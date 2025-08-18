Інвестувати в майбутнє Одеси: кейс готелю ARCHOTEL

Як війна змінила інвестиційний клімат у готельному бізнесі, і чому Одеса зберігає перспективність? Про це розповідає Олександр Селезньов, CEO та власник девелоперської компанії SPATIUM Group , що реалізує проєкти на перетині девелопменту, медицини й культури

Як повномасштабна війна вплинула на готельний бізнес в Україні? Чи залишився він інвестиційно привабливим?

Повномасштабна війна стала для нас величезним тягарем. Але, як відомо, те, що не вбиває – робить сильнішими. У психології є правило: фрустрація, яку ми здатні витримати, є умовою розвитку. Війна змусила рухатися швидше.

Готельний бізнес, як і будь-який інший, може бути цікавим для інвесторів за будь-яких умов. Важливо не стільки сам контекст – війна чи мир, – скільки відповідність бізнесу сучасним викликам. Ми живемо у час четвертої промислової революції, і якщо готель – це не просто продукт, а платформа, він буде успішним.

Олександр Селезньов CEO та власник девелоперської компанії SPATIUM Group Стратегія SPATIUM Group завжди ґрунтувалася на створенні «платформи способу життя» – від житла й медицини до готелів і культури.

Найслабшою ланкою був готельний напрям, тож ми зробили його пріоритетом. Війна пришвидшила рішення: попит на житло в Одесі впав, ціни та ліквідність просіли. Тому ми зосередилися на готельному бізнесі, інтегрувавши його з медициною, культурою й гастрономією.

З весни 2022-го ми активно працюємо над програмами реабілітації військовослужбовців та людей із порушеннями мобільності. Саме це привело нас до ідеї відновлювати санаторії як важливу частину інфраструктури Одеси – міста, яке завжди було місцем сили й відновлення.

Фундаментально все зводиться до простих речей: якщо ви створюєте інноваційний, прибутковий бізнес, робите його чесно й прозоро – він буде привабливим для інвестування. Війна у цьому сенсі є лише каталізатором, який робить очевидним те, що й так є основою успіху.

Ви говорите про перспективу. Яке місце в ній займає ARCHOTEL?

ARCHOTEL – це перший арт-готель в Одесі, який ми будуємо як частину стратегії культурного оновлення міста.

Ми бачимо потенціал для того, щоб Одеса у найближче десятиліття стала південною культурною перлиною, центром оздоровчого, подієвого та гастротуризму. Розглядаємо ARCHOTEL як інфраструктурну точку цієї трансформації – готель, у якому відбуватимуться культурні події, виставки, художні резиденції. Це простір, де мистецтво буде присутнє постійно – не як декор, а як частина ідентичності.

Відкриття ARChotel Avenue

Наскільки така концепція відповідає інтересам інвесторів?

Більше, ніж здається. Ми показали на практиці, що інвестування у культурно заряджену нерухомість може бути дуже вигідним.

Інвестори вже продемонстрували високий інтерес до ARCHOTEL AVENUE: вартість апартаментів суттєво зросла ще до офіційного відкриття. Динаміка показує, що попит на такі активи стабільно тримається на високому рівні. Це демонструє, що учасники ринку бачать сенс не лише у прибутку, а й у цінності ідей, які зростають у вартості разом із ринком.

SPATIUM Group відповідає на потребу сучасних міст у цілісній інфраструктурі, де медичні центри, житлові комплекси, готелі, ресторани та простори для бізнесу об’єднані в єдину екосистему.

Наша аудиторія – інвестори, які шукають надійні та довгострокові проєкти, міські сім’ї, що прагнуть безпеки й комфорту, і партнери з девелопменту, медицини, готельно-ресторанного бізнесу, готові до синергії. Ми пропонуємо інвестиційні та девелоперські рішення, які поєднують естетику, функціональність і соціальну цінність, залишаючи тривалий позитивний вплив на місто.

Хто ці інвестори? Це український капітал, міжнародний, приватні фонди?

Це змішаний профіль. До повномасштабної війни значну частку становили іноземні компанії. Проте вже під час війни лише ізраїльські інвестори наважилися продовжувати вкладати в Україну. Усі інші – це переважно український капітал: Київ, частково Одеса та інші міста.

Чому так сталося? Війна ускладнила роботу багатьох бізнесів, тож інвестори змушені шукати нові шляхи застосування капіталу. Їх усіх об’єднує одне – віра в довгостроковість і сенс. Вони вкладають у простір, який працюватиме на репутацію міста, на туризм, на економіку.

Чи впливає ідентичність Одеси на архітектурну й культурну концепцію готелю?

Аркадія – це енергетична воронка всієї Одеси, де активність людей після пандемії та гарячої фази війни демонструє, що життя продовжується. ARCHOTEL збудований у найкращій локації, де щодня проходять до 20 000 людей. Це єдине місце, де можна пройти пішки до моря та приїхати машиною, без круч і схилів. Навіть взимку це улюблене місце для відпочинку.

Для мене символ Аркадії – це морозиво, діти, сонце. Ми використали в архітектурі мотив вафельного стаканчика – білі арки й кольори, що нагадують літнє морозиво. Так фасад органічно вписався в ландшафт, ніби ARCHOTEL завжди був тут. Для нас важливо було, щоб архітектура не виглядала штучно нав’язаною місту.

ARChotel Avenue

Одеса – це насамперед культура. Це місто митців, музикантів, колекціонерів. Ми сприймаємо готель як артоб’єкт, інтегрований у міський простір, і хочемо розвивати внутрішнє культурне життя. У сучасних умовах, коли мистецтво перейшло в соцмережі, ми шукаємо нові форми його представлення: можливі екрани на фасадах з 3D-експозиціями, контакти з художниками, галеристами та теоретиками сучасного мистецтва, щоб поступово перетворити об’єкт у Центр сучасного мистецтва. Там, де щодня проходять тисячі людей, мистецтво виходить із музеїв і стає доступним для всіх. Ми працюємо в ключовій для міста локації й хочемо зробити мистецтво ближчим до жителів і гостей.

Ми прагли створити щось корінне одеське, актуальне, живе. Це і в архітектурі, і в підході до арт-інтеграції. Наприклад, ми завершуємо облаштування бункерних номерів у сховищі – з міркувань безпеки, та як ще одну унікальну функцію, яка відповідає реаліям життя в Україні зараз.

SPATIUM Group реалізує проєкти, що поєднують естетику, функціональність та комфорт. До портфоліо компанії входять авторські житлові комплекси, приватні медичні клініки та реабілітаційні центри, сучасні торговельні простори, апарт-готелі та культурні ініціативи. Кожен об’єкт продуманий так, щоб стати органічною частиною міського ландшафту й приносити користь громаді.

Якими бачите наступні кроки розвитку цієї моделі?

З 2019 року SPATIUM Group формує в Одесі інфраструктуру, яка супроводжує людину на всіх етапах життя. Від народження – через сучасні медичні центри та клініки, до зрілості – через комфортні житлові комплекси, готелі, ресторани та простори для бізнесу й відпочинку.

Компанія рухається від створення унікальних девелоперських продуктів до масштабування та дослідницької діяльності, спрямованої на вивчення життєвого циклу кожного об’єкта. Підхід базується на ієрархії розвитку простору: від задоволення базових потреб до формування емоційних зв’язків і впровадження інтелектуальних рішень.

У чому головна ідея ARCHOTEL?

Головна ідея – відновити санаторну діяльність Одеси. Років 30 тому в місті працювало 84 санаторії, зараз майже жоден не функціонує. Ми спрямували нашу діяльність на їхнє відновлення.

Ми багато працюємо в напрямі реабілітаційної та хірургічної медицини. Наші медики оперують у чотирьох операційних відділеннях та стаціонарах, а два роки тому ми створили Асоціацію реабілітаційного менеджменту для підготовки фахівців з реабілітаційної медицини. Це необхідно, оскільки наразі майже немає кваліфікованих спеціалістів у цій галузі.

В ARCHOTEL передбачено предопераційний стаціонар на 15 ліжок, бальнеологію, мінеральні води та грязі, що перетворює готель на справжній санаторій з п’ятизірковим сервісом.

ARChotel Avenue

Бізнесова частина також важлива: влітку готель заповнений завдяки розташуванню біля моря, в Аркадії, а восени та взимку ми пропонуємо відвідати санаторій біля моря з фундаментальною медициною.

Це інвестиція не тільки в нерухомість, а в сенс, у майбутнє Одеси, в культуру та здоровʼя України, у цінність простору, який формує середовище.

Дізнавайтеся більше про ARCHOTEL AVENUE та плануйте ваш візит.