Філософія середовища. Співзасновниця PGD і СЕО Seven Hills Наталія Дівєєва про відповідальний девелопмент і нові стандарти комунікації

Сьогодні ринок нерухомості в Україні розвивається й трансформується. Продовжують працювати ті гравці, які формують нові стандарти девелопменту. Серед них — команда з майже 20-річним досвідом, що стоїть за знаковими проєктами Києва Park Avenue та TRIIINITY, а сьогодні продовжує свій досвід з власною філософією розвитку. Підхід ґрунтується на якості, сервісі, прозорості та людиноцентричності й поширюється не лише на продукт, а й на роботу всієї команди. Наступним втіленням цієї філософії стане проєкт Bellevie на Оболоні, що має перетворити нежитлову зону на повноцінне міське середовище.

Про філософію відповідального девелопменту, нові формати та виклики в інтерв’ю Forbes Brand Voice розповіла співзасновниця PGD і СЕО Seven Hills Наталія Дівєєва.

Наталіє, ви створили разом з партнеркою Фаїною Баршаєвською компанію PGD, яка буде девелопером у новому проєкті BELLEVIE. Розкажіть, хто ще входить до вашої команди та яку експертизу привносить?

До нашої команди входять ті самі люди, з якими ми починали ще в 2006 році. В основі нашої співпраці — 19 років спільного досвіду, реалізації проєктів, створення клієнтського досвіду. Разом ми реалізували Park Avenue та TRIIINITY. Навіть ті, хто приєднався пізніше, поділяють з нами спільне бачення, розуміння відповідальності, принципи, за якими ми працюємо.

Цінність нашої команди — в експертизі девелопменту 360: від ідеї до управління нерухомістю. Всі цикли та напрями організовано у внутрішніх та зовнішніх бізнес-процесах. Ми стійкі, адаптивні, ефективні та вміємо давати результат за будь-яких обставин, що підтверджується реалізованими комплексами.

Project General Development — це про високий рівень відповідальності й нову форму присутності на ринку. За нами система, що багато років працює на результат.

TRIIINITY

Як ви вважаєте, зараз вдалий час для запуску нових проєктів на українському ринку?

Ринок української нерухомості зараз перебуває в точці, де попит все ще коливається під впливом ситуативних рішень і зовнішніх факторів. Але ми вже бачимо відновлення тенденції до довгострокових інвестицій — з фокусом на стиль життя, якість простору та ліквідність активу.

Інвестори дивляться на 5–10 років уперед. У цьому сенсі Україна має потенціал для зростання, і наш ринок залишається менш витратним порівняно з європейським. Це створює можливість для розумної інвестиції саме зараз — у якість, у цінність, у правильну концепцію.

Проєкт TRIIINITY ще не завершено. Яка його перспектива?

Ми плануємо завершити третю чергу TRIIINITY до кінця року. Це остання житлова черга, де в продажу залишилося менше 10% квартир.

У першій половині наступного року плануємо здати четверту чергу — семиповерховий бізнес-центр.

Уся комерційна нерухомість залишається в управлінні забудовника, де ми плануємо розмістити головний офіс PGD. TRIIINITY для нас — не просто черговий проєкт, це простір для нашої спільноти, який наочно демонструє нашу філософію: не гнатися за квадратними метрами, а створювати центр життя з доданою вартістю.

TRIIINITY

Які цінності PGD і чому, на вашу думку, ціннісний підхід у девелопменті важливий?

Обставини, запити, форма комунікації можуть змінюватися, але наші цінності завжди залишалися сталими. В їхній основі людиноцентричність — те, як ми ставимось до людей, до клієнтів, до партнерів, до власної команди. Ми будуємо довгострокові стосунки. Девелопмент — це процес, який триває щонайменше 5–10 років і не закінчується завершенням будівництва. Уже на старті проєкту ми закладаємо бачення того, як створений простір впливатиме на життя людей.

Друга ключова цінність — відповідальність. Це здатність виконувати зобов’язання, бути надійною стороною у контракті. Ми розуміємо, що нерухомість — довгостроковий актив, і щоб інвестор чи майбутній мешканець ухвалив рішення, він має бути впевнений не лише в продукті, а й у девелопері. Тут має значення наш досвід, коли справи підтверджують слова.

Також для нас важливі системність, послідовність, прозорість і відкритість до діалогу. Ми будуємо спільноту, бо це не про квадратні метри, а про зміст. Ми як девелопер — частина життя наших клієнтів. Коли людина ухвалює рішення приєднатися до проєкту, вона керується не лише економікою, а й спільними цінностями, стилем мислення, довірою.

Це внутрішня система, з якою ми працюємо вже багато років. Я вважаю, що зараз вона стає вирішальною для ринку. Зростає запит на відповідального девелопера, на довіру. Це означає, що наш ціннісний підхід резонує з часом.

Як частину вашої комунікаційної стратегії ви вирішили запустити YouTube-канал Return-on-Lifestyle | Developer’s Talks. Як виникла така ідея? Чому вам важливо комунікувати з аудиторією саме таким чином?

У певний момент ми чітко відчули необхідність простору для розмови про цінності в девелопменті — без продажів, пафосу, глянцю. Так зʼявився наш YouTube-канал — як платформа для щирого та відкритого діалогу з нашими друзями, партнерами, візіонерами й усіма, хто поділяє наші цінності, надихає й надихається на життя, інвестує в його якість і стиль. Насправді це саме ті розмови, на яких будуються довгострокові партнерства та репутація у бізнес-колах, завдяки яким формується візія девелопменту та стратегічного розвитку економіки. Наша ідея каналу полягає в тому, щоб вивести ці розмови на публіку та запросити долучитися до цього діалогу нашу спільноту.

Наталія Дівєєва, співзасновниця PGD і СЕО Seven Hills Фото предоставлено пресс-службой

Чому Return-on-Lifestyle? Як це відображає цінності компанії?

Ми вважаємо, що головна інвестиція — не в квадратні метри, а в якість життя. Тому і створили власне поняття Return-on-Lifestyle за аналогією до ROI. Ми віримо, що інвестиції в зміст повертаються. І віримо, що Return-on-Lifestyle може стати новим KPI на ринку нерухомості. Для інвестора це теж важливо, не тільки прибуток, а що стоїть за цією інвестицією, з яким саме активом він хоче себе асоціювати.

Розкажіть про ваш новий проєкт на Оболоні. Чим він цікавий? Як вплине на навколишній район?

Наш новий проєкт Bellevie, що реалізується в партнерстві з Групою «ТАС», буде розташований на території великої промзони в Оболонському районі, яка давно потребує трансформації. Для нас важливо, щоб девелопмент не просто додавав квадратні метри, а й змінював середовище.

Ми створюємо житловий комплекс із сервісом, громадськими просторами та великою площею для якісного активного життя і взаємодії спільноти. Це середовище, де можна жити, працювати, гуляти й вирішувати щоденні потреби. Район, у якому ми працюємо, потребує саме цього, і ми хочемо дати не лише нову якість для мешканця, а й цінність для всього мікрорайону.

У цьому проєкті будуть продовжені всі ключові принципи PGD — від концепції та наповнення до стандартів сервісу. Ми вже не перший рік формуємо цю культуру і бачимо, що вона стає впізнаваною.

Bellevie

Наскільки Bellevie буде продовженням ідей Park Avenue та TRIIINITY й у чому від них відрізнятиметься?

Bellevie — це, безперечно, продовження суті концепцій Park Avenue та TRIIINITY в усьому, що для нас принципове: архітектура, сервіс, робота з простором, естетика, філософія. Але водночас це новий рівень масштабу і наступний рівень відповідальності.

У проєкті TRIIINITY ми вбудовували нову якість у вже сформоване середовище. Тут — створюємо його з нуля, як колись починали Park Avenue. У нас більше території, більше можливостей сформувати насичене життям цілісне середовище, врахувати потреби всіх груп мешканців, продемонструвати, що ми маємо на увазі під виразом «розумна інвестиція в якість».

У чому відмінність проєкту від навколишньої забудови? Як він вплине на якість життя району?

Ми працюємо в локації, яка довгий час залишалася нефункціональною. Наша мета — повністю трансформувати цей фрагмент міста і дати йому нову якість. Ми створюємо середовище з інфраструктурою, сервісами, громадськими просторами, ландшафтом. У навколишньому масиві, де наразі всього цього бракує, проєкт Bellevie може стати каталізатором змін. Ми бачимо його як простір, що підвищить якість життя не лише для мешканців комплексу, а й для всього району.

Bellevie

Коли плануєте презентацію проєкту та старт продажів?

Найближчим часом. Орієнтовно до кінця літа вийдемо з відкритою комунікацією про старт продажів.

Наразі відкриті бронювання з умовами пропозиції на етапі пре-сейлу.

Чи плануєте найближчим часом запуск нових проєктів?

Ми працюємо над новими проєктами, де наш фокус — не на кількості, а на якості. Кожен із майбутніх проєктів має відповідати філософії: повазі до простору, клієнта й міста. Наша місія — цінність за ціною. Це незмінно для будь-якого масштабу.