Партнерська й ефективна взаємодія: підсумки дискусії про правила тендерів на креативні ідеї

Якими мають бути тендери на креативні ідеї, щоб вони гарантували для всіх учасників максимально партнерську взаємодію та досягнення результату для обох сторін, враховували захист інтелектуальної власності, а також права та обов’язки всіх сторін? Про це говорили на зустрічі з представниками бізнесу та креативно-маркетингової індустрії, яку компанія МХП та агенція Vandog провели за підтримки Всеукраїнської рекламної коаліції (ВРК). Захід відбувся 17 грудня в Кулінарному центрі МХП.

У публічному обговоренні взяли участь засновниця Vandog Agency Ірина Метньова, членкиня Наглядової Ради ВРК, заступниця директора з правових питань Publicis Groupe Ukraine Олена Андрієнко, Deputy CEO МХП Андрій Булах, заступник CEO МХП з маркетингу Олег Шмуляєв і заступник CEO МХП із закупівель Дмитро Пташник.

засновниця Vandog Agency Ірина Метньова заступниця директора з правових питань Publicis Groupe Ukraine Олена Андрієнко Deputy CEO МХП Андрій Булах Олег Шмуляєв, заступник CEO МХП з маркетингу заступник CEO МХП із закупівель Дмитро Пташник Предыдущий слайд Следующий слайд

Передумовою зустрічі стала спірна ситуація, яка виникла між агенцією Vandog і МХП на одному з цьогорічних тендерів. Учасники процесу домовилися напрацювати оновлення правил проведення креативних тендерів, які ринок зможе взяти за основу для своєї роботи.

Робоча група проаналізувала основні болі проведення креативних тендерів з боку бізнесу та креативних агенцій та розробила рекомендації щодо проведення креативних тендерів (ви можете знайти їх в презентації).

Також учасники виокремили низку питань, щодо яких немає спільного рішення й вони потребують подальших обговорень і доопрацювань.

1. Відкриття інформації про кількість учасників і найменування агенцій, які беруть участь, на початку тендеру.

Більшість представників креативної індустрії наполягають на тому, щоб інформація про те, хто бере участь у тендері, була відкритою на самому початку, адже це впливає на рішення, чи братимуть вони участь у тендері, а також може допомогти побудувати стратегію виграшу. Але у відкритті назв агенцій на початку є ризики для бізнесу: наприклад, невеликі агенції, побачивши у переліку гігантів ринку, можуть відмовитись від участі, не представивши потенційно цікаві для замовника ідеї.

2. Формат зворотного звʼязку агенціям про результати тендерів: що треба оприлюднювати – скоринг-карти із оцінками всіх учасників, тільки перелік із зазначенням місця кожної агенції або ж лише переможця. Важливо обрати варіант, який з одного боку даватиме прозорий зворотний звʼязок, а з іншого боку – буде максимально етичним до всіх учасників тендеру.

Більшість учасників висловили думку, що хотіли би отримувати зворотний звʼязок зі скоринг-картами та оцінками всіх учасників. Але була й протилежна думка, про те, що оприлюднення суб’єктивної деталізованої оцінки замовника на всіх учасників може бути некоректним по відношенню до учасників, які отримали невисокі оцінки. Запобіжником для цього може стати пункт в NDA про те, що учасники не мають права розголошувати деталі зворотного звʼязку.

3. Запровадження success fee – процесу, коли агенції частину оплати за роботу отримують за умови досягнення бізнес-результату. Зараз в Україні така практика не поширена, зокрема через відсутність довгострокової співпраці та кризу довіри на ринку. По цьому питанню сторони погодились, що success fee можлива за умови довгострокового партнерства.

4. Розробка договірно-правових документів, прийнятних для замовників та креативних агенцій, зокрема й у питанні NDA.

Сама наявність NDА у співпраці ні в кого не викликала дискусій, а ось питання симетричності в угоді про нерозголошення викликало жваве обговорення. Олена Андрієнко зазначила, що в NDA є три пункти, на які вона пропонує орієнтуватись. Це взаємність захисту, коли рівна відповідальність лежить на обох сторонах, терміни конфіденційності, які можуть бути прийнятні на 1-3 роки, та санкції, в яких розмір штрафу теж повинен бути адекватним і симетричним для всіх сторін.

5. Обмежені терміни проведення тендеру.

Представники креативної індустрії звернули увагу на часто критично обмежений термін проведення тендерів, який не дає можливості повноцінно опрацювати бриф та надати замовнику ефективні ідеї.

Це питання також потребує додаткового обговорення та пошуку спільного рішення, яке би врахувало й інтереси замовника, якому потрібно оперативно виконувати бізнес-задачі, й інтереси агенції, якій для пропрацювання пропозиції потрібно достатньо часу.

6. Пошук рішення для депозитарію ідей

Активно обговорювались питання нового формату депозитарію ідей ВРК. Оскільки готового рішення немає, учасники домовились у подальших обговореннях розробити прозорий підхід задля захисту інтелектуальної власності, який би влаштовував усіх гравців ринку.

7. Склад команди замовника, яка працює в конкретному тендері з агенцією

Представники креативних агенцій наголосили, що для них є важливим, щоби брифували, слухали презентації та ухвалювали рішення одні й ті ж самі люди з боку замовника. Це допоможе уникнути розбіжностей під час презентації.

8. Напрацювання рекомендацій для проведення тендерів із залученням продакшнів

Дискусія була присвячена розробці рекомендацій для креативних тендерів. Правила проведення тендерів із залученням продакшнів стануть предметом подальшого опрацювання.

Ця зустріч-дискусія була лише першим кроком у формуванні практик, які забезпечать ефективну співпрацю представників маркетингової та креативної індустрії, рекламодавців і профільних асоціацій. МХП та Vandog і надалі готові лідувати цей процес та брати участь у розробці ефективних для ринку рішень.