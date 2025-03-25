Кешбек «Привіт»: як ПриватБанк робить покупки вигіднішими

Чи можна заробляти гроші, витрачаючи їх? Так! Ще в 70-х роках минулого століття в банках Америки зʼявилась нова послуга – кешбек, яка сьогодні стала однією з найпопулярніших програм лояльності у світі. Вона дозволяє отримувати певний відсоток грошей, витрачених на покупку, назад на банківський рахунок. Кешбек вигідний і для компаній, адже завдяки йому вони отримають лояльну аудиторію, що готова знову і знову обирати їхні товари чи послуги. Чим ширша мережа партнерів у банку, тим вищу суму кешбеку потенційно може отримати клієнт

У цьому контексті однією з наймасштабніших програм лояльності є «Привіт», яку Приватбанк запустив у 2024 році. Тільки за девʼять місяців до неї доєдналися понад 800 компаній, серед яких «Аврора», WOG, «Фокстрот», Yakaboo, Zookomplex, MOYO, ОККО, Pokupon та інші. Про ключові переваги програми – в експлейнері Forbes BrandVoice.

Від ідеї до запуску

ПриватБанк прагнув створити зручну та зрозумілу програму лояльності для клієнтів, яка б дала їм змогу отримувати додаткову вигоду через повернення частини коштів назад після здійснення певних купівель. Водночас банк відчув запит і від бізнесу, який прагнув розширити коло покупців і був готовий робити це за допомогою спеціальних пропозицій та додаткових знижок.

Щоб досягти поставленої мети, ПриватБанк застосував сервіс-дизайн – підхід, що базується на принципах дизайн-мислення.

«Ми провели численні інтервʼю з представниками українських компаній із різних сфер бізнесу та ритейлу. Ці дослідження допомогли розробити привабливі рішення, які б одразу виділили нас на ринку», – говорить Ганна Шарамко, керівниця напрямку масового роздрібного бізнесу ПриватБанку.

Від моменту формулювання завдання до запуску програми минув понад рік, а сама програма пройшла дві ітерації. У банку наголошують: вони продовжують розвивати програму лояльності, враховуючи побажання клієнтів та партнерів.

«Привіт» – технічно складний та унікальний продукт. Для запуску платформи було інтегровано понад 10 ІТ-систем, а над її створенням працювало 25 команд», – ділиться Інна Турлюн, керівниця управління лояльності ПриватБанку.

Фішка – у персоналізації

«Привіт» – це інтуїтивно зрозуміла клієнтоорієнтована програма. Серед її ключових переваг – прозорість та легкість у користуванні. Програма містить платформу, за допомогою якої українські бізнеси можуть самостійно розміщувати свої пропозиції через Приват24 для бізнесу, а клієнти – знаходити ці пропозиції в меню сервісів у «Приват24» – як в мобільному застосунку, так і у вебверсії.

Особливість програми «Привіт» у тому, що вона використовує інтелектуальну систему персоналізації, що базується на аналізі купівельної поведінки користувача. Завдяки цьому пропозиції знижок та кешбеків формуються відповідно до індивідуальних інтересів та потреб кожного клієнта, використовуючи дані ПриватБанку. Тому одна й та сама пропозиція може бути доступна для одних клієнтів і закрита для інших. «Програма лояльності «Привіт» використовує ML-алгоритми для підвищення персоналізованої взаємодії, створюючи нові можливості для брендів та їхніх клієнтів, – стверджує Інна Турлюн. – І це лише початок. Далі ми плануємо застосувати ШІ-технології, щоб надавати більше унікальних пропозицій для кожного».

До найпопулярніших категорій для отримання кешбеку входять кіно та розваги, маркетплейси, одяг, оплата комунальних послуг тощо. На сьогодні клієнтська база ПриватБанку охоплює 15 млн активних користувачів додатку Приват24 (загалом у банку 18,5 активних клієнтів) і вже за перші сім місяців «Привіт» скористались 5 млн клієнтів, здійснивши понад 30 млн транзакцій.

«Ми постійно працюємо над залученням нової аудиторії та маємо амбіції долучити до активного користування програмою близько 80% клієнтів банку», – запевняють у «Приваті».

Сума кешбеку

Сума кешбеку не має обмежень, адже клієнт може брати участь у кількох акціях партнерів одночасно. Розмір вигоди залежить від конкретної акції. Наприклад, в один місяць це може бути знижка 5% від мережі «Аврора», а в інший – банк надає власну пропозицію в 5–10% кешбеку на категорію «побутова хімія» або «господарські товари», що також діє в «Аврорі». Ці дві акції можуть діяти одночасно, і клієнт, активувавши їх у своєму «Приват24», отримає подвійний кешбек або подвійну вигоду під час купівлі. Так, власники звичайних карток можуть тільки від однієї акції отримати до 500 грн кешбеку, а сума винагороди для преміумклієнтів може сягати і 2000 грн на місяць.Окрім кешбеку, партнери банку пропонують знижки, які доступні як в офлайн-, так і онлайн-магазинах. Наприклад, Rozetka надає додаткову знижку 7% на товари зі спеціальною позначкою, мережа мультимаркетів «Аврора» пропонує знижку до 5%.

Після здійснення транзакції кешбек автоматично надходить до розділу «Накопичено» в «Приват24», який можна вивести на власну картку «Приват». Крім того, у розділі «Пропозиції» клієнт може подивитись доступні персональні знижки та кешбеки від банку та партнерів, а в блоці «За весь час» – статистику отриманої вигоди. Під час зарахування кешбеку на картку податки – ПДФО та військовий збір – списуються автоматично, це складає 23% від накопиченої суми.

«Поведінка користувачів – різна. Одні клієнти мають ціль накопичити 10 000 грн кешбеку, а інколи клієнти виводять і 10 грн відразу після здійснення транзакції, – розповідає Інна Турлюн, керівниця управління лояльності ПриватБанку. – Бачимо, що люди гарно реагують, коли ми надсилаємо нагадування, що вже назбиралась кругленька сума і час вивести кошти на картковий рахунок».

Як компаніям доєднатися до програми

Головною умовою для партнерів є користування сервісом еквайрингу чи Інтернет-еквайрингу (LiqPay) від ПриватБанку. До програми вже доєдналися понад 800 партнерів. «Привіт» – ще один спосіб підтримати українських виробників.

Підʼєднатись до програми можна в «Приват24» для бізнесу в розділі «Маркетинг» – інтерфейс кабінету інтуїтивно зрозумілий. Інтелектуальна система банку автоматично здійснює підбір цільової аудиторії для кожної акції, враховуючи задані критерії таргетингу. Ба більше, система автоматично розраховує бюджет промокампанії та формує детальну аналітику щодо її реалізації, що дозволяє партнерам ефективно відстежувати результати.

Співпраця з Mastercard

У травні 2024 року компанія Mastercard у рамках партнерства з ПриватБанком підтримала програму лояльності «Привіт», пропонуючи цілу низку сезонних пропозицій та партнерські акції для держателів своїх карток. Спеціальні пропозиції від Mastercard були представлені в різноманітних категоріях, зокрема з такими брендами та компаніями, як Comfy, Moyo, Rozetka, «Аврора», Megogo, Uklon, Dila, ОККО та офіційний дистрибутор Apple в Україні.

Держателі карток Mastercard отримали додаткові переваги у вигляді кешбеків та знижок, що сприяло більш активному використанню карток для оплат товарів та сервісів і розвитку безготівкових розрахунків.

«Привіт» уже зарекомендував себе як ефективний інструмент лояльності, що приносить реальну вигоду і клієнтам, і бізнесу. Завдяки персоналізованому підходу, зручності користування та широкій мережі партнерів програма продовжує зростати, залучаючи нових учасників. У майбутньому ПриватБанк планує розширювати можливості кешбеку, інтегруючи ще більше технологічних рішень і партнерських пропозицій, щоб робити покупки для українців ще вигіднішими.