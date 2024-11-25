Перший рік роботи найбільшого АЗК в Україні: очікування і реальність

На початку листопада 2023 року мережа АЗК WOG відкрила концептуально новий та найбільший в Україні комплекс у с. Глибочиця на Житомирщині. Українці масово почали знімати для соцмереж огляди, які набирали мільйони переглядів: хтось порівнював АЗК з Тайм-Сквером, комусь він нагадував надсучасний термінал аеропорту. Яким був перший рік роботи автозаправного комплексу?

На відтинку 800–1000 м траси Київ – Чоп на підʼїзді до Житомира розташовано п`ять автозаправних комплексів. WOG є останнім з цього переліку. Щоб зупинитися саме тут, водіям потрібна вагома причина. Схоже, вона в них є: на АЗК завжди чимало гостей, особливо в п’ятницю ввечері та на вихідних.

Сервіс – один із ключових «магнітів» для гостей

«Нашою метою було створити не просто місце, де плануватимуть обовʼязкову зупинку під час подорожей та мандрівок, а простір вражень, куди гості заїжджатимуть, щоб провести певний час: перепочити, смачно поїсти, дати дітям можливість розважитися під час поїздки на дитячому майданчику на терасі чи в ігровому куточку всередині приміщення, – розповідає Геннадій Карлінський, директор з маркетингу WOG. – А ще ми прагнули дати гостям можливість самим обирати формат і спосіб отримання потрібних їм послуг, тож інтегрували низку сервісів».

Геннадій Карлінський, директор з маркетингу WOG

Якщо в момент покупки клієнти хочуть спілкуватися з оператором, можуть зробити замовлення чи оплатити його або заправку на касі. Їх тут пʼять, і всі працюють одночасно. Хочуть швидко розрахуватися за пальне, можна зробити це біля колонки через сервіс WOG PAY Пальне у застосунку PRIDE без жодних QR-кодів або ж на терміналі самообслуговування WOG PAY BOX. Зголодніли й хочуть, приїхавши на АЗК, одразу ж отримати свіженький перекус, сніданок, обід чи вечерю, можна ще в дорозі зробити замовлення у застосунку.

Як виміряти ефективність таких рішень? У компанії пояснюють, що одним із показників, яким керуються, є конверсія – кількість непаливних продажів, що припадає на кожен паливний чек. На цьому обʼєкті вона в рази вища, ніж на будь-якому іншому АЗК WOG.

На АЗК в с. Глибочиця перевищення конверсії до усіх автозаправних комплексів мережі у жовтні 2024 року становила 312%.

Кастомізація послуг для різних категорій водіїв

Ще одним ефективним рішенням, як показав перший рік роботи автозаправного комплексу, стало розділення транспортних потоків на легковий транспорт і великогабаритний (фури й автобуси). Для них створено окремі зони паркування і заправки, оскільки є певна специфіка у заправці кожного з таких типів транспорту.

Також розділено зони розрахунку та магазину з урахуванням запиту різних груп гостей на ту чи іншу категорію товару. Так, біля входу з парковки для TIR у WOG MARKET зроблено акцент на автотовари, які можуть знадобитися в дорозі водіям фур. У зоні маркету для водіїв і пасажирів легкових авто інша товарна група – книги, іграшки, смаколики для домашніх улюбленців тощо.

Владлена Русіна, операційна директорка WOG, розповіла, що на початку 2025 року на АЗК зʼявляться додаткові сервіси для водіїв-далекобійників: душові, ландромати – автоматична пральня самообслуговування.

«Коли, приміром, на заправку приїжджає автобус, пасажирам важливо оперативно задовольнити потреби. Розуміючи це, паркувальна зона для автобусів облаштована перед центральним входом АЗК. Є просторі санітарні кімнати, що дає змогу не утворювати додаткові черги, величезний фудхол, де можна швидко перекусити й задовольнити будь-які гастрономічні вподобання, – пояснює Владлена Русіна. – На цьому обʼєкті ми тестуємо низку рішень, які масштабуватимемо на інші АЗК, які плануємо будувати невдовзі».

Владлена Русіна, операційна директорка WOG

Ще одна категорія клієнтів – водії електрокарів. Для них тут працює потужний електрохаб, розрахований на одночасну зарядку 15 електромобілів з найпоширенішими в Україні конекторами. Геннадій Карлінський зазначає: «Водій планує заправку й, відповідно, час перебування на АЗК. У нас вісім швидкісних (DC) і сім стандартних (АС) зарядних портів. Це зроблено для того, щоб водій міг покластися на нас у подорожі та з великою ймовірністю заправити авто до 80% протягом 25–40 хвилин».

На АЗК WOG у с. Глибочиця середній час зарядки електрокарів на швидкісних портах – 27 хвилин.

На АЗК WOG в с. Глибочиця працює потужний електрохаб

Гастрохаб на АЗК

Цю заправку сміливо можна назвати не просто гастрохабом, а й місцем для зустрічі сімей та друзів. Тут знаходиться пʼять закладів: WOG CAFE, McDonald’s, Il Molino, «Сушия», Shawarma Point. Простора зона фудхолу та літня тераса одночасно можуть вмістити до 160 гостей.

Гастрохаб на АЗК WOG в с. Глибочиця

«Важко описати відчуття, коли в п’ятницю, суботу та неділю сюди приїжджають гості цілими сім’ями чи дружніми компаніями, щоб поласувати улюбленими стравами, випити кави й просто відпочити. Багато з них стали нашими постійними гостями, а для них сніданки, обіди чи вечері на WOG – доброю традицією», – ділиться Ірина Соколовська, директорка дирекції громадського харчування WOG.

Ірина Соколовська, директорка дирекції громадського харчування WOG

Вона зазначає, що компанія прагнула створити комфортний клієнтський простір, де можна було б задовольнити будь-які гастрономічні вподобання. А наявність партнерських закладів на АЗК не лише дає цю можливість, а й сприяє формуванню один одному трафіку. Це справжній win-win.

З цим також погоджується Ірина Борець, CEO ресторанних проєктів компанії USG Holding (заклади Il Molino, «Сушия», Shawarma Point).

Ірина Борець, CEO ресторанних проєктів компанії USG Holding

«З огляду на наш досвід цю локацію сміливо можна назвати особливою. У кожного з нас своя товарна група, й ми працюємо над її розвитком. Чітко простежується лояльна аудиторія, яка спеціально приїжджає на WOG і в наші заклади. Часом вони купують на заправці вино, в нас – піцу, роли, головні страви й мають родинну чи дружню вечерю. Найбільше гості полюбляють шаурму – з куркою, а також куркою та сиром, суп із фрикадельками, том ям з креветками, боул з лососем», – зазначає Ірина Борець.