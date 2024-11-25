Перший рік роботи найбільшого АЗК в Україні: очікування і реальність

На початку листопада 2023 року мережа АЗК WOG відкрила концептуально новий та найбільший в Україні комплекс у с. Глибочиця на Житомирщині. Українці масово почали знімати для соцмереж огляди, які набирали мільйони переглядів: хтось порівнював АЗК з Тайм-Сквером, комусь він нагадував надсучасний термінал аеропорту. Яким був перший рік роботи автозаправного комплексу?
На відтинку 800–1000 м траси Київ – Чоп на підʼїзді до Житомира розташовано п`ять автозаправних комплексів. WOG є останнім з цього переліку. Щоб зупинитися саме тут, водіям потрібна вагома причина. Схоже, вона в них є: на АЗК завжди чимало гостей, особливо в п’ятницю ввечері та на вихідних.
Сервіс – один із ключових «магнітів» для гостей
«Нашою метою було створити не просто місце, де плануватимуть обовʼязкову зупинку під час подорожей та мандрівок, а простір вражень, куди гості заїжджатимуть, щоб провести певний час: перепочити, смачно поїсти, дати дітям можливість розважитися під час поїздки на дитячому майданчику на терасі чи в ігровому куточку всередині приміщення, – розповідає Геннадій Карлінський, директор з маркетингу WOG. – А ще ми прагнули дати гостям можливість самим обирати формат і спосіб отримання потрібних їм послуг, тож інтегрували низку сервісів».
Якщо в момент покупки клієнти хочуть спілкуватися з оператором, можуть зробити замовлення чи оплатити його або заправку на касі. Їх тут пʼять, і всі працюють одночасно. Хочуть швидко розрахуватися за пальне, можна зробити це біля колонки через сервіс WOG PAY Пальне у застосунку PRIDE без жодних QR-кодів або ж на терміналі самообслуговування WOG PAY BOX. Зголодніли й хочуть, приїхавши на АЗК, одразу ж отримати свіженький перекус, сніданок, обід чи вечерю, можна ще в дорозі зробити замовлення у застосунку.
Як виміряти ефективність таких рішень? У компанії пояснюють, що одним із показників, яким керуються, є конверсія – кількість непаливних продажів, що припадає на кожен паливний чек. На цьому обʼєкті вона в рази вища, ніж на будь-якому іншому АЗК WOG.
На АЗК в с. Глибочиця перевищення конверсії до усіх автозаправних комплексів мережі у жовтні 2024 року становила 312%.
Кастомізація послуг для різних категорій водіїв
Ще одним ефективним рішенням, як показав перший рік роботи автозаправного комплексу, стало розділення транспортних потоків на легковий транспорт і великогабаритний (фури й автобуси). Для них створено окремі зони паркування і заправки, оскільки є певна специфіка у заправці кожного з таких типів транспорту.
Також розділено зони розрахунку та магазину з урахуванням запиту різних груп гостей на ту чи іншу категорію товару. Так, біля входу з парковки для TIR у WOG MARKET зроблено акцент на автотовари, які можуть знадобитися в дорозі водіям фур. У зоні маркету для водіїв і пасажирів легкових авто інша товарна група – книги, іграшки, смаколики для домашніх улюбленців тощо.
Владлена Русіна, операційна директорка WOG, розповіла, що на початку 2025 року на АЗК зʼявляться додаткові сервіси для водіїв-далекобійників: душові, ландромати – автоматична пральня самообслуговування.
«Коли, приміром, на заправку приїжджає автобус, пасажирам важливо оперативно задовольнити потреби. Розуміючи це, паркувальна зона для автобусів облаштована перед центральним входом АЗК. Є просторі санітарні кімнати, що дає змогу не утворювати додаткові черги, величезний фудхол, де можна швидко перекусити й задовольнити будь-які гастрономічні вподобання, – пояснює Владлена Русіна. – На цьому обʼєкті ми тестуємо низку рішень, які масштабуватимемо на інші АЗК, які плануємо будувати невдовзі».
Ще одна категорія клієнтів – водії електрокарів. Для них тут працює потужний електрохаб, розрахований на одночасну зарядку 15 електромобілів з найпоширенішими в Україні конекторами. Геннадій Карлінський зазначає: «Водій планує заправку й, відповідно, час перебування на АЗК. У нас вісім швидкісних (DC) і сім стандартних (АС) зарядних портів. Це зроблено для того, щоб водій міг покластися на нас у подорожі та з великою ймовірністю заправити авто до 80% протягом 25–40 хвилин».
На АЗК WOG у с. Глибочиця середній час зарядки електрокарів на швидкісних портах – 27 хвилин.
Гастрохаб на АЗК
Цю заправку сміливо можна назвати не просто гастрохабом, а й місцем для зустрічі сімей та друзів. Тут знаходиться пʼять закладів: WOG CAFE, McDonald’s, Il Molino, «Сушия», Shawarma Point. Простора зона фудхолу та літня тераса одночасно можуть вмістити до 160 гостей.
«Важко описати відчуття, коли в п’ятницю, суботу та неділю сюди приїжджають гості цілими сім’ями чи дружніми компаніями, щоб поласувати улюбленими стравами, випити кави й просто відпочити. Багато з них стали нашими постійними гостями, а для них сніданки, обіди чи вечері на WOG – доброю традицією», – ділиться Ірина Соколовська, директорка дирекції громадського харчування WOG.
Вона зазначає, що компанія прагнула створити комфортний клієнтський простір, де можна було б задовольнити будь-які гастрономічні вподобання. А наявність партнерських закладів на АЗК не лише дає цю можливість, а й сприяє формуванню один одному трафіку. Це справжній win-win.
З цим також погоджується Ірина Борець, CEO ресторанних проєктів компанії USG Holding (заклади Il Molino, «Сушия», Shawarma Point).
«З огляду на наш досвід цю локацію сміливо можна назвати особливою. У кожного з нас своя товарна група, й ми працюємо над її розвитком. Чітко простежується лояльна аудиторія, яка спеціально приїжджає на WOG і в наші заклади. Часом вони купують на заправці вино, в нас – піцу, роли, головні страви й мають родинну чи дружню вечерю. Найбільше гості полюбляють шаурму – з куркою, а також куркою та сиром, суп із фрикадельками, том ям з креветками, боул з лососем», – зазначає Ірина Борець.
Про WOG
WOG – одна з найбільших мереж АЗК в Україні, власниками якої є Сергій Лагур та Світлана Івахів. Перший автозаправний комплекс відкрився у 2000 році в селищі Цумань на Волині. Сьогодні мережа налічує понад 360 АЗК по всій Україні (крім тимчасово окупованих територій), більшість з яких мають WOG CAFE та WOG MARKET. У компанії працюють понад 7000 осіб. У 2010 році стартувала програма лояльності PRIDE для постійних клієнтів мережі АЗК WOG. Сьогодні в ній зареєстровано близько 8 млн клієнтів.
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