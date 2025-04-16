«Пріоритети – безпека людей та оздоровлення бізнесу», – Марта Труш, СЕО Auchan Україна

Як шляхом впровадження нових форматів в українському продуктовому ритейлі, оптимізації бізнес-процесів, системної підтримки локального бізнесу та купівельної спроможності українців компанія Auchan Україна в 2024 році змогла вдвічі скоротити збитки та надалі продовжує покращувати фінансові показники. Про це в інтерв’ю Forbes BrandVoice розповіла СЕО компанії Марта Труш

Марта Труш СЕО Auchan Україна Приєдналася до команди гіпермаркету мережі у Львові на посаді менеджерки з продажів у 2012 році. Через п'ять років призначена керуючою магазином у Києві, з початку 2019-го працювала на посаді HR-директора компанії, а згодом обійняла посаду директора з продажів. У березні 2023-го Марта Труш стала першою за 15 років громадянкою України, яка очолила український офіс французького мультиформатного ритейлера Auchan. Читать больше Свернуть

Якими є ключові підсумки 2024 року для компанії Auchan Україна?

Результати є прогнозованими. Одним із важливих досягнень стало скорочення збитків більш ніж удвічі порівняно з 2023 роком. За минулий рік сплачено 926 млн грн податків, що є важливим внеском в економіку держави. Це результат стратегічного управління фінансами, ефективної роботи команди та адаптації до сучасних викликів.

Які рішення дали змогу стабілізувати бізнес?

Нам не доводиться працювати в режимі гасіння пожеж – ми рухаємось за розробленими та узгодженими заздалегідь протоколами, що дозволяє випереджати проблеми. В 2024 році компанія була сконцентрована на оздоровленні бізнесу, що допомогло оптимізувати операційні процеси та ресурси, покращити бізнес-показники.

Разом із тим безпека наших співробітників та клієнтів залишається незмінним пріоритетом. Зараз усі наші магазини обладнані резервним живленням, зміцнили логістику та мають пункти незламності для клієнтів. Ми свідомо інвестували в збитки, неухильно дотримуючись правила зачиняти магазини під час повітряних тривог.

Що стало причиною закриття магазинів у Запоріжжі та Кривому Розі?

Закриття фізичних гіпермаркетів у цих містах було зумовлене завершенням договорів оренди. Водночас ми зберігаємо присутність у цих регіонах через онлайн-продажі та доставку, продовжуємо B2B-проєкти та соціальні ініціативи. Перехід в онлайн-формат став певним кроком стратегії, що дозволяє нам працювати ефективніше та відповідати новим споживчим звичкам.

Як я вже казала, ми зберігаємо фокус на безпеці та збереженні життя людей. Як тільки відбудеться покращення безпекової ситуації, будемо аналізувати можливості відновлення діяльності магазинів мережі в низці українських міст, зокрема у Харкові, Запоріжжі та Кривому Розі.

Як ви оцінюєте ефективність використання комерційної нерухомості Auchan Україна та чи є тут потенціал для зростання?

Зараз компанія має у власності чотири торгові центри загальною площею 113 000 кв. м. Близько 200 наших орендарів у Rive Gauche, «Почайна», «Біличі» та «Чернігівська» приносять користь як бізнесу, так і жителям міста. Ми продовжуємо їх розвивати, зокрема покращуємо tenant-mix – баланс між різними видами магазинів, щоб центри відповідали потребам відвідувачів. Крім того, у нас є 10 земельних ділянок (25+ га) в Києві та дві ділянки в Одеській області (13,2 га). Це чудова можливість для співпраці, тож компанія відкрита до залучення надійних партнерів для подальшого розвитку зазначених ділянок.

Як змінюється ваш асортимент товарів ВТМ в останні роки та які категорії розвиваються найактивніше?

Попит демонструє стабільне зростання: українці все частіше обирають ВТМ завдяки вигідному поєднанню ціни та якості. Наша мережа пропонує унікальний асортимент, що поєднує економічні товари локальних виробників із вигідними пропозиціями європейського виробництва. У 2024 році ми додали 600 нових товарів, понад половину з них виробляють в Україні. Це невідʼємна частина стратегії Auchan – підтримка місцевого бізнесу та купівельної спроможності українців. Акцент зроблено на доступності, що підтверджує нагорода «Економний кошик року», яку ми отримуємо вже другий рік поспіль.

Серед найбільш динамічних категорій – продукти харчування.

У цьому році одразу чотири продукти власної торгової марки були відзначені золотими нагородами на єдиному в Україні міжнародному дегустаційному конкурсі Favorite Food & Drinks 2025. Золото здобули: чіпси яблучні Auchan, печиво «Лата», сирок глазурований «Вишня» та кукурудзяні солодкі палички. У 2024 році ТМ «Червона пташка» завоювала золото Favorite Food & Drinks 2024, а сік Auchan, виготовлений на виробництві ТМ «Гадз», отримав нагороду Private Label-2024. Ми продовжуємо розширювати ВТМ, посилюючи співпрацю з українськими виробниками та розвиваючи власний імпорт, щоб наші клієнти мали ще більше якісних і доступних товарів.

Як Auchan Україна працює над підвищенням лояльності клієнтів та які нові рішення допомагають залучати нових покупців і покращувати їхній досвід?

Наші клієнти стають більш раціональними у виборі покупок, і ми відповідаємо на ці зміни. У 2024 році 43,4% усіх чеків було здійснено з програмою лояльності, що на 5,7% більше, ніж у 2023-му. Це підтверджує, що покупці шукають вигоду та активніше користуються бонусними пропозиціями.

Також ми оновили програму лояльності, щоб надати клієнтам ще більше переваг і можливостей раціонального накопичення. Якщо статистично прорахувати всі механізми економії, можна сказати, що наш постійний клієнт, який купує з карткою лояльності протягом року, отримує в середньому один місяць безкоштовних покупок. Це відчутна підтримка купівельної спроможності українських родин.

А щоб зробити покупки ще доступнішими, ми запустили пілотну програму «Вигідний Возик». Це комплексна ініціатива, що дозволяє сформувати свій споживчий кошик розумно і дозволити собі більше. Вона об’єднує знижки на популярні товари, ексклюзивні пропозиції для власників карток лояльності, акції «Бери більше – плати менше», а також вигідні умови для доставки «ДОДОму».

Якою є роль компанії у створенні Local Ukraine як платформи тристоронньої співпраці між виробниками, владою та бізнесом?

Local Ukraine – стратегічна ініціатива, яка допомагає українським виробникам розвиватися, вдосконалювати продукцію та готуватися до виходу на міжнародні ринки. Вже вдруге Auchan Україна збирає на цьому форумі представників бізнесу, влади та виробників, щоб дати їм можливість для діалогу та обміну досвідом. Але наша мета – не тільки адаптувати локальні господарства до європейських стандартів, а й навчити їх працювати в цій системі. Спочатку – співпраця з Auchan, далі – готовність до експорту. Тому це не короткострокова підтримка, а глибока трансформація, яка сприяє сталому розвитку.

Сьогодні ми співпрацюємо з 50 фермерськими господарствами, 700 позицій їхніх товарів уже представлені в нашій мережі. Наступний крок – це масштабування цієї моделі та залучення ще більшої кількості локальних виробників. Local Ukraine – потужний майданчик, де вони можуть отримати реальний шанс зростати та посилювати економіку України.

Марта Труш, СЕО Auchan Україна

Як Auchan Україна бачить свою соціальну місію зараз та як вона трансформувалася з часом?

На початку повномасштабного вторгнення вона мала здебільшого гуманітарний характер. Тоді головним завданням була екстрена допомога – продукти, гуманітарні вантажі, підтримка співробітників. Зараз ми більше фокусуємось на інтеграції ветеранів, працевлаштуванні людей з інвалідністю та перекваліфікації кадрів, при цьому продовжуючи усі гуманітарні та благодійні проєкти для населення та захисників.

Крім того, Auchan Україна є ритейлером із найбільшим у країні відсотком працевлаштованих людей з інвалідністю (6,9%). Цей шлях ми почали ще 17 років тому з ініціативи працевлаштування людей із вадами слуху, а за останні 10 років у наших командах з’явилися люди з ДЦП, синдромом Дауна та іншими видами інвалідності. Ми не просто надаємо роботу, а й навчаємо команди, як створювати комфортне середовище, де кожен почувається прийнятим.

Окремий важливий напрям – підтримка ветеранів. Ми співпрацюємо з Міністерством у справах ветеранів, готуємо програми адаптації та навчання, зокрема, посприяли виданню методичного матеріалу «Як ти, брате?», що допомагає суспільству краще зрозуміти потреби тих, хто повертається з фронту. Ми підтримуємо родини наших співробітників, які зараз у лавах ЗСУ, зберігаємо їхні робочі місця та чекаємо на повернення.

У 2025 році ключовими викликами для компанії залишаються реінтеграція, працевлаштування та адаптація фахівців до нових умов ринку праці. Ми вже працюємо над навчальними програмами, перекваліфікацією кадрів, ініціативами розвитку волонтерства та підтримкою соціально вразливих категорій населення.

Якою є динаміка благодійної підтримки українців протягом війни та які соціальні ініціативи заплановані на цей рік?

Загалом з початку повномасштабної війни компанія надала понад 59 млн грн допомоги. У 2024 році ця сума склала 3,44 млн грн, а також було передано 6,7 тонни товарів лікарням, дитячим будинкам, благодійним фондам, ЗСУ, Нацгвардії та поліції.

Якщо у 2022 році наша підтримка була здебільшого екстреною (47,9 млн грн допомоги), то зараз ми сфокусовані на системних благодійних проєктах. У 2025-му ми продовжимо активності, що вже стали традиційними: «Дерево знань» з допомоги школярам, «Шкарпетуйся» на підтримку людей із синдромом Дауна, «Пробіг під каштанами», «Липень без пластику» та День Землі. Заплановані також проєкти з ментального здоров’я та ініціатива «Ялинка побажань», яка дарує свято тим, хто потребує цього найбільше. Через благодійний фонд «Auchan з тобою» ми вже надали понад 13,5 млн грн допомоги, з яких 765 000 грн у 2024 році.

Які головні виклики стоять перед Auchan Україна у 2025 році?

Ми сподіваємося, що цей рік стане фінальним етапом оздоровлення бізнесу. За рік до початку повномасштабного вторгнення ми були прибутковими, але війна сильно вплинула на нас. Проте торік ми вдвічі скоротили збитки та ставимо амбітну мету зменшити їх ще вдвічі. Віримо, що 2025-й стане останнім роком війни, а для нас – роком повернення до активного розвитку.

Як відповідальний бізнес, ми беремо на себе зобовʼязання перед нашими клієнтами, командами і маємо вплив на економіку країни та населення. Тож основною місією Auchan Україна залишається безпека та захист купівельної спроможності українців.