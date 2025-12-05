Consolline: український оператор, який підкорює європейський ринок логістики 

У динамічному та непередбачуваному сучасному світі, де час перетворився на головну валюту, а ланцюги постачання – на нервову систему глобальної економіки, логістика стала не просто сервісом, а стратегічною перевагою

Саме так вважають у Consolline – компанії, яка є амбітним українським оператором та яка за п’ять років не лише вийшла на міжнародну арену, а й вибудувала власну інфраструктуру в ключових європейських країнах. Про те, як вдалося досягти таких результатів, розповідає Ольга Гусак, співзасновниця та СЕО Consolline.

Логістику роблять люди

Заснування компанії Consolline було логічною реакцією на запит сучасного бізнес-середовища: настав момент, коли компаніям був потрібен не просто перевізник, а надійний партнер, здатний діяти попри ризики, обмеження та невизначеність.

Головним активом Consolline є згуртована команда з 90 фахівців у трьох країнах, об’єднаних спільною рисою – відповідальністю за весь логістичний ланцюг. У компанії немає випадкових людей, за словами СЕО: кожен фахівець має внутрішній драйв і розуміння, що логістика – це не просто транспортування вантажів, а постійне ухвалення рішень у динамічному середовищі, де ціна помилки вимірюється не грошима, а довірою клієнта.

Команда Consolline Фото предоставлено пресс-службой

Крім того, Consolline є простором, де цінують ініціативу й амбітність, підкреслює СEO компанії. Молоді фахівці швидко зростають поруч із досвідченими експертами міжнародного рівня, переймаючи практичні знання та мудрість. У команді немає поділу на «офіс» і «польових» працівників – усі залучені до процесу й мислять категоріями рішень, а не завдань. Саме завдяки цьому корпоративна культура ґрунтується на швидкому реагуванні, відкритій комунікації та готовності діяти за умов турбулентності та невизначеності. І власне амбіція – зробити українську логістику конкурентною на глобальному рівні – стала цементом дисципліни, гнучкості та азарту.

Ольга Гусак, СЕО та співзасновниця Consolline За п'ять років роботи ми довели здатність утримувати логістичні ланцюги навіть у кризові періоди. Зокрема на початку повномасштабного вторгнення, коли авіаперевезення в Україні фактично припинилися, Consolline не просто вижила – вона перебудувала логістичний механізм, відкривши нові маршрути для українського бізнесу. Компанія створила систему, у якій морські, залізничні, авто- й авіакомпоненти поєднано в єдиний сервіс, де країни ЄС стали головними хабами для вхідних і вихідних потоків вантажів. Бути найкращими там, де інші навіть не наважуються почати, – саме ця риса формує ДНК нашої компанії. Протягом 2023–2024 років ми вийшли за межі національного ринку, закріпивши операційну присутність ще у двох країнах – Молдові та Польщі. Кожне представництво функціонує як повноцінний операційний осередок, спроможний обслуговувати вантажі, клієнтів і партнерські проєкти самостійно. Попри посилення експортного контролю, торговельні обмеження та зміну глобальних маршрутів, Consolline змогла зберегти стабільність і надійність для своїх клієнтів. Реалізовано сотні кейсів, де стандартні рішення не працювали і довелося шукати нові й нетипові.

Оператор, а не посередник

Сьогодні Consolline – це операційний партнер, який перетворює планові логістичні рішення на реальні перевезення – без затримок і ризиків, підкреслює Ольга Гусак.

Компанія працює як прямий оператор, а не лише як агент чи посередник, повністю контролюючи етапи транспортування.

Завдяки представництвам у ключових точках України та Європи забезпечено швидке реагування на зміни та високу швидкість оброблення вантажів.

Крім того, офіційне членство в міжнародній асоціації International Air Transport Association (ІАТА) надає компанії право на перевезення критичних вантажів, що є вагомою допомогою нашій країні, зазначає Ольга Гусак.

Так, термінал Consolline у міжнародному аеропорту ім. Фредеріка Шопена у Варшаві (WAW) забезпечує повний цикл послуг із оброблення вантажів – від приймання до митного оформлення. Компанія працює з імпортом, експортом і транзитним постачанням, виконуючи всі операції безпосередньо на місці.

Термінал має дозвіл на роботу з небезпечними вантажами (DGR): кваліфіковані працівники, внесені до реєстру Управління цивільної авіації (ULC), оформлюють необхідну документацію DGD. Під контролем митних органів здійснюють огляд товарів, відкриття декларацій T1/EX, а також розмитнення імпорту.

Команда Consolline

Власний операційний відділ контролює завантаження та розвантаження, перевіряє стан опаковання та, за потреби, організує переупакування або замовлення сертифікованої тари. З-поміж додаткових сервісів – палетизація, стрейчування вантажів і фотофіксація кожного етапу оброблення з метою прозорості.

Ба більше, Consolline допомагає клієнтам розв’язувати питання, пов’язані із затриманням чи пошкодженням вантажів, оперативно оформлюючи відповідні акти та звіти.

Міст між континентами

«Consolline є українським бізнесом із глобальним мисленням і працює у всьому світі – від Європи та США до Китаю, Японії, Індії й ОАЕ. Сьогодні ми з впевненістю можемо сказати, що стали містком між континентами, пропонуючи сервіс рівня провідних світових операторів», – з гордістю зазначає Ольга Гусак.

Наразі спеціалізацією компанії є насамперед збірні вантажі LCL (Less than Container Load) та авіаперевезення, а також активно розвиваються морські, авто- і залізничні напрями, включно з негабаритними, небезпечними й цінними вантажами. Особливу роль відіграє China All In – комплексне рішення з викупу, доставки й митного оформлення товарів із Китаю.

Завдяки співпраці за прямими угодами з понад 40 авіакомпаніями лише за минулий рік фахівці Consolline опрацювали 1489 вантажів, перевезених повітряним транспортом (дані компанії).

Основний обсяг консолідації Consolline зосереджено у чотирьох ключових портах Китаю – Шанхай, Шеньчжень, Нінбо та Ціндао. Саме з цих портів формують прямі збірні відправлення (LCL-консолі), що забезпечують регулярність і стабільність постачань. Водночас логістична мережа компанії охоплює 36 портів довезення по всій Азії – від Бангкока, Гонконгу, Інчхона та Сингапура до Токіо, Йокогами та Джакарти (за даними компанії). Така широка географія дає змогу ефективно збирати вантажі з різних регіонів і формувати оптимальні маршрути під потреби клієнтів.

Окрему увагу компанія приділяє небезпечним вантажам (ADR), які доставляють із портів Шеньчженя та Шанхаю, де Consolline має необхідні сертифікації та досвід для роботи з вантажами підвищеної категорії ризику.

Спеціальні ADR-консолі формують із дотриманням усіх міжнародних вимог безпеки та контролю. Це забезпечує клієнтам можливість транспортувати чутливі категорії товарів у межах єдиної надійної логістичної системи.

Логістика нового покоління

Попри воєнні та економічні виклики, компанія демонструє стабільне зростання й розширює свою міжнародну присутність. Лише у 2024 році, за даними компанії, було перевезено понад 790 000 кг вантажів, задовольнивши потреби понад 600 клієнтів у всьому світі.

«Ми вважаємо, що ключем успіху є масштабованість без втрати якості. Наша компанія вміє адаптуватися до будь-яких зовнішніх обставин і продовжує зростати навіть за складних економічних і геополітичних умов», – зазначає Ольга Гусак.

Стратегія Consolline як молодого українського лідера ринку LCL-сервісів проста й водночас амбітна: донести прості рішення до будь-якого бізнесу. Завдяки технологічним рішенням, аналітичному підходу та орієнтації на партнерство компанія закріпилася як оператор нового стандарту у сфері B2B-логістики Східної Європи.

Ольга Гусак, СЕО та співзасновниця Consolline Увесь процес – від первинної консультації та розрахунку вартості до оформлення документів, завантаження, митного контролю, перевезення та доставки – ми беремо під повний контроль. На кожному етапі клієнт має зв'язок із менеджером, може відстежувати хід робіт, отримує фотофіксацію та звіти. Саме такий підхід формує довіру, прозорість і стабільність, що є основою логістики нового покоління.

Філософія результату

«Компанія Consolline – це не тільки про сервіс і партнерство. Це про внутрішній азарт робити не «як прийнято», а ліпше – швидше, складніше, ризикованіше, всупереч обмеженням, буксирам, регуляціям і обставинам. Це сервіс 24/7. Сьогодні Consolline є інструментом для людей і компаній, які хочуть вигравати там, де іншим страшно навіть починати. Consolline не обіцяє, вона діє!» – резюмує Ольга Гусак.