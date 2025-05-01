Люди понад усе: як зберегти команду та не втратити темп розвитку

У час, коли українські компанії щодня долають безпрецедентні виклики, досвід тих, хто не просто виживає, а й розвивається, стає надто цінним. Ми поговорили з Катериною Прокопенко, керівницею відділу управління персоналом «ВАТ Україна», про те, як компанія трансформує підходи до роботи з людьми під час війни та чому інвестиції в команду залишаються пріоритетом навіть у найскладніші часи.

Катерино, повітряні тривоги, відключення світла, мобілізація колег – ці реалії стали частиною життя українського бізнесу за останніх три роки. Як трансформувалися пріоритети у вашій компанії щодо роботи з персоналом? Що залишилося незмінним попри всі виклики?

Знаєте, війна не змінила наш фокус – ми як будували компетентну й амбітну команду, так і продовжуємо це робити. Проте контекст, безумовно, вплинув на наші акценти. Безпека і добробут співробітників на радарі 24/7.

Якщо говорити відверто, то ринок праці зазнав серйозних потрясінь. Сьогодні вакансій більше, ніж кандидатів, а знайти людей з потрібними навичками стало ще складніше. До того ж три роки війни не минають безслідно – моральний і фізичний стан людей не завжди на висоті.

З огляду на ці серйозні зміни ринку праці та підвищення конкуренції за таланти, які підходи ви використовуєте, щоб утримувати та залучати професіоналів? На що робите основний акцент?

Ми робимо ставку на розвиток бренду роботодавця, впроваджуємо програми навчання та професійного зростання. Але, мабуть, найбільше уваги ми приділяємо підтримці, комунікації та залученості. Люди мають відчувати, що вони не самі.

Розкажіть детальніше про конкретні ініціативи підтримки команди. Які програми та практики ви вважаєте найефективнішими в сучасних умовах?

Ми починаємо з бази – конкурентоспроможна зарплата, яку переглядаємо щороку. Цей рік не став винятком – підвищили зарплати і виплатили бонуси за результатами роботи. Ми збільшили виплати на ключові життєві події. Наприклад, на народження дитини. Війна війною, а життя триває, у наших співробітників народжуються діти, і ми хочемо їх підтримувати в ці особливі моменти.

Ще одна цікава ініціатива – короткі пʼятниці. О 15:00, якщо всі завдання виконано, людина може офіційно завершити робочий день. Це дає можливість краще спланувати вихідні або просто перевести подих.

Психологічне здоровʼя сьогодні стало критичним фактором для українських працівників. Як ви працюєте з цим викликом, враховуючи тривалість війни та її вплив на людей?

Ми запровадили «Дні здоровʼя», коли запрошуємо до офісу лікарів і лабораторію, щоб співробітники могли пройти чекап, не виходячи з офісу.

Щодо психологічного здоровʼя у нас працює програма підтримки, де можна безкоштовно отримати професійну психологічну, фінансову та юридичну допомогу. Торік ми спостерігали зростання запитів на ці послуги, і відгуки дуже позитивні. Люди розуміють, що звертатися по допомогу це нормально, а ми їх у цьому всіляко підтримуємо.

Багато компаній в умовах війни змушені були скорочувати персонал, але, судячи з усього, ваша компанія продовжує розвиватися. Які показники зростання команди ви можете відзначити?

Рік був дуже динамічним. Знаєте, коли ми аналізуємо цифри, навіть самі дивуємося, наскільки активним був цей період. У нас 53 співробітники отримали підвищення, це люди, які зростали разом з компанією і сьогодні беруть на себе більше відповідальності. Ще 72 колеги здійснили паралельні переміщення, це часто означає зміну напряму, спробу себе в новій ролі або в новому проєкті.

А найцікавіше — ми прийняли 126 нових колег. Це означає, що значна частина нашої команди – люди, які приєдналися до нас упродовж останнього року. І це в умовах війни, коли багато компаній змушені скорочувати персонал.

Ці цифри говорять не просто про зростання, а про впевненість у майбутньому.

Ми віримо в перемогу і віримо в Україну, продовжуємо інвестувати в людей. Це, мабуть, найкращий прояв стійкості бізнесу сьогодні.

За якими критеріями ви оцінюєте ефективність ваших HR-ініціатив? Як ви переконуєтеся, що обрані підходи дійсно працюють, особливо в таких непростих умовах?

Минулого року ми змінили підхід до отримання зворотного звʼязку, тепер це відбувається частіше й навколо конкретних тем. Результати останнього опитування показали високий рівень залученості та eNPS, що свідчить про те, що наші програми працюють.

Найважливіше – організація залишається сильною, вмотивованою та амбітною попри складний зовнішній контекст. Це наша головна перемога.

Війна змінила життя багатьох українців, зокрема тих, хто пішов захищати країну. Як ваша компанія будує відносини з колегами, які служать у ЗСУ або повертаються з фронту? Це новий і важливий досвід для всього українського бізнесу.

Серед захисників України, звісно, є і наші працівники. Ми не лише висловлюємо подяку за їхню мужність, а й надаємо фінансову підтримку під час військової служби. Для тих, хто вже повертається, у нас запроваджено додаткові пільги.

Ми розробили комплексну стратегію підтримки ветеранів. Провели тренінги для співробітників про те, як ефективно комунікувати з військовими та ветеранами, зробили аудит офісних просторів щодо фізичної інклюзивності.

Також ми працюємо над залученням кандидатів-ветеранів, оновили позиціонування наших вакансій і розробили спеціальні матеріали для рекрутерів та лінійних керівників.

Ми розуміємо, що повернення до цивільного життя буває непростим, тому наші співробітники та менеджери можуть отримати індивідуальні консультації через програму підтримки, щоб допомогти ветеранам краще адаптуватися.

На завершення нашої розмови що б ви порекомендували іншим компаніям, які шукають баланс між підтримкою співробітників і бізнес-цілями в умовах війни? Які підходи ви вважаєте найбільш ефективними, базуючись на вашому досвіді?

Відверто кажучи, універсальних рецептів немає. Але я переконана: інвестиції в людей – це інвестиції в майбутнє компанії. Особливо зараз. Якщо ваші співробітники відчувають підтримку і безпеку, вони віддячать вам своєю відданістю та продуктивністю. І ще – важливо слухати. Проводьте регулярні опитування, говоріть з людьми, запитуйте, що їм потрібно. Часто найкращі рішення народжуються саме з таких розмов.