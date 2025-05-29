«Ми віримо: українським компаніям варто змагатися не між собою, а з глобальними ринками», – Олександр Клепалов, СЕО Atmosfera 

Майже 20 років тому Atmosfera почала шлях зі стартапу в галузі енергоефективності. Тоді ринок сонячної енергетики в Україні фактично не існував – компанія брала участь у його формуванні з нуля: популяризувала технології, шукала інновації, будувала партнерства й працювала з державою. Сьогодні інтерес до сонячної енергії високий, а Atmosfera – зрілий гравець, що розвиває сталу децентралізовану енергетику.

Навесні 2025 року компанія перейшла до нового етапу: засновник Олексій Бадіка передав керівництво Олександру Клепалову, зберігши з Юрієм Щубелком участь у Раді директорів і Дорадчій раді. Новий СЕО вже впроваджує управлінські зміни й поділився планами в інтерв’ю Forbes BrandVoice.

Про компанію Atmosfera Atmosfera розпочала свій шлях у 2005 році з прагнення засновника Олексія Бадіки розвивати відновлювальні джерела енергії та наближати суспільство до енергетичної свободи. З 2007 року компанія почала активно зростати, формувати пул клієнтів і розширювати пропозиції, впевнено укріплюючи позиції. Сьогодні в Atmosfera працює команда зі 145 фахівців, які розробляють енергетичні рішення для дому і бізнесу «під ключ», – проєктують, будують і обслуговують сонячні електростанції, системи накопичення енергії тощо. Читать больше Свернуть

Оновлена стратегія і дорожня карта. Виклики і плани на посаді СЕО Atmosfera

Олександре, розкажіть про свій шлях і кар’єрні звершення, зокрема в Atmosfera.

Моя кар’єра до Atmosfera – це робота на посадах торгового представника, KAMа, регіонального і національного менеджера з продажів у компаніях Danone, Reckitt Benckiser, Nestlé.

Влітку 2021-го розпочався мій шлях в Atmosfera з посади директора з розвитку дистрибуції. Я систематизував роботу дистрибуції, змінював систему мотивації менеджерів, зосереджуючись на збільшенні обсягів продажів. Коли я доєднався до команди, основний фокус компанії був на доході і частці ринку. Я ж змінив його на збільшення прибутковості бізнесу, скорегувавши витрати. 2021 рік ми закінчили з прибутком, що утричі перевершував показники 2020-го.

Коли почалася повномасштабна війна, я, залишаючись директором з розвитку дистрибуції, очолив комерційний напрямок. В умовах невизначеності нам вдалося не лише зберегти компанію, а й почати її розвивати. Уже наприкінці 2022-го Олексій Бадіка відійшов від керівництва, було започатковано корпоративне управління і почався пошук СЕО. Я ж свої обов’язки почав суміщати з виконанням обов’язків СЕО до приходу нового керівника. Це було необхідно, щоб не гальмувати розвиток компанії. Та, зрештою, власники і рада незалежних директорів офіційно передали керівництво компанією мені.

Чому ви прийняли пропозицію очолити компанію?

По-перше, це стрімкий розвиток кар’єри – новий рівень відповідальності, що дозволяє розвивати компанію, змога реалізувати кар’єрні амбіції і бачити, як твої сильні сторони дають результат. По-друге, альтернативна енергетика – це високотехнологічна галузь, що за рік виросла утричі, і долучитися до створення інфраструктури на такому ринку дуже цікаво. І, по-третє, компанія Atmosfera відкрита і сучасна, у ній працює професійна команда, яка розвиває українську енергетику і яку я вважаю за честь очолити.

Які досягнення компанія мала до вашого приходу на посаду СЕО?

Atmosfera мала частку у 20% на українському ринку сонячних електростанцій (СЕС) для власного споживання, понад 12 000 реалізованих об’єктів, 10 000+ клієнтів, а загальна потужність збудованих станцій сягала 600 МВТ.

Ми є підписантом Глобального договору ООН, співзасновником Асоціації сонячної енергетики, засновником освітньої платформи Atmosfera Academy. Також потрапили до рейтингу NEXT 250 найбільш перспективних компаній України від Forbes Ukraine, мали звання «Найкращої компанії з проєктування, будівництва та обслуговування сонячних електростанцій в Україні» за підсумками премії «Вибір країни 2023» та перемогу в конкурсі ГД ООН «Партнерство заради сталого розвитку».

Як сьогодні компанія Atmosfera впливає на ринок сонячної енергетики України?

Atmosfera – одна з перших компаній, яка почала імпортувати й впроваджувати сонячну енергетику в Україні. У 2007 році ніхто не знав, як це працює, і, щоб продавати обладнання, треба було навчити перших інсталяторів.

Ми навчалися в іноземних виробників і безкоштовно передавали знання партнерам в Україні під егідою Atmosfera Academy, навчаючи їх правилам гри на «сонячному» ринку.

Atmosfera підтримує розвиток ринку і працює за принципом співконкуренції: що сильніший ринок, то більше можливостей для всіх. Ми об’єднали ключових гравців в Асоціацію сонячної енергетики, просуваємо законодавчі зміни, підтримуємо галузеві події, співпрацюємо з технічними університетами та медіа. Бо віримо: українським компаніям варто змагатися не між собою, а з глобальними ринками. І ми пишаємося, що Atmosfera суттєво вплинула на розвиток сонячної енергетики в Україні.

Яким сьогодні є портрет клієнта Atmosfera?

Це залежить від бізнес-моделі. За першою (В2В) моделлю клієнтами є партнери-інсталятори, які будують СЕС по всій Україні і для яких важливий стабільний постачальник обладнання.

У другій (В2С) моделі фокусуємося на кінцевому споживачеві. Йдеться про бізнесменів і власників домогосподарств.

У B2B-сегменті рішення про встановлення СЕС ґрунтуються на економічному розрахунку: зниження витрат, стабілізація собівартості, швидка окупність. Та у B2C-сегменті вирішальними є комфорт, автономність, турбота про родину, бажання мати стабільне і незалежне джерело електроенергії та економити на комунальних послугах.

Що ви, як СЕО, будете змінювати у векторах роботи і розвитку компанії?

Плани, які я буду впроваджувати, це: актуалізація стратегії на найближчі два роки; підвищення резильєнтності й адаптивності компанії до глобальних і локальних змін; розвиток бренду серед кінцевих клієнтів через надання першокласного сервісу.

Детальніше це виглядатиме так. Перший вектор змін – підвищення інвестиційної привабливості. Цього досягатимемо через розвиток корпоративного управління, посилення соціальної відповідальності і поглиблення партнерств із банками, виробниками і міжнародними організаціями.

Другий вектор змін – розвиток напрямку Prosumer і збільшення прибутковості та кількості реалізованих проєктів удвічі. Будемо нарощувати цінність для наших кінцевих клієнтів за допомогою фінансових інструментів, енергоменеджменту та монетизації надлишків згенерованої енергії.

Третій – розвиток В2В-сегменту і партнерської екосистеми. Удосконалимо цифровий кабінет партнера, автоматизуємо замовлення та підвищимо ефективність дилерської мережі.

Четвертий – диджиталізація бізнесу і клієнтоцентризм. Впровадимо нові інструменти автоматизації бізнес-процесів, зокрема завдяки ШІ.

І п’ятий – інвестиції в розвиток команди. Навчимо персонал роботі з ШІ, впровадимо індивідуальні плани розвитку співробітників, запустимо програму «Амбасадори цінностей» для глибшої інтеграції корпоративної культури.

Чи плануєте розширювати компанію через експорт?

Ще з 2022 року ми тестуємо моделі роботи в Європі. Маємо дистрибуційні та агентські продажі в Австрії, Німеччині, Молдові, Польщі, Румунії. Та прагнемо працювати там більш системно, тож в планах – створити комплексну ціннісну пропозицію, яка буде цікавою і для наших партнерів-виробників, і для клієнтів.

Олександр Клепалов, СЕО Atmosfera Фото предоставлено пресс-службой

Не лише сонце: тенденції розвитку ринку відновлювальної енергетики в Україні

Які сучасні тенденції ринку сонячної енергетики України можете виділити?

Сьогодні таких маркерів ринку п’ять. Перший – скорочення ланцюгів постачання. Європейські виробники і дистрибʼютори хочуть працювати з кінцевими споживачами без посередників, що створює виклики для дистрибʼюторського бізнесу. Другий – вихід великих європейських дистрибʼюторів на український ринок, що підвищує конкуренцію. Третій – зростання попиту на сонячні рішення, а це збільшує кількість некваліфікованих інсталяторів, які прагнуть швидко заробити. Вони продають обладнання без належного сервісу, не вміють правильно його монтувати, що загрожує поламками і безпеці всього об’єкту. Усе це псує репутацію галузі. Четвертий – пошкодження енергетичної інфраструктури України, що значно підвищило попит на гібридні рішення і спричинило необхідність змінити ланцюги постачання та ввести нові бренди на український ринок. П’ятий – і нарешті позитивний – активізація банківського сектору. Програми підтримки відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) з боку держави і банків стають драйвером ринку в Україні.

Як зараз змінюються запити клієнтів-фізосіб, які переходять на сонячну енергетику, та запити від бізнесу?

У 2021 році клієнтам треба було пояснювати ефективність і стабільність СЕС, а зараз усі це вже розуміють. Тож нині клієнтів більшає і з бізнес-сектору, і з числа фізосіб. Бізнес хоче отримати «все в одному»: якісне обладнання, індивідуальне рішення, допомогу з отриманням фінансування, поставку та інсталяцію в строк і обслуговування – і все це з одних рук. Питання ціни вторинне. Щодо домогосподарств, то до 2022 року існувала переважно модель зеленого тарифу, коли людина на своїй ділянці ставила сонячні панелі і продавала енергію державі. Та в 2023–2024 рр. через блекаути фокус змістився на безпеку, автономність і забезпечення себе світлом за будь-яких умов. Дехто розуміє важливість підходу «все в одному», дехто прагне економії і шукає дешевших інсталяторів. Та ризики недбалого монтажу серйозні.

У чому ви бачите причини стрімкого розвитку галузі сонячної енергетики України?

Стрімке зростання стало наслідком і зовнішніх викликів, і розширення обізнаності українців щодо ефективності ВДЕ. Втім, попит на сонячну енергію досі залишається радше реакцією на кризу: пошкодження енергосистеми та зростання тарифів, ніж результатом сталої енергетичної стратегії і розширення ринку. Також розвиваються новітні технології, більшає пропозицій, та і держава допомагає – запустила Net Billing, давши змогу продавати електроенергію і не змушуючи отримувати для цього ліцензію.

Як змінюються умови отримання фінансування від українських банків на встановлення інфраструктури для СЕС?

У середині 2021 року українці почали звертатися до банків для отримання фінансування таких ініціатив. Банки розробили відповідні програми – зараз серед наших фінансових партнерів Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Sensebank, Piraeus Bank. Та конверсія таких запитів у кредити через складні умови отримання низька – лише 3,5% у 2024 році. Минулоріч ми реалізували за кредитні кошти лише 15 проєктів на суму 21,7 млн грн. Щоб і споживач, і банк, і постачальник енергетичних рішень отримали профіт, умови отримання кредитів мають наближатися до реалій споживача.

Які перспективи розвитку ринку сонячної енергетики України найближчими роками?

Перший тренд – децентралізація енергосистеми, запровадження мікрогрід із різними джерелами генерації та системами накопичення енергії. Другий тренд – розвиток нового ринку промислових систем накопичення, що виглядають як величезні акумулятори і забезпечують бізнесу безперебійність живлення і економію на тарифах. Великі системи накопичення забезпечують балансування мережі і накопичення енергії для використання в періоди низької генерації СЕС. Третій тренд – розвиток електромобільності і створення генеруючих потужностей під зарядну інфраструктуру.

І наше загальне очікування – у найближчі роки частка ВДЕ в енергоміксі країни буде збільшуватися за схожим сценарієм країн ЄС.

Як розвиток галузі сонячної енергетики впливає на зміцнення енергетичної безпеки України?

Колосально. Децентралізована енергетична система у 1000 разів більш стала і стійка до руйнувань, ніж централізована. Оптимальний енергомікс із точки зору безпеки має об’єднувати різні джерела енергії: традиційні та альтернативні. Ми в Atmosfera будемо збільшувати частку саме ВДЕ, це закладено у нашій бізнес-стратегії.