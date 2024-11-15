МХП запускає проєкт з організації харчування для компаній. Як він працюватиме

Як компанія з потужним кулінарним виробництвом, багаторічною експертизою у роботі з продуктами харчування, високими стандартами якості МХП запускає новий food-напрям – MHP Food Service . Він допоможе іншим бізнесам подбати про харчування своїх працівників, а сервісам доставки, операторам їдалень та івент-кейтерингам – масштабуватися.

Бути виробником якісних і смачних продуктів харчування, які полегшують життя споживачів та допомагають розвиватися іншим бізнесам, – завдання МХП як кулінарної компанії. Для цього працює ціла екосистема – від зерна, яке вирощують аграрії, до тарілки споживача, де МХП представлена широким асортиментом їжі.

Холодильники із порційно запакованими стравами MHP Food Service

Для запуску цього напряму фахівці компанії дослідили ринок, втілили схожі проєкти в межах своєї компанії та розробили кілька рішень – від холодильників із порційно запакованими стравами до організації лінії видачі. Уже зараз у межах MHP Food Service компанія МХП пропонує:

смачну, якісну та безпечну їжу;

доступний та зрозумілий асортимент із 300 страв;

тривалий термін зберігання завдяки сучасним технологіям;

послуги логістики до офісу чи іншої локації по всій Україні;

доставку фасованої продукції до 60 000 порцій/місяць.

Страви MHP Food Service

«Ідея запуску проєкту MHP Food Service виникла після того, як МХП реалізувала формат комплексного харчування для своїх логістичних центрів і працівників центрального офісу. Подальший аналіз ринку та досвіду великих компаній щодо забезпечення працівників харчуванням показав, що ця послуга має великий попит. А ось комплексної пропозиції, яка здатна закрити потреби компаній у віддалених регіонах, немає. Тим більше в таких масштабах, як це може забезпечити МХП – безперебійно, якісно, у встановлені строки та максимально комфортно для замовника. В асортимент MHP Food Service увійшли страви тих брендів, які вже встигли вподобати наші споживачі», – розповідає директорка напряму «Кулінарний бізнес» компанії МХП Евеліна Міцкевич, яка курує проєкт MHP FOOD SERVICE.

Страви MHP Food Service

Бізнесам, які хочуть подбати про працівників, але не можуть організувати доставку харчування у віддалені регіони або не мають в офісі їдальні, MHP Food Service допоможе забезпечити найкращий формат для будь-якої потреби: від холодильників з касою самообслуговування чи доставки порційно запакованої продукції до організації шведської лінії. Власна логістична система дає можливість швидко доставляти замовлення з усіх виробничих майданчиків МХП до підприємств, що розташовані у різних куточках України. Потужні виробничі можливості та широкий асортимент продукції дозволяють компанії забезпечувати якісне харчування працівників кількатисячних команд. Фахівці МХП проконсультують щодо найзручнішого формату саме у вашій компанії, організують комфортну доставку страв та обладнання в офіс.

MHP Food Service

МХП у межах цього проєкту також має пропозиції для бізнесів, які вже працюють у сфері харчування. Вони будуть цікаві івент-кейтерингам, онлайн-кухням, операторам їдалень, службам доставки – компаніям, які хочуть прискорити й оптимізувати свою роботу, посилити бізнес, розширити базу клієнтів, доповнити свій асортимент, зекономити на придбанні нового обладнання і при цьому зберегти якість страв. Насамперед партнери отримують можливість з одного квадратного метра площі приміщення видавати більшу кількість порцій за той самий час без додаткових вкладень і операційних витрат.

Команда MHP Food Service пропонує індивідуальний підхід до кожного клієнта, великий вибір продукції та допомогу з адаптацією асортименту під конкретні потреби клієнта. Безперебійну доставку у будь-який куточок країни гарантують завдяки власній логістичній системі, а ще обіцяють швидко реагувати на форс-мажорні ситуації та забезпечувати партнерів обідами незалежно від зовнішніх обставин.