олени Зеленської, передавши їм автомобілі, кошти на які були зібрані завдяки благодійному аукціону. На ньому продали кастомізований мотоцикл «Незламний». Окрім того, АВТ Баварія долучилася до проєкту із забезпечення інкубаторів для недоношених дітей, що допоможе рятувати життя немовлят.

Протягом року компанія підтримувала програму евакуації важкохворих дітей із зон бойових дій і прифронтових територій, передаючи 50% прибутку з онлайн-магазину громадській організації PARAVOLAN. Завдяки цій ініціативі десятки дітей змогли отримати необхідну допомогу та лікування в безпечних умовах.

Відновлення критичної інфраструктури

АВТ Баварія продовжує вкладати ресурси у відбудову критично важливої інфраструктури, допомагаючи відновлювати регіони, що постраждали від війни. Зокрема, компанія долучилася до відновлення мосту через річку Інгулець у Баштанському районі Миколаївської області, повертаючи місцевим жителям можливість безпечного пересування.

Ще одним важливим напрямом стала підтримка зрошувальних систем на Херсонщині. Внесок у розмірі понад 11,5 млн грн дозволив відновити водопостачання, забезпечивши місцевих мешканців життєво необхідним ресурсом.

Окрему увагу компанія приділяє соціальним ініціативам, зокрема допомозі безпритульним тваринам. Разом із фондом Happy Paw MINI Україна продовжує підтримувати притулки, спрямовуючи 10 000 грн із кожного проданого автомобіля MINI на покращення умов для їхніх мешканців. Завдяки цій ініціативі в притулку «Промінь добра» на Миколаївщині було відремонтовано приміщення для 160 котів, а Гостомельський притулок отримав утеплені будиночки для собак. Компанія не зупиняється на досягнутому та вже планує підтримку нових локацій, що потребують допомоги. MINI залишається брендом, який піклується не лише про комфорт своїх клієнтів, а й про добробут тих, хто не може подбати про себе сам.