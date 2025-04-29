Сім основ корпоративної турботи. Як міжнародні HR-стандарти PepsiCo працюють для добробуту людей в українських реаліях війни

PepsiCo понад 80 років працює на європейських ринках, а з 1992-го – і в Україні. За цей час компанія пройшла шлях від імпортера до великого виробника продуктів харчування та напоїв. Сьогодні PepsiCo в Україні випускає снеки, напої, сокову і молочну продукцію та дитяче харчування на трьох заводах. Компанія забезпечує зайнятість понад 2800 працівників. У розвитку бізнесу та управлінні командою PepsiCo в Україні керується сімома принципами The PepsiCo Way, що визначають відкриту, чесну та турботливу корпоративну культуру. Про ключові HR-досягнення, зокрема програми розвитку й рескілінгу співробітників, а також стажування для молоді в інтерв’ю Forbes BrandVoice розповіла Оксана Пальгуєва, HRD PepsiCo в Україні з 21-річним досвідом у компанії

Розкажіть про свій шлях у PepsiCo в Україні: як прийшли у професію і з часом очолили HRD-напрям у міжнародній компанії?

Я почала кар’єру у 2004 році в «Сандора» на позиції рекрутера – у час, коли компанія будувала другий завод і шукала фахівців різних профілів. Я закривала вакансії, а також допомагала людям знаходити можливості для зростання – професійного, особистого, фінансового. HR для мене з самого початку став більше, ніж функцією – це був спосіб формувати майбутнє компанії через людей. І досі надихає бачити, як ті, кого я запросила у команду, зростають і змінюють бізнес.

Як тоді – понад 20 років тому – ви розвивали і навчали персонал на новому заводі?

Щоб забезпечити високу якість продукту та мінімізувати простої, потрібні були кваліфіковані фахівці. Ми створили власний Навчальний центр з теорією, практикою, відеоінструкціями й наставництвом. Тут же запровадили систему підвищення кваліфікацій – основу підходу multiskilling.

У 2007 році «Сандора» стала частиною PepsiCo – і почалась масштабна трансформація. Я очолила HR-напрям і разом із командою адаптувала всі процеси до міжнародних стандартів: від рекрутингу до навчання, компенсацій та побудови корпоративної культури. У 2011 році стала HR-директоркою і переїхала до Києва.

Виробництво соків ТМ Sandora у Миколаївській області

З якими труднощами ви стикнулися на шляху до впровадження корпоративної культури у оновленій компанії?

«Сандора» мала сильну корпоративну культуру, орієнтовану на результат, що було ключем до високих бізнес-досягнень. Завданням було зберегти цей елемент і органічно впровадити міжнародні стандарти. У нас як у частини міжнародної компанії одразу були кодекс поведінки, лідерські моделі, політики та інструменти підтримки працівників, але спочатку це викликало сумніви у команди – мовляв на словах красиво, а як працюватиме на практиці? Ми запустили серію тренінгів, щоб пояснювати це. Найпереконливіший аргумент – особистий приклад лідерів. Відкрита комунікація з персоналом, зворотний звʼязок, підтримка та швидке впровадження змін – це важливі елементи формування культури. Ми працювали над тим, щоб кожен міг отримати інформацію, поставити питання та відчути свою важливість у команді.

Які методи ви використовуєте сьогодні для оцінки ефективності HR-ініціатив і вимірювання рівня задоволеності команди?

Щорічна оцінка організаційного здоров’я – Organizational Health Survey – це наш стандартний інструмент, в якому беруть участь всі працівники. Участь залишається високою – 90%, навіть в умовах війни, що робить результати валідними. Опитування допомагає оцінити лояльність, залученість, задоволеність умовами праці та можливостями для розвитку. Результати показують високий рівень задоволеності (більш ніж 90%) і стабільну плинність кадрів, незважаючи на складні обставини. Важливі не тільки цифри, а й якісний зворотний звʼязок, що дозволяє нам оперативно коригувати дії. Живі зустрічі з працівниками на місцях, таунхоли та мітапи дають змогу швидко реагувати на запити.

Які принципи та цінності прописано у The PepsiCo Way і є базисом корпоративної культури?

The PepsiCo Way визначає наші принципи ведення бізнесу: повага в колективі, довіра на ринку, чесність у партнерстві. Ми створюємо якісні продукти для споживачів, прагнемо бути надійним партнером для клієнтів, відкриваємо можливості розвитку для працівників і дбайливо ставимось до планети. Його фундамент – це етична поведінка, повага до людей, конфіденційність, здоровий баланс між роботою й особистим життям. Основна ідея – людиноцентричність (Human Centricity). У межах HR-стратегії ми прагнемо, щоб досвід кожного працівника (Employee Experience) був позитивним – від першої розмови з рекрутером і далі на кожному етапі життя працівника в компанії.

Як змінилася корпоративна культура компанії після початку повномасштабної війни в Україні?

У лютому–березні 2022 року HR-команда зосередилася на підтримці працівників: організовували евакуацію, допомагали з переїздом та житлом, продовжували виплачувати зарплати навіть під час зупинки виробництва. Це сформувало особливу довіру та згуртувало команду, створивши таку своєрідну PepsiCo Family. Після відновлення виробництва на заводі в Миколаєві працівники дякували за підтримку та ділилися емоціями: повернення до рідного заводу надало їм новий сенс і віру в майбутнє. Ці відчуття надихають й дають сили нам і нашій команді підтримувати бізнес і людей.

З часом, коли відновлення виробництва та операційної діяльності стало можливим, з’явилися нові пріоритети: як об’єднати команду, як підтримати її ментальне й фізичне здоров’я, як зберегти професійну експертизу, адже багато хто виїхав за кордон або пішов служити. До демографічної кризи, що виникла до війни, додалися нові виклики військового часу.

Як ви долаєте ці виклики, чи впроваджуєте спеціальні програми розвитку і для кого?

Так, деякі програми існували раніше, наприклад, навчання на виробництві, інші ми оновили та доповнили. Зараз компанія активно підтримує рескілінг (для тих, хто хоче змінити професію) і мультискілінг (розширення навичок для роботи на суміжних посадах). Останніми роками понад 100 працівників на базі виробництва та в логістиці отримали нові професії, а майже 300 – додаткове навчання для роботи на різному обладнанні й ділянках. Ми також продовжуємо розвивати програми в інших функціях. Наприклад, у 2024 році запустили Школу та Академію KAMів – для початківців і для тих, хто хоче працювати з великими клієнтами. Радіємо успіхам випускників, які отримують підвищення та нові посади. Зараз запускаємо Школу супервайзерів для менеджерів, які координують торгових агентів.

З минулого року ми відновили програму стажування для студентів на посади в різних функціях. Серед понад 700 заявок обрано 17 талановитих студентів, які нині завершують річне оплачуване стажування з повним пакетом пільг, і вже п’ятеро з них успішно перейшли на постійні позиції в компанії. Цього травня стартує новий набір.

Річна програма стажування у PepsiCo

Із початком війни ми ще більше звернули увагу на подолання стереотипів щодо «жіночих» і «чоловічих» професій. Наприклад, організували навчання жінок на посади водійок навантажувачів та операторок ліній на виробництві. Також наші ветерани після поранень змінюють професії й проходять навчання для нових ролей – серед яких і робота в лабораторіях, де раніше працювали переважно жінки. Ми надаємо нові можливості та готові навчати.

Ми продовжуємо інвестувати в розвиток співробітників, надаючи можливість проходити тренінги і курси різних форматів. Через онлайн-університет компанії (PEP U Degreed) співробітники мають доступ до персоналізованих курсів, статей та подкастів, що допомагають вдосконалювати навички комунікації, лідерства, а також розуміння ринку й новітніх технологій.

Що саме ви пропонуєте працівникам у межах підтримки well-being?

Ця тема є пріоритетною і залишатиметься такою ще довго. Ми адаптуємо work-life balance в умовах війни, забезпечуючи комфортні умови для роботи та відпочинку працівників в офісах і на заводах. Це включає організацію простору в бомбосховищах, де ми проводимо багато часу: облаштування робочих зон, проведення навчань, таунхолів, командної роботи, зон відпочинку – як «тихих», так і «активних». Ми також надаємо три додаткових дні до відпустки, так звані well-being дні.

Ми проводили вебінари з лікарями, організовували заняття з надання першої допомоги, зустрічі з психологами щодо емоційної стабільності, а також з нейропсихологами. Є безкоштовна лінія психологічної та юридичної підтримки для працівників і їхніх родин, а також офлайн-сесії з психологами на заводах. Деякі програми, як Move for Good, працюють уже кілька років і з кожним роком залученість зростає. Ця ініціатива підтримує фізичну активність і взаємодію з колегами, а кожен крок конвертується в допомогу суспільству. Наші програми волонтерства стали важливим елементом велбіінгу. Допомагаючи іншим, ми допомагаємо собі.