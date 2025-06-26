«Ми тут не для миттєвої вигоди», – Олег Хайдакін, генеральний директор PJSC Carlsberg Ukraine про те, як компанія будує майбутнє в Україні

У червні 2025 року PJSC Carlsberg Ukraine здобула перемогу в категорії Step Up in Premium на щорічній глобальній церемонії Carlsberg Group Awards. Попри війну, українська команда зуміла не лише втримати позиції, а й суттєво наростити частку преміумсегменту. Це вже друге глобальне визнання з початку повномасштабного вторгнення після титулу «Компанія року» у 2024-му

Який інвестиційний хід готує PJSC Carlsberg Ukraine на бізнес-шахівниці найближчих трьох років – в інтерв’ю з генеральним директором Олегом Хайдакіним.

Хто сьогодні диктує правила пивоварного ринку – споживач чи виробник?

Ми дивимось на цифри. У PJSC Carlsberg Ukraine ми помічаємо привабливість преміумсегменту для споживача, адже це про якість, автентичність і досвід. Люди дедалі частіше обирають не просто продукт, а історію, філософію, емоцію. Для виробника – це можливість створювати інновації, працювати з новими форматами, бути цікавим споживачам та партнерам.

У 2024 році нашими основними драйверами стали 1664 Blanc, Carlsberg, Tuborg і Grimbergen, які досягли рекордних показників. Останній, до речі, №1 у імпортному портфелі компанії. Grimbergen втілює глибокі культурні та духовні цінності. Абатство Grimbergen тричі було знищене вогнем і щоразу поставало з попелу. Цей дух незламності символізує фенікс на етикетці пива та келиху, а девіз «Спалений, але не знищений» підкреслює силу та витривалість.

Grimbergen й досі зберігає історію і поважає спадщину. Підтвердженням тому є ініціатива головного монаха-пивовара Карела Стаутемаса з абатства, з якою він прибув до України у грудні 2024 року. Його мета – створити унікальний вітраж із уламків скла зруйнованих церков і храмів з усього світу. Одним із таких фрагментів стане уламок скла з Одеського собору, постраждалого внаслідок ворожих обстрілів, що як і Grimbergen символізуватиме відродження.

Ми віримо, що культура споживання в Україні має перейти на новий рівень, зокрема якості.

Ми бачимо, що український споживач прагне якісного продукту. І ми готові його дати – як у дизайні, так і в історії, смаку, сервісі.

Безалкогольне пиво – помітний сегмент на ринку. Як компанія бачить його розвиток? Яке місце ця категорія займає у вашій довгостроковій стратегії?

Це частина глобального тренду на свідоме та відповідальне споживання, який уже перетворюється на нову норму. Люди хочуть мати вибір – і ми як виробник, що підтримує культуру відповідального споживання, цей вибір надаємо.

PJSC Carlsberg Ukraine стратегічно розвиває безалкогольні лінійки своїх брендів. Наприклад, ми вже маємо безалкогольні версії Carlsberg, 1664 Blanc, «Львівське», Warsteiner, Seth & Rileyʼs Garage. Зокрема, помітно розвиваються й непивні бренди, які ми випустили на ринок у 2024 році. Серед них лінійка енергетичних напоїв Battery, яка представлена на полиці у семи смаках, та «Квас Тарас «Flower Power».

Ми прагнемо давати новий погляд на традиційні напої, відповідно до аналізу ринку та вподобань споживачів. Новий смак квасу та фруктовий сік в енергетичних напоях – це інновація, спрямована на тих споживачів, які шукають альтернативу класиці. З огляду на це, PJSC Carlsberg Ukraine продовжить інвестиції в розробку інноваційних пропозицій для задоволення запитів сучасних споживачів.

Останні роки стали випробуванням для бізнесу в Україні. У цих умовах ви не лише зберегли присутність, а й продовжили інвестувати. Що стало основою такого рішення?

PJSC Carlsberg Ukraine мислить довгостроково, ми тут не для миттєвої вигоди. Сенс існування компанії був визначений ще два століття тому засновником Carlsberg Якобом Крістіаном Якобсеном і залишається актуальним донині: «Варити пиво для кращого сьогодні та завтра». Це не просто гасло – це філософія, яка формує наші дії, рішення та відповідальність перед суспільством.

Ми поділяємо цей дух – пристрасть засновників до пивоваріння, прагнення до досконалості, віру в науку та бажання робити внесок у розвиток суспільства. Вони не шукали коротких шляхів, а мислили категоріями майбутнього. І сьогодні ми продовжуємо цю традицію – з тією ж глибиною відповідальності.

В Україні у нас три пивоварні, локальна міні-броварня KlepKa, музейно-культурний комплекс «Львіварня». Львівський пивоварний завод, до речі, цьогоріч відзначає ювілей. Це найстаріша промислова пивоварня України, що з 1715-го й донині варить пиво.

Carlsberg Group завершила складний процес виходу з російського ринку та переорієнтувала ресурси на інші регіони, зокрема й на Україну.

Ми бачимо тут великий потенціал – у людях, ринку, споживачах, які цінують якість і довіру.

Саме тому ми залишаємося, інвестуємо й прагнемо бути частиною розвитку економіки.

Які ваші інвестиційні кроки стали найпомітнішими?

Виробництво – це як піт-стоп у Формулі-1: усе має працювати злагоджено, без затримок. Кожна секунда – на вагу. Наприклад, за одну хвилину наш Київський пивоварний завод може випустити майже 1800 літрів напоїв. Це темп, за яким живе компанія і який не дозволяє зупинятися – ні в рішенні, ні в дії. Саме тому всі наші інвестиції – це не поодинокі кроки, а цілісна система швидких, але дуже зважених ініціатив.

З початку повномасштабного вторгнення, за підтримки Carlsberg Group, PJSC Carlsberg Ukraine інвестувала понад 2,5 млрд грн. Серед ключових проєктів – відкриття локальної броварні Klepka, посилення заходів безпеки на Запорізькому заводі, будівництво додаткового укриття на Київському заводі, а також посилення його потужностей у виробництві продуктів у банках.

Зокрема, це й інвестиції у маркетингові дослідження та розробки. Ми розширили портфель сидру, пива, квасу і зайшли у категорію енергетичних напоїв. Ми осучаснили дизайн усієї лінійки найбільшого пивного бренду у нашому портфелі – «Львівське» – і доповнили його новою пропозицією «Львівське Спадок». Ми досягли енергонезалежності та зберегли ключові партнерства з постачальниками, дистрибуторами, ритейлерами, а також збільшили кількість експортних ринків до 23 країн, що на пʼять більше, ніж до 2021 року.

З чого складається ваша стратегія соціального інвестора?

Ми входимо у рейтинг найбільших донаторів України, топ-10 роботодавців та є найбільшим платником податків галузі.

Найцінніший капітал України – це люди. Саме тому ми зосереджуємо зусилля на створенні гідних умов праці, підтримці освіти та розвитку людського потенціалу. Сьогодні PJSC Carlsberg Ukraine – це майже 1500 співробітників. В умовах повномасштабної війни ми розширили штат, а також створили додаткову посаду менеджера з реінтеграції ветеранів, щоб допомогти тим, хто повертається з фронту, а також тим, хто працюватиме з колегами з військовим досвідом.

Окремий фокус нашої стратегії – підтримка науки та інвестиції в освіту. Ми співпрацюємо з університетами й технікумами, розвиваємо стажування для студентів третіх–шостих курсів, підтримуємо гранти й ініціюємо спільні проєкти з ВНЗ. Водночас внутрішнє навчання є частиною нашої корпоративної культури.

Із 2022 року, за підтримки Carlsberg Group, ми вже інвестували майже 32 млн грн у розвиток освіти й науки – це вклад у майбутнє країни та формування покоління фахівців, здатних творити інновації й будувати сильну Україну.

Які проєкти вважаєте стратегічними на найближчі роки?

Ми залишатимемося активним інвестором в Україні. У 2025–2027 роках плануємо інвестиції до 1,5 млрд грн щороку. Окрім підтримки проєктів відбудови, реабілітації та виробництва некомерційної води для потреб населення, ми більше уваги приділятимемо виробничим потужностям для забезпечення попиту ринку. Продовжимо інвестувати у торговельне обладнання, офісні й виробничі майданчики, а також посилимо інвестиції в енергоефективність, сталий розвиток і маркетингові інновації.

Насправді це внесок не лише в розвиток нас як одного з найбільших данських бізнесів в Україні. І приємно, що в цьому процесі ми не самі. Наприклад, ініціатива fast-track між Україною та Данією, представлена на Danish-Ukrainian Business Forum, – це реальний інструмент, який покращує інвестиційне середовище. Такі кроки з боку міжнародної спільноти створюють додаткову впевненість у тому, що ми рухаємося в правильному напрямку.

Олег Хайдакін, генеральний директор PJSC Carlsberg Ukraine.

Ви очолюєте PJSC Carlsberg Ukraine третій рік. Як на вашу думку змінилась компанія за цей час?

Ми пройшли потрібну трансформацію та непростий шлях, що привів до низки глобальних відзнак. Стрімкий розвиток PJSC Carlsberg Ukraine – це результат комплексних дій: дотримання найвищих стандартів якості, прозорості, стратегічного контролю, диференціації на полиці, орієнтованості на споживача, інвестицій у наших людей та партнерства.

Я вдячний співробітникам Компанії за щоденну роботу, лідерський підхід і демонстрацію нашої головної цінності – Semper Ardens, що означає: ніколи не зупинятись на досягнутому, завжди бути натхненними та прагнути досконалості.

Ми навчилися варити пиво з бомбосховища, розставляти продукцію з ліхтариком у руках, працювати попри відключення світла, віддавати максимум у кожен день. Ми стали сильнішими. Справжня резильєнтність проявляється не лише у здатності витримати кризу, а й у вмінні адаптуватися, брати на себе зважені ризики та використовувати нові можливості.

І коли кожен українець скаже: «Хочу на море і пива» – ми вже подбаємо про це. З якістю. З вибором. З продуктом на будь-який смак – з вмістом алкоголю чи без.