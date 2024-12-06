Славсько майбутнього: хто задає тренди в регіоні на дохідну нерухомість

На висоті 704 метри над рівнем моря серед українських Карпат незабаром відкриється GORA FOREST COMPLEX – відпочинковий комплекс, що прагне поєднати природну естетику з інноваційними рішеннями для комфорту гостей. Проєкт пропонує переосмислення підходу до курортної нерухомості, зберігаючи повагу до місцевих традицій і враховуючи особливості регіону. Forbes BrandVoice дізнався, як GORA FOREST COMPLEX може стати новою точкою тяжіння для туристів і інвесторів, а також які ідеї лежать в основі його створення.

Локація з безмежними можливостями

Комплекс розташований у передмісті Славського, у Львівській області. Це лише 110 км від Львова, який у воєнні роки став другою столицею України. Звідти до Славського можна дістатися автомобілем або потягом. Поруч знаходяться Національний природний парк «Сколівські Бескиди», водоспад «Кам’янка» та заповідник «Тустань». При цьому до недавнього часу Славсько, на відміну від Буковелю, не вважалося розвиненим курортом та користувалося попитом лише серед львівʼян, які часто їздили сюди на вихідні.

«Нещодавно компанія ОККО анонсувала початок будівництва масштабного гірськолижного курорту, який має всі шанси перевершити Буковель і за якістю, й за кількістю відвідувачів, – розповідає Марк Марченко, засновник і CEO компанії SENSAR, co-founder Uniclinic, який є співзасновником проєкту GORA. – Однак, коли два роки тому ми обирали майданчик для будівництва, багато хто сумнівався в обґрунтованості нашого рішення».

Марк Марченко, засновник і CEO компанії SENSAR Development, co-founder Uniclinic, співзасновник проєкту GORA

«Заходити на вже сформований ринок – це цілком зрозуміло. А от заходити в новий ринок – це історія про великі виклики, великі ризики й великі успіхи».

У Славського дійсно є всі шанси стати сучасним європейським курортом. Масштабні плани з розвитку території передбачають збалансований підхід до будівництва курортної нерухомості, який мінімально впливатиме на природу району та дасть змогу відвідувачам відчути всю її силу. Друга важлива перевага – спорудження нової сучасної інфраструктури. Один із ключових її елементів – витяг кабінного типу – вже зводиться та буде запущений в експлуатацію в 2026 році.

Втім, девелопер GORA FOREST COMPLEX уже зараз працює над розвитком неповторного колориту місцевості, що відрізняє комплекс від інших проєктів курортної нерухомості Славського.

Майданчик для будівництва обрали таким чином, щоб гості комплексу могли максимально відпочити від міської метушні, усамітнитися, побути наодинці з собою. Девелопер зупинився на дуже складній ділянці, куди не було навіть пішохідної доріжки. Тож щоб розпочати будівництво, треба було побудувати 2,2 км дороги в лісі серед скель і гір. Але краєвиди, які відкриватимуться гостям і мешканцям, того варті, стверджують у компанії.

Інфраструктура для вибагливих

Концепція GORA FOREST COMPLEX передбачає 27 стильних котеджів із панорамним оглядом 360 на гори. В їхній архітектурі використано елементи традиційної бойківської хати, зокрема круглі віконця, великий винос даху за межі стін, що забезпечує накриття простору навколо будинку та продовження господарського простору та домашнього затишку назовні. Бойківського колориту надає й традиційний орнамент, усі особливості якого архітектори дбайливо реалізували в зовнішньому та внутрішньому оздобленні котеджів.

«Цей проєкт не лише про гроші, – підкреслює Марк Марченко. – Люди, які приїздитимуть сюди відпочивати, мають вийти з міського режиму, з метушні та зануритися в зовсім іншу атмосферу. Тому ми вирішили тут, на батьківщині бойків, відродити цю культуру, дещо модернізувавши її».

Пірнути в атмосферу релаксу допоможе й інфраструктура комплексу. Це сучасний SPA-центр, де можна розслабитися в джакузі, фінській або паровій лазні, насолодитися масажем або відпочити в чанах. У ресторані з панорамними терасами вишукана кухня доповнюється спогляданням захопливих гірських пейзажів. У розважальному центрі передбачені ігрові зони для дітей, літній кінотеатр та бібліотека. Заплановані на території комплексу відкритий басейн із підігрівом для комфортного використання в будь-яку пору року.

Для поцінувачів активного відпочинку є 22 км пішохідних та велосипедних маршрутів, квадроцикли, спортивні майданчики та затишні BBQ-зони.

Для життя й прибутку

GORA FOREST COMPLEX планувався як обʼєкт дохідної нерухомості, який функціонуватиме під управлінням міжнародної керівної компанії RIBAS Hotels Group. Однак із початком продажів зʼясувалося, що покупці віддають йому перевагу не лише через високу капіталізацію та гарантований дохід. Марк Марченко розповідає, що частина клієнтів комплексу обрали його як базу для повернення в Україну з-за кордону.

27 будинків GORA FOREST COMPLEX розташовані на території в 4 га – це щільність забудови в чотири рази менша від стандартної. Такий підхід забезпечує гостям приватність, у той час як добре розвинена внутрішня та зовнішня інфраструктура гарантує задоволення всіх потреб, у тому числі й спілкування з однодумцями – для тих, хто цього прагне.

Для більшості інвесторів, які купують будинки в комплексі, це далеко не перша дохідна нерухомість. На відміну від готельних номерів, які можна придбати за умовно невелику суму, будинки, побудовані з використанням високоякісних технологій та матеріалів, коштують дорожче. Натомість інвестори отримують капіталізацію на рівні 30–40% та гарантований прибуток у 10–12% річних.

Стандарти сервісу

Ribas Hotels Group бере на себе операційну діяльність з управління комплексом та забезпечує високі стандарти сервісу. Керівна компанія відповідатиме за обслуговування котеджів, зон загального користування, заповнюваність, маркетинг, фінансову звітність та юридичний супровід.

Завдяки бренду Ribas Hotels Group та стандартизованому підходу до управління процесами забезпечується стабільний потік гостей, що гарантує дохідність для інвесторів. Гості, у свою чергу, можуть бути впевнені в якості наданих послуг.

«Ми хочемо, щоб наші гості отримували найкращий сервіс, а інвестори мали впевненість у своєму доході. Це важливий компонент успіху нашого проєкту», – підкреслює девелопер.

Уже сьогодні, навіть в умовах війни в України, Карпати користуються неабиякою популярністю не лише серед внутрішніх туристів, але й громадян Східної Європи. Марк Марченко, СЕО та засновник SENSAR Development, вважає, що в найближчі 10 років у Славського є всі шанси випередити Буковель і за якістю сервісу, і за кількістю іноземних туристів. Це закладає значний потенціал для розвитку сектору курортної нерухомості в регіоні, інвестиційна привабливість якої найближчі 10 років тільки зростатиме.