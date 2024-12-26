200 000 м² житла під час війни: як провідний забудовник Одеси долає виклики часу

Ринок нерухомості півдня України у 2024 році продовжує стикатися з серйозними випробуваннями. Війна, інфляція, зростання цін на будматеріали, кадровий дефіцит, відключення електроенергії та ракетні атаки створюють надскладні умови для роботи забудовників. Але всупереч цьому деякі компанії навчилися долати виклики нового часу та адаптуватися під умови невизначеності. Однією з таких є будівельна компанія «Гефест» , яка доводить, що навіть у часи кризи можна зберігати високі темпи роботи та виконувати зобовʼязання перед інвесторами

Одеса залишається важливим регіоном для будівництва. Будівельна компанія «Гефест» швидко адаптується до нових умов. У складних реаліях вже третього року повномасштабного вторгнення компанія продовжує розвивати ринок нерухомості на півдні, підтримує економіку країни, допомагає ЗСУ й встигла закінчити ще два обʼєкти. Це два масштабні комплекси: апарт-комплекс «Ітака» та ЖК «Акрополь-3».

Апарт-комплекс «Ітака» Житловий комплекс «Акрополь-3» Предыдущий слайд Следующий слайд

Василіс Бумбурас CEO компанії «Гефест» «Цього року компанія «Гефест», як і всі українці, довела, що все можливо. Будівництво апарт-комплексу «Ітака» було на етапі котловану на момент початку повномасштабного вторгнення. Тоді мало хто вірив, що обʼєкт буде завершено вчасно, але наша команда працювала без зупинки, незважаючи на обстріли й відключення електроенергії, та довела зворотне. Аналогічна ситуація склалася і в ЖК «Акрополь-3», де зовнішні умови випробовували нашу команду. Однак завдяки наполегливій праці людей сьогодні в цих двох комплексах інвестори вже отримують ключі». Читать больше Свернуть

Попри три роки війни «Гефест» демонструє вражаючі підсумки: збудовано 200 000 м² житла, завершено вісім житлових комплексів, один торговельний центр і здано 2700 квартир.

Видача ключів «Акрополь-3»

Компанія «Гефест» не тільки виконує зобовʼязання перед своїми інвесторами, а й продовжує активно інвестувати в розвиток Одеси та України, демонструючи віру в майбутнє країни навіть у найскладніші часи. Яскравим підтвердженням цього є будівництво міжнародного готелю мережі Hilton, яке не було припинено навіть в умовах війни, а також інноваційного офісного центру PlatOn – одного з найсучасніших бізнес-центрів Європи.

Інноваційний офісний центр PlatOn

Віра в Україну, повага до своїх інвесторів і прагнення будувати майбутнє – ключові принципи, які продовжують рухати компанію вперед навіть у важкі часи.