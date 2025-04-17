Integrity Vision: 15 років стійкості, зростання і технологій

Integrity Vision – українська сервісна IT-компанія, яка святкує 15-річчя. Сьогодні це стабільний бізнес із великим досвідом, який продовжує зростати та впроваджувати передові технології. Інна Соловйова, CEO Integrity Vision, розповіла про перші кроки компанії, виклики, з якими довелося зіштовхнутися на шляху розвитку, та принципи, які допомогли не лише втримати бізнес у складні часи, а й зробити його успішним

Розкажіть, будь ласка, як почалася історія Integrity Vision?

Історія Integrity Vision почалася з команди однодумців, які мали досвід в ІТ і прагнули створити власну компанію – на своїх умовах і з власними принципами. Ми не просто добре знали справу, а й вміли будувати довіру з клієнтами, адже саме якість і довготривалі стосунки є основою успіху.

Для мене було важливо створити бізнес, де людям комфортно працювати, розвиватися, бути собою та чесно заробляти. Integrity Vision – це про довіру, професійність і етику.

Який момент у розвитку компанії став переломним і дав зрозуміти, що Integrity Vision під вашим керівництвом стане успішною?

Я з першого дня була впевнена, що компанія буде жити та розвиватися. Основний виклик на старті – це вижити, створити основу для стабільної роботи. Але я ніколи не сприймала це як «ризик», який треба подолати один раз. Кожен день – це виклик. Я просто максимально добре виконувала свою роботу: вибудовувала процеси, захищала компанію, створювала безпечне середовище для команди.

Тому відповідь проста: не було якогось моменту, коли ми зрозуміли, що успішні. У бізнесі немає точки, де можна «видихнути» і сказати: «Ось тепер усе працює само собою». Це постійний процес. Це стиль життя. І якщо ти дійсно любиш свою справу – ти цим живеш, ти надихаєш людей, ти хочеш створювати щось нове.

Як вам вдається поєднувати стратегічне управління компанією та особистий розвиток, роль жінки і мами?

Це питання не лише про мене, а про будь-якого керівника. Все залежить від системи, яку ти для себе вибудовуєш.

Ключове – усвідомлено підходити до кожної ролі: CEO, власниці, мами чи дружини. Як CEO я реалізую стратегію, як власниця – формую її. Це різні фокуси, і важливо балансувати між ними.

Щодо жіночності – я комфортно почуваюся у своїй ролі. Материнство ж – інша відповідальність: допомогти дитині стати самостійною. Але це можливо лише тоді, коли сам розумієш, що таке щастя. Для мене це – свобода, що йде поруч із відповідальністю.

Останні три роки стали серйозним випробуванням для українського бізнесу. Які найскладніші рішення вам довелося приймати під час війни?

Одним із найважчих завдань було забезпечити стабільність компанії, зберегти команду та підтримати людей у моменти, коли вони були дезорієнтованими та наляканими. У перші дні повномасштабної війни ми взяли на себе відповідальність за безпеку співробітників – я буквально змушувала людей виїжджати, бо розуміла, що страх паралізує. Але щойно вони залишали зону ризику, ставало легше, і вони могли повертатися до роботи.

Паралельно потрібно було утримувати бізнес: не втратити клієнтів, виконувати контракти, підтримувати операційну діяльність. Це вимагало оптимізації ресурсів по всіх фронтах – емоційних, фінансових, людських.

Один із найскладніших кроків – урізання зарплат. Це було необхідним рішенням, щоб зберегти компанію, але давалося важко. Ще складнішим було рішення про скорочення штату через кілька місяців від початку повномасштабного вторгнення. Ми виплатили допомогу тим, із ким довелося попрощатися, але усвідомлення, що доводиться йти на такі кроки, було непростим.

Окремий виклик – технічна підтримка клієнтів у найнебезпечніші моменти. Наші спеціалісти їздили між містами, працювали в критичних умовах, щоб забезпечити роботу інфраструктури. Я глибоко вдячна команді, яка ризикувала заради наших клієнтів.

Команда Integrity Vision

Багато компаній закрилися або втратили позиції на ринку. Як вам вдалося не просто втриматися, а й розвиватися в таких умовах?

У лютому 2022 року я розуміла, що стратегічно для нас дуже важливо не просто зберегти компанію, а й підтримати наших клієнтів у цей складний час. Ми сфокусувалися на тому, щоб допомогти замовникам утримати їхній бізнес, адаптуватися до нових реалій і продовжити працювати.

У перший рік ми доклали всіх зусиль, щоб зберегти контракти та підтримати наших клієнтів. Це означало гнучкість у всьому: ми переглядали умови співпраці, надавали відстрочки платежів, домовлялися з вендорами про розстрочки, іноді компенсували витрати власним коштом. У таких умовах ти дієш як кризовий менеджер: твоє завдання – максимально ефективно використати наявні ресурси й втримати все, що можна. А це означає роботу на випередження, пошук нестандартних рішень, уникнення конфліктів та підтримку стабільності всередині компанії.

Які найважливіші зміни відбулися в компанії з початком повномасштабної війни?

Зміни були колосальні. Ще під час пандемії COVID-19 ми почали адаптуватися до віддаленої роботи, і це, як виявилося, стало своєрідною репетицією перед викликами повномасштабної війни. Ми швидко відшліфували процеси, щоб забезпечити стабільність бізнесу та підтримку клієнтів.

Віддалена робота була складною для мене особисто, тому що я люблю живе спілкування. Але реальність диктувала свої умови, і ми змушені були перебудовуватися.

Крім того, ми чіткіше налаштували внутрішні бізнес-процеси. Ми ж самі допомагаємо клієнтам аналізувати їхні бізнес-процеси, впроваджувати оптимальні рішення та цифрові інструменти. І в цей період ми зробили для себе те саме: перебудували технічну підтримку клієнтів, інфраструктурні процеси, адаптували підхід до впровадження великих проєктів, зокрема в напрямках фінансової безпеки та автоматизації бізнес-процесів.

Ми залишилися вірними принципу: якщо ми допомагаємо бізнесу наших клієнтів розвиватися, то повинні так само ефективно працювати й у себе.

Розкажіть, будь ласка, про вашу корпоративну культуру. У чому секрет вашої команди?

Мій підхід до побудови команди – це правильні люди в ній: не лише з професійної точки зору, а й з точки зору гнучкості, комунікабельності, емоційного інтелекту. Компанія Integrity Vision – це відображення нашої команди. Як всередині – так і зовні. Дуже важливо, які люди навколо тебе, як вони комунікують, наскільки здоровий клімат у колективі. Від цього залежить енергія компанії та рівень підтримки наших клієнтів.

Ми свідомо будуємо середовище без токсичності. Пройшли певні етапи, і зараз можу сказати, що в нашій команді немає «отруйних» людей. Топменеджмент – це люди, на яких я можу покластися. А вони, своєю чергою, мають такі ж команди. Це надзвичайно важливо. Коли команда сильна, між людьми є довіра, правильна комунікація, спільні цілі, результат завжди буде ефективним.

Я завжди хотіла, щоб люди йшли на роботу із задоволенням та приходили додому з гарним настроєм. Коли атмосфера на роботі комфортна, людина приносить додому позитив, і в результаті все стає більш гармонійним. Ми багато експериментували з підходами, методами, процесами, щоб цього досягти і зараз можна сказати, що ця система працює. Немає одного «секретного інгредієнта». Це комбінація правильного підбору людей, здорової атмосфери, взаємної відповідальності. Важливо, щоб люди відчували не лише фінансову стабільність, а й комфорт, можливість розвиватися, підтримку від керівництва та колег.

Integrity Vision виповнюється 15 років. Якщо повернутися назад, що було найважчим, а що – найбільшою перемогою?

За час війни ми розширили наш портфель, залучили нових клієнтів та запустили нові проєкти. Я дуже пишаюсь нашою командою, яка проявила стійкість і готовність до змін. Коли мені ставили запитання про те, як я уявляла компанію через 15 років, я б ніколи не подумала, що ми будемо тут, де ми є зараз, з такою сильною командою і такою позитивною атмосферою.

Моя перемога полягає в тому, що я можу бачити, як співробітники приходять на роботу з ентузіазмом, і впевнена, що кожен з них прагне досягти успіху разом з нами. Успіх – це не тільки результати, але й ті цінності, які ми підтримуємо як команда.

Інна Соловйова, CEO Integrity Vision

Які ж цінності допомагають вам і компанії рухатися вперед?

Основними цінностями, які допомагають Integrity Vision рухатися вперед, є відповідальність, чесність та відкритість.

По-перше, ми усвідомлюємо нашу відповідальність перед клієнтами, партнерами та співробітниками. Кожен із нас несе відповідальність за свої дії і їх наслідки, що допомагає створити довіру в команді та з клієнтами.

Чесність у всіх аспектах бізнесу є основою наших відносин. Ми прагнемо бути прозорими у своїх комунікаціях і діях, що дозволяє будувати міцні партнерства та забезпечує високу репутацію компанії.

Ми підтримуємо культуру відкритості, де кожен може висловлювати свої ідеї та пропозиції. Це стимулює інновації та дозволяє нам швидше адаптуватися до змін у бізнес-середовищі.

Також важливою цінністю для нас є принцип win-win, який підкреслює важливість побудови довгострокових відносин.

Як ви бачите майбутнє компанії через 5–10 років? Які цілі ставите перед собою?

Ми ставимо перед собою мету розширення в усіх напрямках: як у кількісному, так і в якісному. Я мрію про те, щоб ми активно розвивалися в проєктах, географії та співпраці з міжнародними партнерами.

Протягом останніх трьох років, навіть у складних умовах війни, ми успішно укладали контракти з закордонними замовниками. Зараз ми шукаємо партнерів та можливості для співпраці, зокрема активно працюємо над укладанням угод із німецькими компаніями, що дозволить нам розширитися у сфері Open Banking. У нас уже є проєкти в Прибалтиці, і це свідчить про наш потенціал для міжнародного розвитку.

Щиро вдячна своїй чудовій команді, клієнтам та партнерам – саме завдяки їхній підтримці, довірі та професіоналізму компанія змогла досягти вагомих результатів у цей непростий час. Вони стали головною рушійною силою розвитку Integrity Vision.

Таким чином, майбутнє Integrity Vision для мене виглядає яскравим, і я впевнена, що ми з командою зможемо цього досягти, розширивши наші горизонти та укріпивши позиції на ринку.