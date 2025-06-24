robota.ua: сім рішень для сучасного рекрутингу

Згідно з дослідженням robota.ua, 75% роботодавців відчувають гостру нестачу кваліфікованих кадрів. Щоб компаніям було легше залучити працівників, команда robota.ua адаптувала традиційні підходи до нових реалій ринку праці. Зокрема, пропонують сім інноваційних рішень, які здатні подолати виклики ринку праці та відкрити нові можливості для бізнесу. Детальніше про кожне з них – в експлейнері Forbes BrandVoice

№1. «Зацікавлені кандидати»

Роботодавці говорять про дефіцит кандидатів, а кандидати – про важкість пошуку роботи. Цей парадокс став відправною точкою для інновації від robota.ua.

Аналіз поведінки пошукачів на платформі показав: на кожен відгук припадає майже 15 проявів інтересу, які раніше залишалися непоміченими – вивчення вакансій, збереження, відкриття контактів. Багатьом кандидатам бракує впевненості, часу або мотивації зробити перший крок. Але інтерес – є.

Щоб не втрачати ці можливості, robota.ua запустила інструмент «Зацікавлені кандидати». Тепер рекрутери бачать не лише відгуки, а й тих, хто потенційно зацікавлений, і можуть першими написати через внутрішній чат на robota.ua. Уже в лютому 2025 року платформа щодня фіксувала 42 000 класичних відгуків і ще 36 000 взаємодій у чаті. 28% кандидатів відповідають, якщо компанія звертається першою.

«Це не просто нова функція – це зміна культури найму. Активна, сучасна, емпатійна. Бізнес отримує ширшу воронку кандидатів, а кандидати – другий шанс бути поміченими. І найголовніше – ми вже бачимо переконливий результат: воронка рекрутингу фактично подвоїлась», – зазначає Сергій Лозко, директор з інновацій robota.ua.

Сергій Лозко, директор з інновацій robota.ua

№2. Безпека кандидатів: нові алгоритми довіри

У травні 2025 року robota.ua впровадила концепцію «ешелонованої оборони» – багаторівневу технологічну систему захисту кандидатів, яка змінює стандарти безпеки на українському ринку праці. В основі рішення – комплексна взаємодія алгоритмів машинного навчання, систем автоматичної перевірки компаній через КЕП та аналітики поведінкових патернів.

надано robota.ua

Перший рівень – верифікація роботодавців через КЕП, що не допускає до платформи компанії з непідтвердженою ідентичністю. Другий – антифрод-система на основі ML. Третій – гнучкі налаштування конфіденційності пошукачів: прихований номер телефону, анонімне резюме, внутрішній чат без сторонніх месенджерів.

«Ми побачили, що загрози для кандидатів стають складнішими, масштабнішими й системнішими. І для нас це стало не просто сигналом до дії, а моментом, коли потрібно взяти на себе відповідальність як лідера ринку. Якщо люди щодня віддають нам довіру, ми повинні дати їм більше, ніж стандартний рівень безпеки. Ми інвестуємо в архітектуру, яка змінює саму логіку взаємодії на платформі – так, щоб ризик шахрайства ставав виключенням, а не нормою», – наголошує Валерій Решетняк, CEO robota.ua.

Валерій Решетняк, CEO robota.ua

У жовтні 2024-го платформа заблокувала 6322 фейкові компанії, що вшестеро більше, ніж роком раніше. Сьогодні до 500 ризикованих дій виявляються щотижня автоматично. Система діє глибше й швидше.

№3. Внутрішні чати

Покоління зумерів і міленіали уникають дзвінків і дедалі частіше обирають текстову комунікацію, зазначають в robota.ua. Зважаючи на цей культурний зсув, компанія оновила внутрішні чати, інтегрувавши їх у всі точки взаємодії між кандидатами й роботодавцями.

Сьогодні чат на платформі – це не просто месенджер, а цінне доповнення класичного відгуку, де роботодавець одразу бачить резюме, досвід і карʼєрну мету кандидата. Діалог можна розпочати зі сторінки «Зацікавлені кандидати», рекомендацій чи бази резюме – легко, без зайвих кроків і з мінімальними бар’єрами.

Реалізовано на robota.ua у 2024 році

«Після редизайну ми зафіксували суттєве зростання діалогів як з боку кандидатів, так і роботодавців, – розповідає Артем Уразовський, product marketing manager. – Люди активніше відповідають, коли спілкування відбувається в знайомому, комфортному й безпечному форматі».

Щоб допомогти рекрутерам легко почати розмову, команда створила довідник із готовими фразами для різних сценаріїв: від перегляду вакансії до персоналізованого звернення.

Динаміка користування чатами robota.ua після редизайну, 2024 рік

«Чат – це нова культура комунікації в рекрутингу, яка враховує сучасні поведінкові тренди й запит на просте, комфортне текстове спілкування замість формальних листів чи дзвінків», – додає Уразовський.

№4. Робота з ШІ

У сучасному ринку праці, де зростає конкуренція за таланти, а час на пошук зменшується, robota.ua робить ставку на штучний інтелект. Компанія розгорнула екосистему з понад 20 AI-модулів, яка перетворює підбір персоналу на технологічний процес, звільняючи людський потенціал для найважливішого.

У центрі екосистеми – дві ключові AI-підсистеми. «Єва» – для модерації вакансій – миттєво аналізує зміст оголошення. Завдяки цьому перевірка займає не години, а секунди. «Адам» у свою чергу працює з резюме, формує персоналізовані рекомендації. Обидві підсистеми органічно доповнюють одна одну і формують дуже персоналізовані рекомендації користувачам – з глибоким розумінням компетенцій. І ця синергія приносить 27% усіх результативних відгуків на платформі.

Ці інструменти не просто звіряють ключові слова. Вони «розуміють», кого шукає бізнес і що пропонує ринок. Якщо у вакансії згадується «аналітик», система знайде фахівця з досвідом у BI або SQL – навіть без буквального збігу в описі.

надано robota.ua

Щоденні завдання також автоматизовані. Генератор описів вакансій уже створив кожну п’яту публікацію на сайті. Інструмент підказок до резюме, який допомагає зробити профіль привабливішим, використовує 17% кандидатів.

«Наша стратегія щодо ШІ в robota.ua – це не гонитва за модою, а свідоме будівництво інтелектуальної екосистеми, де кожна українська компанія – велика чи мала – отримує доступ до HR-технологій світового рівня, – наголошує Уразовський, Product Marketing Manager robota.ua. – Ми автоматизуємо складні, часозатратні процеси – від модерації до підбору талантів – щоб вивільнити найцінніший ресурс наших клієнтів: їхній час і експертизу. Коли ШІ бере на себе швидкість, аналіз і рутину, рекрутери можуть зосередитися на людях, культурі та стратегії».

Артем Уразовський, Product Marketing Manager robota.ua

№5. Інтеграції

У 2024 році robota.ua зробила стратегічний крок – відкрила платформу для інтеграцій із лідерами цифрового простору України, щоб спростити рутину й дати користувачам конкурентну перевагу.

Завдяки колаборації з державним застосунком Дія процес створення резюме став простішим. «Ми хочемо, щоб люди витрачали час на пошук роботи, а не на заповнення форм. Інтеграція з Дією – це наш спосіб показати, що комфорт і простота взаємодії з державою можуть стати новою нормою. Достатньо натиснути кнопку «Заповнити через Дію», і інформація про освіту автоматично зʼявиться у резюме», – підкреслює Валерій Решетняк. За даними компанії, щотижня близько 150 користувачів robota.ua створюють резюме саме таким чином.

надано robota.ua

Другою колаборацією стало партнерство з освітньою платформою Prometheus. «Понад половина компаній сьогодні перекваліфіковують працівників, тому ми об’єднались із Prometheus, щоб пошукачі бачили не лише вакансії, а й курси, які допомагають на них потрапити, – говорить CEO компанії. – Ми бачимо реальні результати: понад 100 000 користувачів зацікавились курсами, і більш ніж 25 000 із них вже знайшли роботу завдяки новим навичкам. Це не просто цифри, це історії людей, які змогли змінити свій карʼєрний напрям.

Ще одна інтеграція robota.ua – з Dubidoc. Вона дозволяє верифікувати роботодавців лише за три хвилини. «Для нас це не просто додатковий фільтр, це відповідальність лідера ринку – захистити кандидатів і допомогти добросовісним компаніям демонструвати свою репутацію», – наголошує Решетняк. Наразі статус «Перевірена компанія» отримали 4000 роботодавців, 437 підозрілих компаній були заблоковані ще до контакту з пошукачами.

№6. Аналітика та рекомендації

Торік robota.ua оновила аналітику вакансій, зосередившись на поведінковій аналітиці з рекомендаціями до дій. «Ми першими на ринку зробили аналітику не звітною, а дієвою – орієнтованою на конкретні кроки. Це не тільки графіки, а й підказки: що саме змінити, якщо немає відгуків. Коли ШІ аналізує схожі вакансії в регіоні, порівнює вашу й підказує: покращити заголовок, видимість, обсяг тексту, зарплату тощо – це і є конкурентна перевага».

Оновлена статистика вакансії на robota.ua

У 2025 році до системи додався оновлений блок – «Як ваша вакансія відображається в пошуку». Він показує:

за якими ключовими словами шукають вакансії, подібні до вашої;

на якому місці в пошуковій видачі знаходиться ваша пропозиція;

скільки конкурентів уже активно просуваються по цих запитах.

«Це абсолютно новий рівень контролю за видимістю вакансій. Рекрутер може вперше побачити, як саме та де кандидат бачить його оголошення – і зрозуміти, чому хтось обирає не його», – додає Лозко.

Доповнює систему поведінкова аналітика: скільки переглядали вакансію, додали в обране, перейшли в анкету, написали в чат. Це дає змогу розкласти воронку на дії та точково впливати на слабкі етапи.

Також у розділі – теплова карта активності та портрет кандидата з даними про зарплатні очікування, джерело переходу й пристрій перегляду. «Аналітика без дії – це просто цифри. Аналітика з дією – це можливість для зростання. І все це – без потреби залучати аналітика або додаткові ресурси», – резюмує Лозко.

№7. ATS Helper – управління рекрутингом в одному вікні

Здатність швидко знаходити потрібних людей – стратегічна перевага бізнесу. Але без автоматизації рекрутер змушений витрачати години на рутину: збір резюме, оновлення таблиць, листування, звіти.

ATS Helper від robota.ua – інструмент, що обʼєднує всі етапи рекрутингу в одному вікні. Його розроблено з урахуванням реального досвіду українських HR-команд. Серед можливостей:

інтеграція з різними сайтами для пошуку роботи та LinkedIn, автоматичний збір відгуків, масова обробка кандидатів, налаштована воронка найму, база талантів з розумними фільтрами для пошуку потрібних фахівців, імпорт Excel-таблиць, інструменти для планування співбесід, глибока аналітика рекрутингу та багато іншого.

надано robota.ua

«Ми порахували, що автоматизація дозволяє заощаджувати до 10 годин роботи над кожною вакансією. ATS Helper забирає на себе всі повторювані рутинні задачі – від збору резюме до складання звітів. Це звільняє час і дає рекрутерам змогу зосередитися на тому, що неможливо автоматизувати: живому спілкуванні, емпатії та глибокому розумінні потреб бізнесу і кандидатів», – Сергій Лозко.