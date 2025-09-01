Міжнародна бізнес-конференція «Ефективне управління агрокомпаніями»: програма та деталі заходу

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» та агенція UCABevent запрошують на XVI Міжнародну конференцію «Ефективне управління агрокомпаніями» (LFM), що відбудеться 4 вересня цього року в Києві. Подія традиційно збере топменеджерів провідних агрокомпаній, інвесторів, галузевих експертів та засновників стартапів, які формують майбутнє агропромислового комплексу

Фокус цього року – нові підходи до ведення агробізнесу в умовах нової реальності, що включають глобальні виклики, зміни на міжнародних ринках, військові загрози та стрімку євроінтеграцію. У програмі – практичні інсайти від понад 35 українських і міжнародних експертів, обговорення ключових питань, нетворкінг для налагодження нових партнерств. Учасники отримають доступ до спільноти Swapcard, що дає змогу підтримувати діалог під час та після завершення конференції.

Деталі та реєстрація доступні за посиланням: https://cutt.ly/urK4bhD3 Читать больше Свернуть

Програма конференції

Конференцію відкриють Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України, та Ліcа Кестнер, голова регіонального представництва IFC в Україні та Молдові. Головний напрям заходу задасть Оксана Боброва, керівниця напряму Agrohub Benchmarking, під час презентації «Глобальні аграрні лідери: порівняльний аналіз».

Лейтмотивом конференції стане тема підвищення конкурентоспроможності українського агро. Дискусії вибудувані навколо чотирьох ключових блоків:

1. Human resources management: відверта розмова про управління командами. Як бізнесу працювати з ветеранами? Де шукати лідерів? Як змінився досвід працівника і що це означає для компанії?

Відповіді шукатимуть під час панельної дискусії «Людський капітал 2.0: як війна формує нову еру управління талантами» за участі Романа Бондаря, старшого партнера Korn Ferry; Артема Бєлєнкова, начальника штабу 412-го полку безпілотних систем Nemesis; Юрія Ковальського, в.о. голови правління АТ «ОПЗ»; Сергія Ніколаєва, HRD напряму «Агро» МХП.

2. Farm: агросектор стоїть на порозі великих змін, де з одного боку – цифровізація та нові технології, а з іншого – EU Green Deal, що стає новою реальністю для українських виробників.

Панельна дискусія «AgrіTech Talks: нова ера агроіндустрії». Модераторка: Наталія Микольська, виконавча директорка Diia.City United. Учасники: Денис Башлик, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України; Олег Щербатенко, засновник і CEO IT-Enterprise; Андрій Пішний, директор з ІТ «Кернел»; Анатолій Безолюк, директор з агроінновацій DroneUA; Кирило Науменко, CTO GіgaCloud.

Презентація «Аграрний сектор в EU Green Deal: виклики та можливості для України» Марти Трофімової, керівниці напряму сталого розвитку «Кернел».

Панельна дискусія «Низьковуглецевий розвиток українського аграрного сектору: навіщо, як і хто?». Учасники: Костянтин Таранець, директор практики сталого розвитку і декарбонізації, «EY Україна»; Павло Гузирь, керівник проєктів з альтернативних каналів продажів «Агро Фабрика» ОТП БАНК; Микола Шлапак, генеральний менеджер у сфері зміни клімату DiXi Group, експерт з питань зміни клімату та кліматичної політики Офісу зеленого переходу при Міністерстві економіки України; Володимир Пугачов, виконавчий та регіональний директор у Східній Європі Donau Soja.

3. Plant: успішний врожай сьогодні – це результат праці та точних технологій.

Різні підходи під час панельної дискусії «Plant vision 4K: технології у фокусі» обговорять: Роман Сластьон, керівник бізнесу в Україні ICL Growing Solutions; Роман Гринишин, генеральний директор Travelite AGRO, засновник фонду відбудови українського села WRRU; Олексій Стеценко, комерційний директор бізнесу ЗЗР Syngenta; Олексій Місюра, головний агроном ІМК; Чезарі Урбан, директор департаменту BASF Agricultural Solutions Україна.

4. Global and investment: блок для тих, хто мислить глобально та будує бізнес, що підкорює світ.

Найбільш насичена частина конференції охопить:

Презентацію від Марші Ю, менеджерки галузевого напряму MAS Europe IFC.

Панельну дискусію «Інвестиції, що витримують зміну клімату: майбутнє агросектору». Спікери: Алекс Ліссітса, президент УКАБ, голова ради директорів ІМК; Олександр Муляр, старший спеціаліст із сільського господарства Світового банку; Дмитро Скорняков, генеральний директор HarvEast; Олег Заплетнюк, генеральний директор ТАС Агро; Оскар Пауліно, менеджер зі сталого розвитку São Martinho S.A.; Джуліана де Лавор Лопес, директорка з ESG, комунікацій та комплаєнсу AMAGGI; Рафаель Карвалью Ліма Біасолі, фінансовий директор AMAGGI.

Презентацію «Аграрне експортне портфоліо України 2024» від Олександри Авраменко, голови комітету з євроінтеграції УКАБ.

Hard talk від Бартоша Бжезінського, репортера Politico, і Тараса Качки, віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Панельну дискусію «Переробка, експорт: як український агробізнес завойовує світ». Учасники: Максим Шевчук, генеральний директор, власник бізнесу AVA Group; Ігор Блистів, директор із глобального маркетингу та інновацій Kormotech; Ігор Дідок, комерційний директор MaʼRijany Hemp Company; Олександр Варавка, генеральний директор ALVIVA Group.

