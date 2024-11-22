Ті, що дарують тепло. Як «Кока‑Кола» та Український Червоний Хрест допомагають забезпечити теплом українські громади

Система компаній «Кока-Кола» спільно з Українським Червоним Хрестом продовжують співпрацювати задля підтримки населення України, забезпечуючи тепло для громад, які найбільше потребують допомоги з початком опалювального сезону. Розповідаємо деталі

Проєкт щодо забезпечення українських місцевих громад мобільними котельнями розпочався ще минулого року. Тоді понад 110 000 українців отримали тепло від мобільних котелень, які доставили у громади «Кока-Кола» та Український Червоний Хрест.

«Ми розуміємо, що в умовах руйнувань енергетичної та теплової інфраструктури потреба громад в обладнанні, яке забезпечує як постійну, так і аварійну подачу тепла в житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури, залишається дуже гострою. Тому проєкт «Мобільні котельні» було продовжено і в 2024 році. Минулого року ми вже надали 45 мобільних котелень, які допомогли тисячам людей пережити важку зиму. Цього року Coca-Cola HBC Ukraine надає ще 60 котелень, щоб забезпечити теплом школи, дитячі садочки, медичні заклади та житлові будинки», – зазначає Андрій Бублик, директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку Coca-Cola HBC Ukraine.

На реалізацію проєкту у 2023 та 2024 роках Система компаній «Кока-Кола» виділила понад $8,5 млн.

Mобільні котельні, що надала компанія Coca-Cola HBC Ukraine. Фото надано пресслужбою Coca-Cola HBC Ukraine

600 000 кв. м тепла

Всі котельні вітчизняного виробництва працюють на природному газі та здатні перемикатися на дизельне пальне у разі перебоїв із газопостачанням. «А це значить, що гроші залишаються в Україні та продовжують працювати на українські громади», – додає Андрій Бублик.

Важливим фактором є мобільність котелень, що дає змогу за потреби оперативно переміщати та встановлювати їх у нових місцях. За два роки проєктом передбачено передачу та встановлення 105 котелень. Їхня потужність дасть змогу обігріти до 600 000 кв. м приміщень.

Масштабність

Проєкт щодо забезпечення українських місцевих громад мобільними котельнями за два роки охопив 71 населений пункт у 15 областях України. Надані котельні вже обігрівають та незабаром обігріватимуть 27 житлових секторів, 34 медичні та 43 освітні заклади та один об’єкт критичної інфраструктури.

Громади, які найбільше потребують допомоги перед опалювальним сезоном, визначає Український Червоний Хрест у співпраці з органами державної влади, приділяючи особливу увагу тим, що перебували під окупацією або розташовані поблизу лінії фронту.

Фото надано пресслужбою Coca-Cola HBC Ukraine Фото надано пресслужбою Coca-Cola HBC Ukraine Фото надано пресслужбою Coca-Cola HBC Ukraine Фото надано пресслужбою Coca-Cola HBC Ukraine Предыдущий слайд Следующий слайд

Що кажуть бенефіціари

Олег Чекрижов, директор комунального підприємства «Первомайська міська багатопрофільна лікарня» Миколаївської області: «Ми зараз обслуговуємо 160 000 населення новоствореного Первомайського району та Ольшанський і Голованівський райони Кіровоградської області. Також до нас поступають мешканці Одещини, ВПО, військовослужбовці. Ми нікому не відмовляємо. За останні девʼять місяців у нас пройшли стаціонарне лікування 11 000 осіб, ще близько 75 000 отримали медичну допомогу і амбулаторно, і стаціонарно. Відверто кажучи, якби не допомога «Кока-Кола» та УЧХ, ми не знали б, як пережити зимовий сезон із наступного року. Нинішня котельня, можливо, ще витримала б цей сезон, але не більше. А зараз ми спокійно видихнули, думаю, років 20 цей чудовий опалювальний модуль буде нормально працювати, і ми не знатимемо проблем із теплом».

Наталія Бурлаш, керівник відділу департаменту соціального захисту населення Запорізької ОДА: «Дуже важливо, що надані котельні працюють як на газу, так і на дизельному пальному. Така альтернатива наразі нам дуже потрібна. Тепер підопічним медзакладу, яких із приходом війни побільшало, ми точно зможемо забезпечити тепло і комфорт».

Надані Coca-Cola HBC Ukraine котельні працюють як на газу, так і на дизельному пальному. Фото надано пресслужбою Coca-Cola HBC Ukraine Надані Coca-Cola HBC Ukraine котельні працюють як на газу, так і на дизельному пальному. Фото надано пресслужбою Coca-Cola HBC Ukraine Надані Coca-Cola HBC Ukraine котельні працюють як на газу, так і на дизельному пальному. Фото надано пресслужбою Coca-Cola HBC Ukraine Предыдущий слайд Следующий слайд

Леся Миргородська, директорка Веселинівської гімназії Баришівської селищної громади Броварського району Київської області: «У нас нині навчається 39 діточок у 1–4 класах. Частину приміщення займає дитсадок із 19 вихованцями. Є семеро вчителів та працівників. Із похолоданням школа перейшла на дистанційне навчання. Усе через те, що ми не можемо сьогодні використовувати дровʼяну котельню, яка є в приміщенні – це заборонено новими будівельними нормами для шкіл. Тому мобільна установка від УЧХ та «Кока-Кола» – це те, що нам допоможе».

Загалом, починаючи з 24 лютого 2022 року, Система компаній «Кока-Кола» спільно з Фундацією «Кока-Кола» зобов’язались забезпечити українцям благодійну допомогу на суму понад $35 млн.