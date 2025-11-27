SPP Development Ukraine на ReBuild Ukraine: живий діалог та нові можливості співпраці

У Варшаві 13–14 листопада відбувалася ReBuild Ukraine – подія, яка традиційно об’єднує бізнес, громади та міжнародні компанії, що вже працюють над відбудовою України або прагнуть доєднатися. Цього року участь SPP Development Ukraine у виставці стала продовженням роботи над розвитком партнерств у сфері енергетики та інфраструктури.

ReBuild Ukraine зібрала більш як 6000 учасників із 33 країн. У павільйонах було представлено 762 компанії та 23 національні секції, проведено десятки спеціальних конференцій, сотні зустрічей із представниками енергетичного, будівельного й фінансового секторів.

Значна частина події відбулась у форматі живих розмов – зустрічей із постійними партнерами та знайомств із новими іноземними делегаціями, які зацікавлені у конкретних проєктах в Україні.

Надія Петрученко, співзасновниця та директорка з розвитку бізнесу SPP Development Ukraine Ми були раді вітати на своєму стенді високоповажних гостей, наших наявних і потенційних партнерів. Такі події дають можливість обмінятися досвідом, обговорити нові ідеї та зрозуміти, над чим можемо працювати разом у найближчому майбутньому. Читать больше Свернуть

Долучення до події цього року нових країн – показник того, що ще більше держав прагнуть розпочинати спільні проєкти з Україною вже зараз.

Ідеться не про благодійну допомогу, а про партнерські моделі у відбудові, енергетиці, інфраструктурі та нових виробництвах. Україна створює можливості, а український і міжнародний бізнеси відповідають інтересом і готовністю працювати.

Енергетика, інвестиції та партнерства: фокус події

Цьогоріч ReBuild Ukraine стала майданчиком для презентації важливих угод і програм підтримки. Європейський інвестиційний банк та НАК «Нафтогаз України» уклали угоду на €127 млн, які уряд Норвегії спрямовує на посилення енергетичної безпеки. Крім того, у Варшаві було презентовано нові програми ЄС, здатні мобілізувати до €2 млрд інвестицій у критичні об’єкти та розвиток громад.

SPP Development Ukraine на ReBuild Ukraine.

Паралельно приватні компанії презентували амбітні плани: вітрові та сонячні електростанції, установки зберігання енергії, індустріальні парки, модернізацію логістичної інфраструктури. Саме такі проєкти сьогодні визначають, якою буде економіка відновленої України завтра.

SPP Development Ukraine: активний учасник діалогу про відбудову

Для компанії участь у ReBuild Ukraine – не презентація, а простір реальних розмов і практичних домовленостей, які пришвидшують появу нових win-win-партнерств та дають змогу прискорити об’єднання українських проєктів із міжнародним бізнесом.

Роман Петрученко, співзасновник та CEO SPP Development Ukraine Ми бачимо, що Україна – це точка зростання для багатьох світових компаній. А розширення географії ReBuild Ukraine підтверджує: довіра до України зростає. Участь нових країн свідчить, що світ не відкладає проєкти на потім, а готовий працювати разом уже сьогодні. Читать больше Свернуть

Українські компанії наочно демонструють, що бізнес-модель відновлення працює вже зараз – через конкретні проєкти, партнерства та рішення, які дають результат і у воєнний час та формують основу майбутньої економіки.