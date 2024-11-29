KИT Group проводить масштабний ребрендинг як частину FinTech-трансформацій

Як повідомили в компанії, ці кроки відображають її стратегічний курс на розширення присутності на ринках і впровадження інноваційних підходів у взаємодії з клієнтами.

«Масштабна трансформація включає розширення спектра фінансових послуг, запуск нових цифрових продуктів і сервісів. Однією зі складових цих трансформацій є впровадження нового корпоративного стилю, який знайде своє відображення в оформленні мережі відділень, фірмовій стилістиці та дизайні застосунку». повідомили у пресслужбі КИТ Group

Як зазначили в компанії, стрімке зростання її масштабу, розширення мережі, яка вже налічує 93 відділення в 29 найбільших населених пунктах України, та розвиток фінансових сервісів потребують нового позиціонування та принципової модернізації візуального стилю. KИT Group стане першою брендованою мережею з обміну валют із національним охопленням, яка також надає широкий спектр інших фінансових послуг, серед яких транзакційні й інвестиційні сервіси, консультації з управління приватним капіталом і щодо роботи з цифровими платформами й активами.

Новий корпоративний стиль символізує сучасність, технологічність і відкритість компанії та її сервісів: поєднання чорного та жовтого кольорів у новій айдентиці відображає силу, стабільність і енергію, які команда КИТ Group вкладає у свою роботу.

«Ребрендинг – це відображення глибинних трансформацій групи та новий крок назустріч клієнтам їхнього звичного партнера у фінансових справах, який підтверджує свою надійність протягом понад 16 років діяльності. KИT Group стає фінансовим партнером нового покоління, зберігаючи фокус на обміні валют як одному з флагманських напрямків своєї діяльності». повідомила пресслужба компанії

КИТ Group заявила, що ребрендинг і глибинні бізнес-трансформації – це нова віха її інвестицій у посилення фінансової системи країни та її сталий розвиток, у підтримку економіки України для створення нових робочих місць і стабільного зростання податкових надходжень.

У своєму повідомленні компанія також підтвердила, що готує запуск сервісного застосунку: «Нову бренд-айдентику буде покладено в основу дизайну мобільного застосунку від KИT Group – KYTApp. Це дасть змогу зробити фінансові сервіси ще більш сучасними й інноваційними, а операції – швидшими, зручнішими та простішими».

Усі нові відділення КИТ Group отримують нову бренд-айдентику, зокрема в локаціях, де вже зараз з’являються її підрозділи. Останнім часом компанія інтенсивно розширювала присутність на Дніпропетровщині, Черкащині, в Одесі, Житомирі, Чернівцях, а також у західних регіонах, де відкрила відділення в новій бренд-айдентиці в Івано-Франківську.