Корпоративна бібліотека Kuka: читання, що змінює компанії

Сьогодні компанії мають постійно розвивати свої команди, щоб залишатися успішними в умовах швидких змін. Але не менш важливо дбати і про ментальне здоров’я співробітників. Для українських компаній це завдання особливо актуальне в умовах воєнного часу

Корпоративна бібліотека Kuka успішно робить із читання ефективний інструмент розвитку і турботи. Клієнтами цього українського стартапу є ДТЕК, NovaPay, Philip Morris, Ukrnafta, Samsung R&D, Bayer, Brainstack, Yves Rocher, OLX, OpenVPN, Ukrnafta, Varus, Servier, Viessmann, Archimatika та інші компанії.

Чому провідні компанії обирають Kuka

Дедалі більше процесів переходить в онлайн, а смартфони стали головним інструментом для роботи й навчання. У цьому контексті поява сервісу корпоративної електронної бібліотеки була лише питанням часу, і стартап Kuka став відповіддю на цей запит бізнесу.

Це більше, ніж просто бібліотека. Сервіс надає співробітникам безлімітний і легальний доступ до електронних і аудіокнижок у мобільному застосунку. Проте його переваги виходять далеко за межі доступу до контенту. Kuka допомагає компаніям інвестувати в професійний розвиток співробітників, зміцнювати командний дух і дбати про ментальне здоров’я працівників і їхніх родин.

Всього за рік існування Kuka до сервісу вже приєдналися десятки українських і міжнародних компаній. Однією з ключових причин популярності є високий рівень залученості співробітників. Річний engagement rate становить близько 50% – кожен другий працівник компанії-клієнта стає користувачем бібліотеки. Це доводить, що Kuka не просто впроваджується в компанії, а стає реальною частиною корпоративної культури.

Любава Павлова менеджерка з розвитку персоналу в Samsung R&D Ukraine «Показники залученості наших співробітників до читання зростають щомісячно. Сьогодні вже понад 60% наших колег регулярно читають з Kuka». Читать больше Свернуть

Електронні та аудіокнижки на будь-який смак

Світ усе більше обирає електронне та аудіочитання, і Kuka відповідає на цей тренд широким асортиментом ліцензійного контенту. У мобільному застосунку доступні книжки художньої, професійної та нон-фікшн тематики – усе, що є на українському легальному ринку, без жодних обмежень. Крім того, бібліотека включає книжки іноземними мовами, стислі перекази (саммарі), подкасти і статті з періодичних видань, що задовольняє потреби як для дозвілля, так і навчання.

Асортимент Kuka щодня поповнюється новими позиціями, і компанія завжди відкрита до запитів читачів. Завдяки цьому бібліотека пропонує один із найбагатших асортиментів електронного та аудіоконтенту в Україні, відповідаючи вибагливим смакам і потребам.

Олена Богдан Senior HRBP в OLX «Kuka пропонує зручне цифрове рішення не лише для читання, а й для прослуховування літератури. У бібліотеці гарна підбірка книжок українською та англійською мовами, яка періодично оновлюється». Читать больше Свернуть

Kuka – це не просто джерело знань, а й потужний інструмент для підтримки внутрішніх комунікацій у компанії. Платформа дає змогу завантажувати корпоративні матеріали – документи, презентації чи політики, які стають доступними для співробітників у будь-який час і в одному зручному місці.

Також Kuka підтримує створення тематичних добірок. Компанії можуть формувати списки рекомендацій, колекції для розвитку ключових навичок чи підбирати літературу для онбордингу нових співробітників. Це не лише полегшує доступ до важливої інформації, а й сприяє створенню спільної культури читання, яка згуртовує команди та робить навчання природною частиною корпоративного життя.

Юлія Булгакова керівниця департаменту з освітніх рішень Академії ДТЕК «Ми обрали Kuka, оскільки цей сервіс пропонує екосистему знань. Для нас це про додаткові можливості розвитку учасників наших управлінських програм Pre-MBA та Executive MBA. Kuka дає змогу ефективно інтегрувати в бібліотеку навчальні ініціативи та програми розвитку співробітників». Читать больше Свернуть

Корпоративне читання з повагою до закону

Складання електронних книжок у спільні корпоративні папки чи пересилання цих файлів у месенджерах – це не лише порушення авторського права, а й неповага до власних співробітників. Усвідомивши це, кілька компаній навіть стали клієнтами Kuka, щоб легалізувати свої корпоративні бібліотеки, які, як виявилося, були не бібліотеками, а порушенням закону.

Kuka забезпечує 100% легальність контенту: усі книги мають відповідні ліцензії, а правовласники отримують роялті за кожне унікальне читання. Книжки на платформі надійно захищені від піратства, що дає змогу компаніям не лише дотримуватися закону, а й демонструвати відповідальне ставлення до інтелектуальної власності.

Легальний контент – це не лише про дотримання правил. Це про довіру, етику та повагу до творчості, які стають частиною культури компаній, що обирають Kuka.

Ірина Блінова комунікаційна менеджерка в Brainstack «У часи, коли питання інтелектуальної власності особливо важливе, це значна перевага. Ми раді користуватися надійним українським сервісом із ліцензійним контентом». Читать больше Свернуть

Безлімітний доступ і для працівників, і для їхніх сімей

Популярна функція Kuka – сімейний доступ. Кожен співробітник може всього в один клік безплатно запросити члена родини до бібліотеки. Родичі отримують індивідуальні профілі й доступ до усього асортименту без обмежень.

Ця функція дає змогу компаніям вийти за межі турботи лише про працівників і подбати про їхніх близьких. Такий підхід створює відчуття уваги та підтримки, що не лише підвищує лояльність до роботодавця, але й мотивує співробітників ще більше цінувати свою компанію. Об’єднуючи працівників і їхні родини, Kuka допомагає формувати теплу корпоративну культуру, де турбота стає спільним пріоритетом.

Марта Нечаєва Head of HR в Bayer «У нашій компанії працюють 650 людей. Завдяки Kuka ми охоплюємо своєю турботою ще стільки ж членів їхніх сімей. Вони так само мають доступ до величезного асортименту книг і безлічі інших можливостей бібліотеки». Читать больше Свернуть

Статистика читання та аналітика користування

Кожен клієнт Kuka отримує персонального акаунт-менеджера, який допомагає із запуском сервісу та супроводжує компанію на всіх етапах співпраці. Менеджер не лише контролює досягнення цілей, але й забезпечує якісний сервіс, адаптуючи функціонал платформи до потреб кожної компанії.

Kuka надає детальну статистику та аналітику, яку можна легко налаштувати під запити клієнта. «Ми міряємо все, що можна виміряти. Що цікавить вашу команду? Скільки співробітників зареєструвалися? Хто запросив членів родини? Які книги були найпопулярнішими минулого місяця?» – розповідає Христина Ченчак, клієнт-менеджерка в Kuka.

Така аналітика дає змогу не лише відстежувати активність користувачів, але й створювати персоналізовані програми навчання, які відповідають інтересам і потребам команди. Завдяки цьому Kuka стає не просто бібліотекою, а стратегічним інструментом для ефективного навчання та розвитку співробітників.

Вікторія Філіппова Керівниця відділу навчання та розвитку в NovaPay «Завдяки статистиці можна визначити, які теми найбільш цікаві для співробітників. У Kuka завжди допоможуть скласти список для читання, який буде синхронізуватися з індивідуальним планом розвитку працівника. Крім того, кожен співробітник матиме доступ до рейтингу найпопулярніших книг серед колег». Читать больше Свернуть

Читання з Kuka як антистрес у тривожні часи

Читання давно визнане одним із найефективніших способів підтримки ментального здоров’я. Дослідження показують, що лише 15 хвилин занурення в книгу здатні суттєво знизити рівень стресу, покращити концентрацію та сприяти релаксації.

Для українських компаній у сучасних реаліях ці властивості читання набувають особливого значення. Читання з Kuka можливе навіть офлайн, під час блекаутів або в укриттях без мобільного зв’язку. У стартапі спостерігають значне зростання активності користувачів у періоди масштабних відключень електроенергії, що підтверджує, наскільки важливим є читання у складні часи.

Окрім доступу до книг у застосунку, Kuka організовує регулярні вебінари на читацькі теми, запрошуючи найкращих лекторів, таких як Ростислав Семків, Ніка Чулаєвська та Богдана Романцова. До цих подій можуть долучатися як співробітники, так і члени їхніх родин без додаткових плат. Всі вебінари записуються і не лише збагачують знання, а й допомагають учасникам відволіктися, знайти натхнення та згуртуватися в спільноті.

Влада Желдак Head of HR & Administration в Yves Rocher «Окрім дієвого інструменту розвитку та пізнання нового, читання – це засіб антистресу, морального розвантаження та відпочинку. Отже, це підсилює фокус роботодавця на турботі про ментальне здоров’я команди». Читать больше Свернуть

Як Kuka планує розвиватися далі

Kuka готується до виходу на іноземні ринки, суттєвого розширення англомовного асортименту та вдосконалення інтеграції з корпоративними системами навчання. Сервіс також продовжить працювати над покращенням читацького досвіду, додаючи нові функції та інноваційні рішення для користувачів.

«За весь час існування нашого сервісу жоден клієнт не відмовився від підписки – всі продовжують її з місяця в місяць. Це для нас важливий показник, яким дуже пишаємося, – зазначає Андрій Орлик, CEO Kuka. – Ми будемо і надалі працювати, щоб зберігати цю довіру та робити ефективне корпоративне читання настільки ж звичним і доступним для кожної компанії, як кава на офісних кухнях».

Вартість підписки стартує від 70 грн на місяць за одного працівника. Замовте презентацію на сайті Kuka – команда підготує для вас індивідуальну пропозицію, відповість на всі запитання та допоможе зробити перший крок до створення корпоративної бібліотеки, яка розвиває, надихає та об’єднує вашу команду.