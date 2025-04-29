Ставка на здоровʼя. Як «Сервʼє Україна» вже понад 25 років зростає та розвиває добробут команди, впроваджуючи нетривіальні програми розвитку

У складні часи, коли бізнес стикається з безпрецедентними викликами, репутація надійного роботодавця набуває особливого значення. Визнання компанії сильним роботодавцем – це не лише питання престижу, а й важлива стратегічна перевага, що підсилює її позиції на ринку. У 2025 році компанія «Серв’є Україна» втретє отримала міжнародне визнання за результатами HR-сертифікації Best Places to Work , яка відзначає найкращих роботодавців. Сертифікація стала підтвердженням сталого розвитку корпоративної культури, уваги до добробуту працівників і застосування ефективних практик управління персоналом

Наразі українська команда налічує 270 співробітників, і 99% з них готові рекомендувати компанію як місце роботи. Ще у 2021 році «Серв’є Україна» увійшла до списку 30 найкращих роботодавців країни за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» і отримала нагороду «Кращий бренд роботодавця». Тоді ж керівниця відділу управління та розвитку персоналу Ольга Шилова стала фіналісткою рейтингу «Кращий HR-директор». Про підходи компанії до роботи з людьми, корпоративні цінності та програми розвитку талантів Ольга Шилова розповіла в інтерв’ю для Forbes BrandVoice.

Довідка про компанію Компанія «Серв’є Україна» входить до складу глобальної фармацевтичної групи «Серв’є», що створює соціально значущі рішення. Управління компанії здійснює неприбутковий фонд, тому близько 20% доходу від продажу брендових препаратів група щороку інвестує в науково-дослідну діяльність. Штаб-квартира «Серв’є» знаходиться у Франції, компанія присутня у понад 150 країнах. Цього року «Серв’є Україна» відзначає 25-річчя, на початку діяльності у 2000-му компанія працювала як представництво із сімома працівниками, а сьогодні це вже товариство з обмеженою відповідальністю з 270 співробітниками. Портфель препаратів в Україні налічує 19 оригінальних брендів у таких напрямах, як онкологія, кардіологія та цукровий діабет, захворювання вен, неврологія. За даними Proxima Research Market turnover (документ є у розпорядженні Forbes BrandVoice), станом на лютий 2025 року на фармацевтичному ринку України «Серв’є Україна» посідає перше місце у флебології та друге – у кардіології, а загалом має 12-ту позицію серед усіх фармацевтичних компаній. Читать больше Свернуть

Що обʼєднує команду «Серв’є Україна» сьогодні?

Передусім це цінності та сенси, які ми створили, працюючи в Україні 25 років. І ключовий серед них – фокус на пацієнта, щире бажання допомогти тим, хто того потребує. Після початку повномасштабного вторгнення ми це відчули ще сильніше, оскільки наші колеги активно долучилися до надання благодійної допомоги лікарськими засобами «Сервʼє» лікарням по всій країні. Особливу увагу приділили найбільш постраждалим від окупації та воєнних дій регіонам, надавши медикаментів на загальну суму 46,9 млн грн. Загалом ми підтримали понад 385 лікарень в країні, надали фінансову допомогу для відбудови медичної інфраструктури та закупки обладнання на суму понад 1,5 млн грн.

«Серв’є» активно підтримує благодійні проєкти на глобальному та місцевому рівнях, зокрема французький благодійний фонд «Меценат Серв’є» надав фінансову допомогу Україні на суму €13,5 млн.

Команду обʼєднує також корпоративна культура, побудована на прозорості та чесності. Ми відкрито обговорюємо складні питання, зокрема на регулярних зустрічах із генеральним директором, що допомагає краще розуміти потреби співробітників, зміцнює довіру і єдність. Важливим елементом згуртованості є внутрішні ініціативи, як-от тримісячний флешмоб до 25-річчя «Сервʼє» в Україні, під час якого команди виконували творчі та соціальні завдання: організовували екскурсії, висаджували дерева, пекли печиво. Такі активності сприяють довірі та формують атмосферу підтримки.

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Водночас людям важливі й професійні цінності. Оскільки наша галузь – фармацевтична, у співробітників є можливість працювати з оригінальними та інноваційними ліками, які дійсно покращують медицину в нашій країні.

Команда «Серв’є Україна»

Нині все частіше сучасні люди страждають від вигорання та втоми. Як ви підтримуєте ментальне здоровʼя співробітників?

Понад чотири роки у нас функціонує психологічна служба, яку ми організували у співпраці з Wellbeing Company. Звʼязатися з психологом можна як телефоном, так і через месенджери. Якщо спочатку і були якісь побоювання з боку співробітників щодо користування цією службою, то сьогодні звернення до служби стали більш усвідомленими, адже вони зрозуміли, наскільки важливо дбати про ментальне здоровʼя. Особливо цінною виявилася ця служба на початку повномасштабної війни, коли люди були надзвичайно розгублені. Розуміючи користь такої психологічної підтримки, ми надали можливість отримувати консультації психолога не лише працівникам, а й членам їхніх родин.

З грудня 2023 року у вас працює програма менторства. Що вона передбачає?

Менторинг – це про особистісний розвиток людини. У команді є охочі стати менторами – люди з досвідом і певною експертизою. Також є ті, хто бажає здобути або підсилити якісь знання чи навички – менті. От ми і вирішили їх обʼєднати! Буває, що працівники звертаються до ментора, щоб навчитися якоїсь конкретної навички, як-от робити якісні презентації, а іноді – щоб отримати більш глибокі знання з певного напряму, наприклад, з маркетингу у фармацевтиці.

Менті може знайти інформацію про менторів на нашому внутрішньому сайті й обрати того, хто підходить найбільше. Коли ментор і менті знаходять один одного, починається робота. Немає якогось однакового плану для всіх – тільки вони вирішують, як і коли зустрічатися, чи будуть домашні завдання і що саме робити для розвитку потрібних навичок. Тривалість менторства також залежить від запиту і проєкту, який людина хоче реалізувати – це може бути два місяці або пів року. Але у будь-якому разі кожна менторська програма закінчується власним проєктом, який працівник втілює в життя.

Важливо, що ментори не отримують грошову нагороду за наставництво – їх драйвить сама можливість навчати й розвивати людей. Ба більше, для деяких менторство – це можливість і самому навчитися новим методикам і розвиватись у коучингу. За рік у програмі взяли участь 22 ментори і 24 менті.

Чи впливає участь у програмі менторства на карʼєрний ріст співробітників?

Участь у програмі менторства не гарантує миттєвого кар’єрного зростання, але створює підґрунтя для майбутніх можливостей. Ми неодноразово бачили, як учасники після програми отримували підвищення, переходили до інших підрозділів або реалізовували цікаві проєкти. Наприклад, один медичний представник після менторства потрапив до відділу маркетингу, а інший став регіональним менеджером після реалізації амбітного проєкту.

Програма менторства базується на взаємному навчанні та передачі досвіду незалежно від посад. У деяких випадках менторами ставали фахівці з глибокою експертизою, до яких зверталися навіть співробітники на вищих позиціях. Особливо важливою є участь генерального директора, який особисто бере участь у програмі як ментор. Це сильний сигнал для команди, що розвиток людей є пріоритетом для компанії. Такий приклад лідерства надихає та мотивує співробітників до професійного розвитку.

Усвідомивши користь програми менторства, з квітня цього року ми пропонуємо її і студентам. Наразі вже є 11 пар менторів та менті.

Плекаючи майбутнє фармацевтики

У межах Академії «Серв’є» ви впроваджуєте й інші програми для студентів. Які саме?

Як інноваційна компанія ми прагнемо підтримувати розвиток інновацій серед молоді, тому працюємо з багатьма медичними та фармацевтичними університетами України. У березні ми підписали меморандум з Національним медичним університетом ім. Богомольця, а на початку квітня – договір про науково-практичне співробітництво із Запорізьким державним медико-фармацевтичним університетом.

Підписання меморандуму з Національним медичним університетом ім. Богомольця Підписання меморандуму з Національним медичним університетом ім. Богомольця Предыдущий слайд Следующий слайд

Однак студенти тих університетів, з якими ми безпосередньо не співпрацюємо, все одно можуть брати участь у наших онлайн-заходах і лекціях. Ми також відвідуємо університети, де влаштовуємо хакатони, кейс-чемпіонати, проводимо зустрічі зі студентами, розповідаємо про фармацевтичні компанії, конкретні професії та спеціальності, проводимо майстер-класи. Крім того, влаштовуємо день відкритих дверей, запрошуючи студентів до нашого офісу. А торік підтримали студентський форум Student Pharma Summit, де понад 80 майбутніх фармацевтів дізналися про роботу в галузі та нові розробки. Одним словом, намагаємося дати студентам ті знання та навички, які їм будуть потрібні для роботи після вишу, і це наш внесок у розвиток молоді.

Студенти в офісі Серв’є Студенти в офісі Серв’є Предыдущий слайд Следующий слайд

Чи є у вас програми стажування для студентів?

Так, перше стажування для студентів відбудеться вже влітку цього року. За тиждень покажемо їм основні процеси, що відбуваються в компанії, роботу всіх відділів, студенти матимуть змогу поставити запитання не тільки спеціалістам, а й безпосередньо керівникам.

Загалом навчання – наріжний камінь усіх наших процесів. Коли приходить новий працівник, наприклад, медичним представником, у нього пролітає безліч думок на кшталт: «Як я покажу результат, адже нічого не знаю про ці ліки?». Але будь-яка робота в «Сервʼє Україна» починається з навчання. При цьому ми постійно оновлюємо знання, бо наша сфера має багато правил і законів.

Можу поділитись і надихаючою історією карʼєрного зростання, яке почалося ще зі студентської лави. Колись студентка Харківського фармацевтичного університету вперше долучилася до одного з наших заходів, потім прийшла до нас на посаду медичної представниці, за кілька років стала тренеркою у відділі навчання, згодом – продакт-менеджеркою, а сьогодні ж вона очолює один із напрямів маркетингу.

Відкриття Університету талантів «Серв’є»

Що найбільше мотивує вас як керівницю відділу управління та розвитку персоналу?

Можливість бути долученою до розбудови медичної, фармацевтичної галузі України, допомагати молодим талантам розкривати потенціал і сприяти зростанню співробітників. Усвідомлення того, що вже чверть століття наша компанія відіграє значущу роль у покращенні здоровʼя нації, робить мою працю не просто роботою, а частиною важливої місії.