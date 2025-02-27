Стратегія стабільного постачання та безкомпромісна якість: як наразі працює «Тева в Україні»

«Тева в Україні» – частина міжнародної фармацевтичної компанії Teva Pharmaceutical Industries Ltd., що постачає рецептурні та безрецептурні лікарські засоби за 12 терапевтичними напрямами. Понад 27 років українські пацієнти обирають препарати виробництва Teva, що допомагають якісно покращити та зберегти здоров’я, а іноді, без перебільшення, рятують життя. Як компанія зберігає сильні позиції на ринку та забезпечує безперебійне постачання ліків для українців під час війни – для Forbes BrandVoice розповів Кирило Черкашин, комерційний директор «Тева в Україні»

Про безперебійне постачання ліків

Наша стратегія зосереджена на покращенні життя пацієнтів через забезпечення їх високоякісними ліками, доступними на всіх етапах лікування. Відтак, компанія зосередила зусилля на співпраці з державними органами й участі в програмі реімбурсації ліків, що дозволяє забезпечити громадян необхідними медикаментами за пільговими цінами.

Ключовим елементом цього процесу є співпраця з ДП «Медзакупівлі України», яка дає змогу «Тева в Україні» брати участь у тендерах на постачання ліків для державних медичних установ. Це сприяє забезпеченню безперервного доступу до критично важливих препаратів, таких як онкологічні засоби, антибіотики та ліки для лікування розсіяного склерозу.

Процес співпраці з ДП «Медичні закупівлі України» є комплексним і детально регламентованим. Спочатку, отримавши запит від Міністерства охорони здоровʼя України, ДП «Медичні закупівлі» збирає комерційні пропозиції від учасників ринку через систему Ariba. Після цього оголошуються тендери на Prozorro, де визначаються найбільш конкурентні пропозиції за ціною та термінами поставки. Якщо умови тендера підходящі, наша компанія подає заявку та підписує контракт на постачання необхідних препаратів.

У 2024 році «Тева в Україні» підписала трирічні контракти з ДП «Медичні закупівлі», що включають постачання низки важливих для українців препаратів. Загалом у 2025 році буде поставлено понад 115 000 упаковок ліків за цими контрактами, що дозволить покрити потреби медичних установ України в лікуванні пацієнтів із найважчими захворюваннями.

Важливу роль також відіграє програма реімбурсації «Доступні ліки». Вона передбачає часткове або повне відшкодування вартості препаратів за рахунок державного бюджету, що робить доступ до лікування ще зручнішим для пацієнтів, зокрема найбільш вразливих соціальних категорій. На сьогодні «Тева в Україні» пропонує 16 торгових найменувань та 49 позицій препаратів у межах цієї програми. Щороку цей перелік поповнюється. У 2024 році компанія презентувала новий препарат для трансплантології, який було включено в програму реімбурсації.

Контроль якості на кожному етапі

Ми постачаємо в Україну понад 260 лікарських засобів і маємо тут велику базу постійних пацієнтів, які з-поміж усіх представлених на ринку аналогів обирають ліки саме нашого виробництва. Ми імпортуємо в Україну високоякісні ліки з понад 20 країн світу: Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Греції, Ізраїлю, Індії, Ірландії, Іспанії, Мальти, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Португалії, Кореї, Румунії, Словаччини, Угорщини, Хорватії, Чехії, Швейцарії, Японії. Щоб забезпечити стабільно високу якість лікарських засобів, які імпортуються в Україну, Teva впроваджує низку процесів і підходів, які унеможливлюють потрапляння неякісного чи бракованого продукту не лише на полиці аптек, а й навіть за двері виробничого цеху.

На кожному заводі у кожній з перелічених країн цілодобово діють однаково скрупульозні й деталізовані багатоетапні процеси виробництва, перевірки та контролю. По-перше, ми ретельно контролюємо отримані від постачальників інгредієнти для майбутніх ліків. По-друге, регулюємо процес виробництва препаратів і, по-третє, всебічно забезпечуємо нагляд за готовим продуктом на виході з конвеєра. Лише якщо результати усіх перевірок відмінні, препарат вийде за межі заводу в мандрівку до кінцевого споживача.

Кирило Черкашин, комерційний директор «Тева в Україні»

Усі заводи Teva регулярно проходять GMP-сертифікацію, бо це питання здоров’я наших пацієнтів, і кожен елемент забезпечення якості ліків однаково важливий для кінцевої якості препарату.

В Україні ліки, виготовлені на закордонних заводах Teva, знову проходять перевірку. Власний відділ якості «Тева в Україні» проводить лабораторний контроль: фізично переглядає кожну партію препаратів на відповідність стандартам і вимогам законодавства України.

У відповідь на глобальні виклики у фармацевтичній сфері виробничі підходи та заходи контролю ще більш удосконалюються. Відділ якості Teva впроваджує диджитальні механізми й автоматизовані технології, які здатні швидко та безпомилково виявляти неякісні препарати.

Також у «Тева в Україні» є гаряча лінія, за якою пацієнти, фармацевтичні мережі й дистрибʼютори можуть поставити запитання щодо якості, упаковки чи навіть назви ліків. Цей зв’язок ми налагодили давно, і він дає змогу швидко реагувати на виклики та розв’язувати ситуації будь-якої складності.

До того ж наші працівники регулярно проходять тренінги від відділу якості, зокрема з ідентифікації справжніх і фальсифікованих препаратів.

Про адаптацію до воєнних умов

У перші місяці повномасштабного вторгнення головним викликом для компанії була логістика: міжнародні постачальники відмовлялися в’їжджати в Україну, страховики припинили покриття вантажів, а попит на ліки різко зріс. Завдяки підтримці та співпраці з локальними дистриб’юторами продукції «Тева в Україні» нам вдалося відновити та забезпечити постачання до аптечних установ, що дозволило в умовах невизначеності задовольнити попит пацієнтів і споживачів.

Сьогодні ситуація стабілізована, тож фокус «Тева в Україні» – на соціальних ініціативах. В 2024 році із залученням ізраїльської компанії, що має багаторічний досвід в цьому, було запущено програму емоційної стійкості для фармацевтів. Спеціалісти адаптували методики психологічної підтримки до українських реалій, аби допомогти фармацевтам на прифронтових територіях ефективно взаємодіяти з пацієнтами у стресових ситуаціях.

Програма вже охопила три аптечні мережі в регіонах, близьких до фронту. Перші відгуки свідчать: глибина тренінгів влучає в потреби, а здобуті навички фармацевти впроваджують у роботі. Цей досвід показав, що навіть у найскладніші часи людина здатна адаптуватися і підтримувати інших, що стає найціннішим ресурсом, а справжня стійкість полягає у можливості дарувати надію та підтримку.