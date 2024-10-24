Котеджне містечко «О.Краса»: проєкт, що вплинув на розвиток малоповерхової забудови під час війни

Проєкт котеджного містечка «О.Краса» в Ірпені продовжує розвиватися стрімкими темпами. За рік будівництва вдалося завершити 75% робіт із будівництва першої черги, що охоплює понад 185 котеджів і частину обʼєктів інфраструктури: магазин, ресторан, дві паркові зони, дитячий і спортивний майданчики. Наразі команда проєкту зосереджена не тільки на зведенні котеджів, а й на впровадженні інновацій у планування містечка та підвищенні рівня безпеки для майбутніх мешканців

Покупець змінюється, довіра зростає

Стиль котеджного містечка «О.Краса» ґрунтується на сучасній малоповерховій європейській архітектурі, яка адаптована до різних варіантів комфортного проживання сімей. Для нього розробили 14 унікальних проєктів, що обʼєднані загальним дизайн-кодом. Можна вибрати індивідуальні будинки площею від 110 кв. м до 210 кв. м із великими прибудинковими територіями, дуплекси і таунхауси на дві та більше сімʼї площею від 100 кв. м до 150 кв. м. Але для тих, хто не потребує великої житлової площі та прибудинкової території, проте бажає користуватись усіма перевагами життя в котеджному місті, створено новий унікальний формат апартаментів – сітіхаус, у якому можна обрати житло з приватним подвірʼям або ж із просторою терасою.

Котеджне містечко «О.Краса» в Ірпені. Фото: Артем Галкін

Повномасштабна війна значно змінила портрет покупця. Тепер на перший план вийшли підприємці, які становлять понад 60% клієнтів.

«До війни основними клієнтами були молоді сімʼї, багато з яких працювали в IT-секторі. Тепер же переважають підприємці, які шукають заміське житло для себе та родини, незважаючи на складнощі в країні. У них тут бізнес, і вони планують залишатися та розвивати державу». Сергій Крикун засновник Svitlo Development, партнер проєкту «О.Краса»

Для молодих сімей, що обирають нерухомість в «О.Краса», важливим інструментом стала державна програма іпотечного кредитування «єОселя». Вони шукають доступне житло, а популярністю користуються таунхауси невеликої площі, в середньому 100 кв. м, і в ціновому діапазоні від $100 000–150 000, хоча основну частку продажів становлять приватні будинки вартістю $250 000–350 000.

З моменту старту продажу в жовтні 2023 року продано понад 75 котеджів першої черги. Проєкт настільки успішний, що забудовник раніше графіка розпочав другу та третю черги містечка, в яких уже також є продані будинки. Забудовники зазначають, що важливу роль у виборі покупців відіграє не тільки безпека та автономність, але й якісна концепція території.

«Для наших клієнтів важливо, що вся інфраструктура – школи, магазини, парки – знаходиться всередині містечка, – додає Володимир Співак, співзасновник товариства «Відважних». – Це наша конкурентна перевага, що гарантує зручність і комфорт без потреби виїжджати до Києва чи за межі самого котеджного містечка».

Унікальність концепції «О.Краса»

Площа території котеджного містечка «О.Краса» становить 60 га. Крім житла, тут запроєктовано – та найголовніше, що деякі вже реалізовуються, – будівництво супермаркету, громадські та рекреаційні місця з парками та озерами. Серед запроєктованого також дитячий центр і школа, SPA-центр і спортивні майданчики, бізнес-центр і коворкінг, медичний центр «Добробут». Будівництво громадських просторів фінансується частково за рахунок вартості котеджів, а комерційні обʼєкти, як-от супермаркети та дитячі центри, продаються окремо, і до них матимуть доступ як мешканці, так і гості.

«О.Краса» залишається вірним своїй концепції – 45% території віддано під громадські простори, але дещо адаптувався до нових реалій і потреб покупців. У другій черзі містечка зʼявилися нові формати житла: готельні будиночки біля озера, призначені для оренди або інвестиційного використання.

«Ми вирішили створити унікальну пропозицію для тих, хто хоче інвестувати в нерухомість, отримуючи пасивний дохід від оренди, або просто мати можливість відпочивати в заміському будинку». Сергій Крикун

Котеджні будинки «О.Краси». Фото: Артем Галкін Котеджні будинки «О.Краси». Фото: Артем Галкін Котеджні будинки «О.Краси». Фото: Артем Галкін Предыдущий слайд Следующий слайд

Безпека на першому місці

Безпека мешканців залишається головним пріоритетом проєкту: на території містечка передбачено укриття як у громадських зонах, так і у школі. Крім того, кожен будинок може бути обладнаний бетонними «безпечними кімнатами», що за прикладом «О.Краси» стали невідʼємною частиною нового стандарту будівництва в Україні.

Містечко також повністю автономне у випадках аварійних ситуацій або відключення електроенергії.

Володимир Співак зазначає:

«У нас є резервні джерела енергії для підтримки основних сервісів містечка – освітлення, водопостачання та каналізації. Навіть за умови повного блекауту життєдіяльність містечка буде підтримуватись упродовж 1–3 місяців».

Важливим доповненням до безпекової інфраструктури стало створення автоматизованої системи охорони містечка. Окрім пунктів охорони на кожному з вʼїздів та по всій території встановлено відеонагляд, а охоронці постійно патрулюють територію.

«Ми хочемо, щоб наші охоронці стали справжніми «шерифами» «О.Краси». Якщо дитина забуде самокат, то він віднесе його до рецепції, допоможе кур’єру знайти потрібний будинок чи знайде загубленого собаку. Це матиме також соціальну функцію», – додає Співак.

Інноваційний підхід до маркетингу

Один із головних акцентів маркетингової стратегії «О.Краса» – прозорість, що особливо помітна на вебсайті проєкту. Як конкурентну перевагу сайт okrasa.city пропонує клієнтам максимально відкриту інформацію про стан будівництва та доступність нерухомості. Тут можна у режимі реального часу переглянути, які будинки вже продані, які заброньовані, а які ще доступні для купівлі. Це дає змогу потенційним клієнтам отримати актуальну інформацію без необхідності додаткових запитів до відділу продажу.

З моменту старту продажу у жовтні 2023 року продано понад 70 котеджів. Фото Артем Галкін З моменту старту продажу у жовтні 2023 року продано понад 70 котеджів. Фото Артем Галкін З моменту старту продажу у жовтні 2023 року продано понад 70 котеджів. Фото Артем Галкін Предыдущий слайд Следующий слайд

Партнери вирішили відійти від стандартних підходів до маркетингу, використовуючи інноваційні методи просування проєкту. Компанія активно використовує соцмережі, знімає сучасну рекламу в стилі модних брендів та залучає професійні відеопродакшн команди для створення якісного контенту. Це дає можливість підтримувати живу і невимушену комунікацію з клієнтами.

«Ми вирішили йти шляхом маркетингу великих брендів, а не забудовників, – пояснює Сергій Крикун. – Наш Instagram-акаунт схожий більше на профіль фешн-проєкту, ніж на сторінку забудовника. І це працює. Приємно, коли потенційні клієнти приїздять на обʼєкт, щоб переконатись у тому, що вживу «О.Краса» виглядає точно так само, як і на сторінках соцмереж».

Ситуація з Ігорем Мазепою

Ігор Мазепа, засновник інвесткомпанії Concorde Capital і один із ключових партнерів проєкту, опинився в центрі уваги в січні 2024 року після його затримання. Спочатку це викликало занепокоєння серед покупців, однак проблема розвʼязалася на користь «О.Краса», згадує партнер проєкту Володимир Карплюк, співзасновник Товариства «Відважних»

«Перші кілька тижнів після затримання ми отримували багато дзвінків від клієнтів із питаннями та побоюваннями. Але пізніше ситуація змінилася, і зараз участь Мазепи в проєкті стала важливою конкурентною перевагою», – додає він.

Для Мазепи «О.Краса» стала першою інвестицією в сегмент заміської нерухомості з початку повномасштабної війни. В розвиток проєкту, за його словами, він інвестував близько 200 млн грн.

«Всі обіцяні зобов’язання Ігор виконав, і це також свідчить про високу довіру», – додає Сергій Крикун.

Володимир наголошує, що коли Мазепа знов опинився на волі, він став символом стійкості українського бізнесу. Його роль у проєкті «О.Краса» не лише фінансова, а й стратегічна, оскільки його досвід у будівництві преміумкласу та залученні інвестицій продовжує приносити проєкту довіру з боку клієнтів.

«Його імʼя тепер асоціюється зі справедливим підприємництвом та протидією тиску, що лише підкріплює нашу репутацію», – каже партнер «О.Краса» Володимир Карплюк.

Що далі

Однією з ключових рис «О.Краса» є паралельне будівництво житлових будинків і громадських просторів. Забудовники відзначають, що це один із найважливіших факторів, який сприяє довірі клієнтів до проєкту.

«Ми будуємо парки, сквери, зони відпочинку біля озера, спортивні та дитячі майданчики одночасно з житловими будинками, – пояснює Сергій Крикун. – Це дає людям впевненість, що інфраструктура буде готова, коли вони заселяться».

Котеджне містечко «О.Краса» в Ірпені. Фото Артем Галкін

Спортивні майданчики, громадські парки та озеленення вже частково реалізовані, а до моменту завершення будівництва першої черги мешканці зможуть користуватися всіма цими зручностями. Крім того, «О.Краса» передбачає продовження міської набережної річки Ірпінь уздовж своєї території, довжиною 4,5 км, яка стане важливою рекреаційною зоною для жителів містечка та мешканців Ірпеня.

У 2025 році партнери планують завершити перший етап будівництва, а також ввести в експлуатацію всю необхідну інфраструктуру. Наразі паралельно розпочали роботи з будівництва другої та третьої черг котеджного містечка. Таким чином, «О.Краса» залишається яскравим прикладом того, як обʼєднання зусиль і новаторський підхід дають змогу досягати успіху навіть у найскладніші часи.