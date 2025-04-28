Система холоду, що економить мільйони

Як обладнання від Modern Expo допомагає заощаджувати українському та світовому ритейлу. Досвід «Сільпо», WINETIME, французького Intermarché та британського Budgens

Modern Expo понад 25 років проєктує, виробляє та постачає інноваційне торговельне обладнання для ритейлу в Україні та ще в 75 країнах. У портфелі – стелажні системи, поштомати, складські системи, брендоване обладнання, мікромаркети, касові зони, комерційні холодильні та морозильні вітрини. Компанія фокусується на енергоефективних і екологічних рішеннях, що відповідають європейським стандартам. Один із флагманських напрямів – «комерційний холод»: нове покоління холодильного обладнання, розроблене R&D-командою за майже три роки, забезпечує ритейлу відчутну економію. Як саме це обладнання дає торговим мережам змогу заощаджувати?

Три «е» холоду від Modern Expo: енергоефективність, екологічність, естетичність

Виробництво енергоефективного холодильного обладнання – відносно новий напрям для Modern Expo. Імпульсом стала співпраця з британською мережею Waitrose у 2018 році: клієнт шукав рішення для зниження енергоспоживання без додаткових дверей на холодильниках. У Modern Expo зазначають: вони взялися за проєкт і розробили обладнання, що дало змогу знизити енергоспоживання у магазинах Waitrose на 38%. За даними пресслужби Modern Expo, співпраця з Waitrose триває п’ять років: холодильні вітрини від Modern Expo працюють у понад 20 магазинах мережі. Цей кейс приніс нові знання та досвід, які компанія акумулювала в масштабні розробки енергоефективних холодильних і морозильних вітрин.

Вітрини Modern Expo в «Сільпо». Фото пресслужби Modern Expo

У 2022-му почалася робота над енергоефективною вітриною класу А. Дослідження поглиблювалися, фахівці тестували новостворені зразки в лабораторії Modern Expo. Продажі вітрин серії PRO стартували ще в 2022 році, а в 2024-му в звʼязку зі зростанням тарифів на електроенергію активізувалися продажі Cooles Slim PRO та Cooles Slim Freeze PRO – преміальних холодильних і морозильних вітрин, здатних, за даними компанії, зменшувати до 75% витрат на електроенергію, що споживає холодильне обладнання ритейлу.

Сьогодні компанія пропонує ринку вертикальні холодильні та морозильні вітрини для невеликих форматів Cooles Slim, у тому числі енергоефективну лінійку Cooles Slim PRO, вертикальні холодильні вітрини для великих форматів Cooles, промоційні вітрини Promos та гастрономічні вітрини Quadros. Який профіт обладнання принесе ритейлу?

Перше – скорочення витрат на енергоспоживання . За п’ять років електроенергія для бізнесу подорожчала приблизно у 4,3 раза – з 2,8 до 11,99 грн/кВт . У Modern Expo зазначають: їхні вітрини лінійки PRO споживають приблизно втричі менше енергії, ніж стандартні вітрини, що дозволяє заощадити до 2,7 млн грн за 10 років .

. За п’ять років електроенергія для бізнесу подорожчала приблизно у 4,3 раза – з 2,8 до 11,99 . У Modern Expo зазначають: їхні вітрини лінійки PRO споживають приблизно втричі менше енергії, ніж стандартні вітрини, що дозволяє заощадити до 2,7 млн грн за . Друге – швидка окупність . Термін окупності холодильних і морозильних вітрин Cooles Slim PRO, за даними компанії, до 11 місяців.

. Термін окупності холодильних і морозильних вітрин Cooles Slim PRO, за даними компанії, до 11 місяців. Третє – безперебійна робота під час блекаутів . Здатність Cooles Slim PRO утримувати стабільно низьку температуру протягом 5–7 годин без підключення до електромережі дозволяє зберегти продукти свіжими під час відключень світла.

. Здатність Cooles Slim PRO утримувати стабільно низьку температуру протягом 5–7 годин без підключення до електромережі дозволяє зберегти продукти свіжими під час відключень світла. Четверте – зменшення шуму на 15% і тепловикиду на 40% завдяки компресору змінної продуктивності.

завдяки компресору змінної продуктивності. П’яте – зручність монтажу та обслуговування й стильний дизайн full-glass . Компресор і холодильний агрегат вбудовані, тож не потрібно встановлювати їх окремо і робити розведення розгалужених підключень, а лише розвести електрику й увімкнути в розетку.

. Компресор і холодильний агрегат вбудовані, тож не потрібно встановлювати їх окремо і робити розведення розгалужених підключень, а лише розвести електрику й увімкнути в розетку. Шосте – екологічність. Холодильні рішення від Modern Expo працюють на базі екологічних холодоагентів і відповідають вимогам енергоефективності ЄС. Лабораторія Modern Expo, за даними компанії, сертифікована згідно зі стандартом ISO 23953, а холодильне обладнання – згідно зі стандартом ISO 17025. Продукція компанії зареєстрована в Європейському реєстрі продуктів для енергетичного маркування (EPREL) – базі, де зареєстровано ліцензоване енергоефективне комерційне холодильне обладнання. Також якість і безпечність Cooles Slim PRO підтверджені нагородою Golden Paragon у 2023 та 2024 роках у категорії «Сучасні технології».

Дмитро Вісин директор з розвитку бізнесу Modern Expo На холодильне обладнання в ритейлі припадають 40–50% від загального енергоспоживання. І скорочення цих витрат є відчутним заощадженням для бізнесу. А в умовах тимчасових блекаутів в Україні енергоефективні вітрини завдяки особливій технології утримання температури «вміють» не нагріватися близько п'яти годин, зберігаючи всередині температуру від 2,5 до семи градусів. Читать больше Свернуть

Нещодавно в Україні відбувся перший вебінар для ритейлерів від Modern Expo, де Дмитро Вісин розповів про переваги енергоефективного холодильного обладнання та його роль у зниженні витрат.

Зменшення енерговитрат холодильного обладнання Cooles Slim PRO на 75% досягається завдяки компресору змінної продуктивності; дверям із низькою теплопровідністю; системі рекуперації енергії та досконалій аеродинаміці. Що це означає?

Спеціальні двері Cooles Slim PRO мають покращену теплоізоляцію, що допомагає мінімізувати змішування холодного і теплого повітря при відкриванні.

мають покращену теплоізоляцію, що допомагає мінімізувати змішування холодного і теплого повітря при відкриванні. Енергоефективний компресор змінної продуктивності працює за алгоритмом, відмінним від технології в класичних холодильних вітринах. «Звичайні компресори працюють на 100% або вимикаються, коли температура досягає потрібного рівня. Інверторні ж компресори можуть підлаштовувати потужність під фактичну температуру, зменшуючи коливання, енергоспоживання та збільшуючи ресурс роботи компресора. Це робить їх витривалішими», – пояснює Дмитро Вісин.

працює за алгоритмом, відмінним від технології в класичних холодильних вітринах. «Звичайні компресори працюють на 100% або вимикаються, коли температура досягає потрібного рівня. Інверторні ж компресори можуть підлаштовувати потужність під фактичну температуру, зменшуючи коливання, енергоспоживання та збільшуючи ресурс роботи компресора. Це робить їх витривалішими», – пояснює Дмитро Вісин. Система рекуперації енергії. Під час роботи комерційного холодильного обладнання утворюється конденсат, який можна прибрати двома способами: підключити до централізованої каналізації, що є складним і тривалим процесом, або впровадити автономне рішення з періодичним підігрівом для випаровування конденсату. Вітрини Cooles Slim PRO використовують гарячий газ для відтаювання конденсату замість електронагрівачів, що економить електроенергію. Ця запатентована технологія, розроблена R&D-відділом Modern Expo, також застосовується в морозильних вітринах. Гарячий газ перекачується через компресор до контуру рами дверей, а під час розморожування направляється на нагрів випарника та нижньої частини ванни, що дозволяє уникнути електронагрівачів і зменшити споживання енергії.

«Smart-холод» як потреба ринку. Кейси клієнтів Modern Expo

Поставивши перші енергоефективні вітрини британській мережі Waitrose, Modern Expo вирішила, що працюватиме не тільки для європейського ритейлу, а й насамперед для українського.

«Ми допомагаємо розвиватися торговим мережам у всьому світі, популяризуючи ідею безпечної роздрібної торгівлі й екологічно орієнтованих рішень. Це справді допомагає бізнесу і з фінансової точки зору, і з боку ековідповідальності перед планетою», – зазначає Дмитро Вісин.

Не лише енергоефективні вітрини, а й інше торгове обладнання, що здатне заощаджувати, є новою віхою у світовому, і зокрема українському, ритейлі, певні в Modern Expo. Така потреба зʼявилася у звʼязку зі зростанням цін на електроенергію в світі, і ритейл сам ініціює перехід із відкритих вітрин на вітрини з дверима. З огляду на це клієнти торгових мереж – кінцеві споживачі – також формують звичку користуватися вітринами з дверима.

Вітрини Modern Expo в WineTime. Фото пресслужба Modern Expo

Лінійку Cooles Slim PRO компанія активно продає останні пів року. Серед українських клієнтів – мережі WINETIME, «Сільпо», «Епіцентр», серед іноземних – французька продуктова мережа Intermarché, мережа магазинів східноєвропейських продуктів в Ірландії Polonez, британська продуктова мережа Budgens, британська мережа Waitrose, також мережа COOP у Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Першим мережевим клієнтом в Україні, якому Modern Expo почали постачати енергоефективні вітрини, стали гастромаркети WINETIME. Було встановлено 20 вітрин у семи магазинах.

Вітрини Modern Expo в WINETIME. Фото пресслужба Modern Expo

Євген Тягун технічний директор мережі WINETIME З 2022 року використовуємо енергоефективні Cooles Slim PRO у наших гастромаркетах. Загальні витрати на електроенергію в цих семи магазинах знизилися на 15%. Надійність та економічність роблять цей вибір очевидним і для наших майбутніх проєктів. Читать больше Свернуть

Для «Сільпо» Modern Expo виготовили і поставили 35 вітрин у два магазини. Вдалося зменшити енерговитрати та тепловикид, а також підвищити комфорт покупців завдяки меншому шуму від працюючих вітрин.

Вітрини Modern Expo в «Сільпо». Фото пресслужба Modern Expo

Віталій Гудзь Начальник відділу торгівельного обладнання Fozzy Group Ми постійно шукаємо способи зробити магазини «Сільпо» зручнішими для наших гостей і водночас ефективнішими в щоденній роботі. Вітрини Cooles Slim PRO від Modern Expo допомогли нам скоротити споживання електроенергії, знизити теплові викиди та зробити торгові зали більш комфортними – менше шуму, приємніша атмосфера. Це повністю відповідає нашій стратегії сталого розвитку й підвищення операційної ефективності. Читать больше Свернуть

Щоб іти в ногу з часом і пропонувати ринку максимально інноваційне та сучасне холодильне обладнання, що задовольняє потреби клієнтів, Modern Expo продовжує розробки. У цьому допомагає налагоджена робота з постачальниками комплектуючих.

«Важливо постійно бути з ними на зв’язку, щоб розуміти тенденції виробництва, знати, які новинки для оптимізації енергоспоживання вони розробляють. Бажано дізнаватися про них до того, як вони з’являться на ринку чи на профільних виставках. Це забезпечує оперативність наших власних розробок у лабораторії Modern Expo», – резюмує Дмитро Вісин.