Retail Group – 25 років з українським споживачем: як компанія перетворила виклики на стратегію зростання

Цьогоріч Retail Group відзначає 25 років роботи на українському ринку. Наразі мережі холдингу налічують 59 магазинів різного формату загальною площею понад 160 000 кв. м у 19 містах України. Про вектори розвитку попри труднощі війни, цінності відносно покупців і особливості оновлення розповів в інтервʼю власник холдингу Retail Group Роман Лунін

З якими досягненнями холдинг входить у 26-й рік роботи?

Наші ключові досягнення – це сильна кваліфікована команда й актуальний формат широкого дискаунтера. Однак найголовніший успіх – довіра покупців, яку ми спостерігаємо у постійному прирості клієнтів і зростанні продажів. Завдяки цьому, незважаючи на важкі часи, компанія має навіть стабільніше фінансове становище, ніж у попередні роки.

Роман Лунін, власник холдингу Retail Group

Як Retail Group впливає на ритейл України, розвиваючи великих і малих виробників?

Ми фокусуємося на прямій співпраці з виробниками. Ця модель створює міцний звʼязок між виробником і нами без посередників. Виробник отримує ринкову ціну, а покупець не покриває витрати на складні логістичні процеси. Понад 65% товарів у мережах «Велмарт», «Велика Кишеня» та «ВК Експрес» – це продукція українських виробників, як великих, так і локальних, а також фермерські продукти. Ми співпрацюємо з понад 1200 українськими компаніями різного масштабу.

Які труднощі бачите у роботі українського ритейлу на тлі повномасштабної війни?

Попри три роки війни, які суттєво вплинули на економічний розвиток України, український ритейл активно розвивається. Якщо подивитися на те, якими магазини були до 2022 року і якими є зараз, можна побачити, що вони стали більш технологічними й інноваційними. Гравці ринку вчаться одне в одного, пропонують покупцю нові продукти та послуги. Retail Group – сильний гравець українського ритейлу.

Як Retail Group працює з командою та розвиває її компетенції?

У відповідь на дефіцит кваліфікованих кадрів на ринку праці ми інвестуємо в навчання та розвиток власних співробітників. На базові спеціальності нерідко беремо кандидатів без досвіду і навчаємо самостійно їх різним професіям, а на лідерські позиції розвиваємо власний кадровий резерв, тим самим забезпечуємо можливість карʼєрного зростання співробітникам. У нашій компанії працює понад 5500 осіб, і близько 5% їхнього робочого часу присвячено навчанню в нашому навчальному центрі. Крім того, ми не маємо жорсткої ієрархічної структури, що дає змогу активно взаємодіяти в командах різного масштабу та швидко генерувати нові ідеї.

Два роки тому ви розповідали, що відкриваєте два-три магазини на рік. Чи зберігаються такі темпи зараз?

Наразі ми зосереджені на оновленні вже працюючих магазинів, оскільки бачимо в цьому значний потенціал для розвитку. Такі оновлення дозволяють щорічно збільшувати товарообіг на 15–20%. У найближчі два роки плануємо відкрити чотири нових гіпермаркети, які зараз на стадії проєктування. Крім того, протягом року маємо намір відкрити шість магазинів формату «біля дому» під брендом «ВК-Експрес».

Чому ви вирішили сфокусуватися на розвитку гіпермаркетів?

Ця історія має великий бекграунд. 27 квітня 2000 року ми відкрили перший супермаркет під брендом «Велика Кишеня» у Києві, на Залізничному шосе, і цей магазин працює досі. Однак після економічної кризи 2008–2009 років ми зрозуміли, що ринок і покупці потребують не лише класичних супермаркетів, а й гіпермаркетів у форматі широкого дискаунтера. У 2009 році ми зробили стратегічний крок на зміну курсу і розвинули мережу «Велмарт», зайнявши важливу нішу на ринку. Цей формат, на мою думку, цілком відповідає очікуванням українців: широкий асортимент, доступні ціни та можливість ефективно планувати сімейний бюджет.

Раніше ви інвестували у реновацію магазинів по 500 млн грн на рік. Ця сума залишилася такою самою, чи витрати зростають?

Цьогоріч маємо намір витратити понад 650 млн грн на реновацію магазинів «Велмарт». Це буде повне оновлення обладнання – холодильного, торгового, кліматичного, освітлювального, оновлення ваг, кас, розвиток фудкортів GRAAN CAFE всередині магазинів. Ще один вектор – розширення асортименту товарів для домашніх улюбленців під внутрішнім брендом «Пухнасті справи».

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Віхи розвитку холдингу Retail Group 27 квітня 2000 року відкриття першого супермаркету «Велика Кишеня» у Києві

2002–2004 роки розширення мережі: відкриття 12 нових магазинів у Києві, Обухові, Харкові

2005 рік експансія у регіони: Харків, Херсон, Івано-Франківськ, Полтава, Ужгород, Чернівці, Миколаїв, Бердянськ, Рівне, Луцьк

2006 рік створення власного логістичного центру

2009–2024 роки відкриття першого гіпермаркету «Велмарт» у м. Рівне та розбудова розгалуженої мережі по всій країні

2025 рік 59 магазинів у 19 містах. 27,95 млрд грн – плановий товарообіг на 2025 рік (з ПДВ)

Про співпрацю з партнерами

Сьогодні у мережах Retail Group 85% постачальників – українські компанії.

Олег Антоненко генеральний директор компанії Aisberg Наша співпраця з Retail Group триває вже понад 20 років. В основі цього партнерства завжди були творчі ідеї, які надихали нас і на виробництво кращого обладнання, і на розвиток торгівлі. Прагнення надавати клієнтам найкраще та створювати новий рівень сервісу – принцип, якого незмінно дотримуються Роман Лунін і його команда. Вони не копіюють готові рішення, а шукають власні, унікальні підходи. Для нас, як компанії у сфері холодильного обладнання, Retail Group – клієнт, з яким приємно зростати. Вони сміливо інвестують у сучасні технології та відкриті до інновацій. Разом ми пройшли через кризу 2008–2009 років, разом тримаємося у воєнний час – і разом створюємо нові ідеї, нову техніку, нову якість. Попереду – тільки розвиток! Читать больше Свернуть

Василь Максимов директор ТОВ «Оржицький молокозавод» Ми співпрацюємо з Retail Group понад п’ять років і цінуємо їхній відповідальний підхід до якості, логістики та підтримки українських виробників. Ми виготовляємо продукцію виключно з натурального молока, без компромісів щодо використання замінників або немолочних добавок, і при цьому зберігаємо доступну ціну – ритейлер це високо цінує. Саме тому нам довірили виробництво брендів ХІТ Продукт і ТМ1. Читать больше Свернуть

Сергій Ковальчук СЕО ТОВ «ЯМВ Груп», ТМ Good Milk За час співпраці з Retail Group товарообіг зріс усемеро за більш ніж п’ять років, ми цінуємо це ефективне партнерство, відповідальний підхід до якості, логістики, підтримки українських виробників та представленості продукції на полицях. Ми виготовляємо сири високої якості, а також продукти під власними торговими марками для мереж Велмарт, Велика Кишеня, ВК Експрес. Дякуємо Retail Group за формування надійного середовища для розвитку українського виробництва. Читать больше Свернуть

Сергій Красовський директор компанії ТОВ «КРАВЕСТ СВІТ» Ми розпочали співпрацю з Retail Group наприкінці 2022 року, і за цей час наш товарообіг зріс приблизно на 30%. Ексклюзивно для мережі виготовляємо тарталетки з начинками: вишня, лимон, шоколад, солона карамель, яблуко, а також тістечка «Наполеон» із вишнею. Ми цінуємо цей досвід як приклад ефективного партнерства. Retail Group постійно розвивається, відкриває нові можливості для українських виробників і створює надійне середовище для спільного зростання. Читать больше Свернуть

Про плани на майбутнє

Які плани має Retail Group у контексті розвитку та розширення на 2025 рік і далі?

У найближчі два роки ми плануємо розширити мережу гіпермаркетів, відкривши нові торгові точки в кількох обласних центрах на заході України. Крім того, ми збільшимо наші логістичні площі майже в півтора раза. В межах політики енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії плануємо розширити сонячну генерацію до потужностей 10 МВт, що дасть змогу покрити 10–15% нашого енергоспоживання.

Роман Лунін, власник холдингу Retail Group

Розширення компанії створює сотні нових робочих місць і збільшує податкові надходження до бюджету. За 2024 рік ми сплатили понад 1,3 млрд грн податків, і цей внесок в економіку країни лише зростатиме.

Також однією з частин нашої місії є поліпшення якості життя. Ми працюємо для того, щоб українці могли купувати більше, а витрачати менше – як грошей, так і часу.