Ровесниця незалежності. Як BAYADERA GROUP 33 роки зростає разом з Україною 

Цього року 20 листопада бренд BAYADERA GROUP відзначає 33 роки. Цей вік група зустрічає на тлі колосальних труднощів, але попри все їй вдається не лише утримати позиції серед українських споживачів, а й розширити присутність на іноземних ринках. Про міцні позиції в Україні, зростання впізнаваності на полицях закордонних маркетів, нарощування імпорту та підтримку ЗСУ розповів в інтервʼю Forbes BrandVoice генеральний директор BAYADERA GROUP Анатолій Корчинський.

Які труднощі вже понад 2,5 року щодня долає холдинг BAYADERA GROUP?

Війна впливає на кожен аспект ведення бізнесу в Україні: на купівельну спроможність усіх категорій покупців, співпрацю з торговими точками, логістичні ланцюги, швидкість виробництва продукції і тари. До того ж через масову внутрішню міграцію українців змінилася структура продажів, тож ми змушені були оперативно врахувати це, щоб, по-перше, споживачі мали якісний продукт, незважаючи на переїзд, і, по-друге, аби ми не втрачали у темпах і обсягах продажів. Працювати нелегко, але BAYADERA GROUP розвивається, не лише думаючи про сьогодні, а й плануючи середньострокове майбутнє. Щоб це було можливим, ми швидко прийняли нову реальність і почали будувати процеси у цій парадигмі. З середини 2022-го розпочався новий етап в розвитку алкогольної галузі, а саме: зріс імпорт, експорт, і головне – українське виробництво.

Анатолій Корчинський, генеральний директор BAYADERA GROUP

Які показники демонструє BAYADERA GROUP на українському ринку в 2024 році?

Продажі компанії ще в середині 2022-го досягли показників 2021 року, і сьогодні ми стабільно утримуємо сильну позицію на внутрішньому ринку в категорії горілка. Зараз BAYADERA GROUP охоплює 35% вітчизняного ринку. Наш український завод (під назвою «Національна горілчана компанія») за 2023 рік виробив 89 млн пляшок горілчаної продукції. З них 42,7 млн – це HLIBNY DAR. Цьогоріч темпи виробництва відчутно зросли – за перші вісім місяців року було вироблено 124 млн пляшок горілчаної продукції. Зростає виробництво – збільшується й обсяг сплачених податків, що позитивно впливає на економіку України.

З 24.02.2024 року BAYADERA GROUP сплатила 10,9 млрд грн податків і зборів. За даними Державної податкової служби, наш холдинг – найбільший платник податків серед представників алкогольної галузі країни.

Український завод «Національна горілчана компанія»

Нині робота бізнесу в Україні – це не лише нарощування оборотів і сплата податків, а й соціальна відповідальність і підтримка армії. Як дотична до цього BAYADERA GROUP?

Холдинг безперервно підтримує ЗСУ. Це різновекторна фінансова підтримка армійців, регулярне закриття їхніх нагальних потреб та реабілітація військових. З початку повномасштабного вторгнення ми спрямували понад 79 млн грн на ці цілі. Холдинг купує і передає на фронт авто, безпілотники, квадрокоптери, дизельні генератори, тепловізори, ліки, медичні засоби й техніку.

Нова сторінка в продажах за кордоном

Як змінилися показники експорту холдингу з початку повномасштабного вторгнення, якими вони є зараз?

З початку великої війни BAYADERA GROUP стала другим за масштабами українським експортером горілки з часткою 20%. До лютого 2022 року ми посідали третє місце.

Представленість продукції компанії в інших країнах поступово зростає. Іноземний покупець активніше знайомиться з нашою продукцією, смакує її і зупиняє свій постійний вибір на ній. Якщо порівняти перші девʼять місяців 2024 року до аналогічного періоду 2023 року, то відстежуються такі зміни: на нашому найбільшому іноземному ринку в Польщі ми досягли приросту майже на 200%, у Німеччині – на 70%, у Чехії – на 50%, в Ізраїлі – на 275%, а в ОАЕ отримали колосальне зростання на 400%.

Також наші напої продовжують здобувати престижні нагороди на міжнародних конкурсах, так нещодавно на конкурсі Warsaw Spirit Competition Avocado Vodka отримала золоту медаль, а коньяки KOBLEVO XO та VSOP були відзначені срібними нагородами.

Які нові країни для продажів відкрила для себе BAYADERA GROUP?

Це Греція, куди відбулася перша поставка горілок Harvest Day та Avocado, Тайвань, куди ми відправили KOZAK GIN та AIR vodka, а також Оман, Катар і Корея.

Як щодо нових дистриб’юторів? Якщо зростають продажі за кордоном, логічно, що ви розширюєте пул партнерів-дистрибʼюторів?

Саме так. В ОАЕ ми почали співпрацю з чотирма новими дистриб’юторами. Залучили нових партнерів і в Іспанії, Кореї, Молдові, Новій Зеландії та Казахстані. Крім того, холдинг показав досягнення, не повʼязані напряму з виторгом.

Приміром, бренд Harvest Day отримав лістинг у найбільшій мережі Нідерландів Gall&Gall, а бренд HLIBNY DAR, за даними Nielsen, третій рік поспіль займає другу позицію на ринку Естонії. Крім того, Harvest Day Spiced Vanilla виграв тендер канадської монополії, а країною монополії вин KOBLEVO стала Фінляндія. І нарешті продукція компанії от-от з’явиться у зонах duty-free ще у трьох європейських аеропортах: у Варшаві, Вільнюсі та Клайпеді.

Які нові географії тепер охоплює продукція BAYADERA GROUP?

Серед останніх успіхів – запуск вин бренду KOBLEVO у Болгарії і Туркменістані, перша поставка горілки NIKITA в Ірак, вина Aliko — у Китай, горілки Kozak — у Канаду, вин KOBLEVO, горілки OXYGENIUM та ігристого MARENGO ITALY — до Польщі. На ринках Балтії горілчаний бренд HLIBNY DAR представив нові ексклюзивні смаки: Spiced Vanilla, Cranberries, Wild Berries, а на Кіпр готується поставка горілки Avokado.

Нарощування імпорту й нові контракти попри війну

Як на тлі зростання експорту продукції та успішних продажів за кордоном холдинг працює з напрямком імпортування в Україну?

Ми дійсно нарощуємо не лише експорт. Зростає й імпорт в рамках бізнес-юніту «Баядера Еліт», що обʼєднує імпортний бізнес компанії. Сьогодні холдинг BAYADERA GROUP охоплює частку у 15% від українського ринку імпорту алкогольної продукції. Справа в тім, що ми не сповільнювалися навіть у 2022 році. Тоді, навіть попри те, що ми вимушено не працювали два найгарячіші місяці після початку повномасштабного вторгнення, нам вдалося впритул наблизити показники до рівня 2021-го. У 2022-му ми продали імпортованої продукції на 3,59 млрд грн проти 3,89 млрд грн у 2021-му. У 2023-му показники виросли ще, сягнувши 5,86 млрд грн. Цьогоріч прогнозуємо ще більший виторг – близько 6,68 млрд грн.

Як розширився імпортний портфель холдингу?

Розширення триває постійно. Ми підписали контракти з Maspex Group, що випускають бренди Zubrowka, Soplica, Becherovka, а також з Fever Tree, Barbera та ще низкою інших виробників. Розвиваємось далі.