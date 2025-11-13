Установки зберігання енергії: новий інструмент для фінансової стабільності бізнесу. Кейс SUNSAY NRG

Ще кілька років тому електроенергія для бізнесу була лише витратою. Сьогодні українські компанії діють стратегічно: накопичують і продають її через установки зберігання енергії (BESS або стореджі).

«Це не просто технологія, а фінансовий інструмент: бізнес сам вирішує, коли купувати, використовувати чи продавати електроенергію», – пояснює Сергій Зінкевич, CEO SUNSAY NRG. Така здатність керувати тарифами і безперервністю процесів стає ключовою перевагою на фоні нестабільності енергосистеми. Деталі – у матеріалі.

Три робочі моделі для бізнесу

Сучасний ринок електроенергії – це щогодинна зміна цін і постійна потреба системи в балансуванні. Стореджі дають бізнесу три зрозумілі моделі монетизації.

1. Внутрішній трейдинг: гра в тарифи Підприємство заряджає акумулятори, коли електрика найдешевша, і використовує її у годину пік. Так компанія зменшує обсяги споживання електроенергії з мережі у «дорогі» години, натомість використовуючи запаси з власного балансу. Фінансова модель тут пряма і прогнозована. Економія залежить від моделі споживання підприємства та різниці між піковим і нічним тарифом. «Заряд удень за мінімальною вартістю, розряд у пікові години за максимальною ціною від постачальника електроенергії – це один із найефективніших способів скоротити енергетичні витрати. Рахунок, який підприємство отримує наприкінці місяця, – це усереднене значення, яке включає і дешеві нічні години, і дуже дорогі пікові періоди. Іноді вартість кіловат-години в обідній період може сягати 10–20 копійок, а ввечері доходити до 15 грн, і це ще без ПДВ, транспортування і розподілу. Більшість власників бізнесу навіть не усвідомлює, скільки переплачує через час споживання», – зазначає Олександр Бут, СТО SUNSAY NRG. 2. Енергетичний арбітраж: купуй дешево, продавай дорого Ця модель складніша технічно, але значно прибутковіша. Тут BESS дозволяє працювати з енергією як трейдер із валютами – заробляти на коливаннях. Компанія генерує електроенергію або купує її в години мінімального навантаження в загальній енергомережі, зберігає в акумуляторах і продає в ту саму мережу за піковими цінами. Без сонячної станції система може заряджатися від мережі за нічним тарифом, а розряджатися у пікові години. Це забезпечує стабільну економію або додатковий дохід від продажу надлишків. Із сонячною станцією вдень, коли СЕС генерує надлишкову енергію, її можна не скидати в мережу за мінімальним тарифом, а накопичувати в батареях і використовувати самостійно або продавати в період найвищої ціни. 3. Послуги для енергоринку: резерв, балансування частоти, підтримка стабільності Сучасний бізнес може відігравати нову роль в енергосистемі: замість того, щоб просто споживати електроенергію, компанія стає її активним учасником і отримує окремий дохід. Наприклад, у ЄС за це платять окремо – компаніям компенсують за те, що їхні генератори чи системи зберігання допомагають підтримувати стабільну частоту й баланс у мережі. В Україні цей механізм поступово з’являється, адже національний оператор потребує маневрових потужностей, щоб енергосистема працювала стабільно.

Як українські компанії перетворили нестабільність ринку на можливість

Чимало бізнесів в Україні перейшли від теорії до практики і вже успішно інсталювали системи зберігання.

Так, на підприємстві ПрАТ «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» вже реалізовано проєкт, де сонячна станція, BESS, генератори та мережа працюють як єдиний організм. Завдяки цьому підприємство може працювати без зупинок навіть у разі повного відключення зовнішньої мережі.

Реалізований проєкт для «ПРАД Богуславська сільгосптехніка»

«Це наш перший проєкт, де ми реалізували повністю інтегровану енергосистему – одну з найскладніших у нашій практиці. Вона поєднує сонячні панелі, генератор та автоматизовані перехідні алгоритми, які забезпечують миттєвий і безперебійний перехід на резервне джерело живлення під час відключень. Завдяки цьому підприємство отримує стале подання енергії без жодних зупинок у роботі виробництва», – зазначає Олександр Бут, СТО SUNSAY NRG.

Вперше в Україні: безшовний перехід між мережею, СЕС, генератором і УЗЕ

Технологічна новизна полягає саме у «безшовності»: якщо у традиційних системах навіть коротке перемикання може спричинити зупинку обладнання, то тут перехід від мережевого до автономного режиму відбувається миттєво, без втрати живлення.

За словами Олександра Іващенка, керівника відділу технічних рішень Photomate, справжній мозок операції – це система енергоменеджменту (EMS), яка відповідає за керування процесами зарядження, розрядження та взаємодії з мережею. Все відбувається автоматично: EMS у реальному часі контролює навантаження, стан акумуляторів і параметри системи.

Олександр Іващенко, керівник відділу технічних рішень компанії Photomate, офіційного дистриб'ютора інверторів Huawei FusionSolar та систем накопичення енергії (BESS) у Центральній та Східній Європі У перспективі такі рішення зможуть також аналізувати тарифи та інші економічні чинники, щоб оптимізувати використання енергії – це саме той напрям, над яким ми зараз працюємо. EMS оцінює десятки параметрів, щоб автоматично визначати, коли вигідніше заряджати чи віддавати енергію, як уникнути перевантажень і пікових навантажень. Це мінімізує людський фактор і підвищує ефективність роботи системи.

Головна перевага таких платформ – можливість масштабування: компанія може почати з мінімальної ємності, а потім нарощувати систему без втрати ефективності.

Підприємство «ЕСО-Автотехнікс» зіштовхнулось із типовою для української промисловості проблематикою: обмежена потужність підключення до мережі і перебої в електропостачанні. Напруга в мережі постійно коливалась, а часті відключення вимагали ручного перезапуску та виводили логістичні процеси з ладу. Головний запит був простим – мати стабільне джерело, щоб бізнес міг працювати.

Наявна сонячна електростанція потужністю 600 кВт не розвʼязувала проблему: надлишки енергії вдень втрачались, а ввечері підприємству доводилося купувати дорогу електроенергію. Потенціал власної генерації використовувався лише частково.

Реалізований проєкт для «ЕСО-Автотехнікс».

Рішенням став комплексний підхід: систему зберігання інтегрували із сонячною електростанцією, створивши єдиний енергетичний комплекс.

Олександр Бут, СТО SUNSAY NRG Модульна архітектура дозволила точно підігнати потужність під потреби виробництва і забезпечити стабільність роботи навіть за частих коливань у мережі. А завдяки гібридному охолодженню система споживає менше енергії на саму підтримку температури, що особливо важливо в автономному режимі, коли кожна кіловат-година на вагу золота.

Реалізований проєкт для «ЕСО-Автотехнікс».

Завдяки стабільному тепловому режиму системи елементи зберігання працюють без перегрівів і переохолоджень. Це значно зменшує деградацію акумуляторів, продовжує термін служби та мінімізує ризики аварій чи скорочення ефективної ємності, кажуть у компанії.

Реалізований проєкт для «ЕСО-Автотехнікс»

Олександр Альохін, керівник Huawei Digital Power LUNA2000-215-2S10 використовує літій-залізо-фосфатні (LiFePO₄) батареї, що забезпечують високу стабільність, безпеку та тривалий строк служби. Система має розвинену архітектуру безпеки C2C Dual Link Safety із багаторівневим захистом від короткого замикання, теплового вибігу та займання, а також вентиляційну систему для відведення горючих газів з УЗЕ. Інтелектуальна система з енергоменеджменту виконує автоматичне калібрування і моніторинг кожної комірки та батарейних модулів, а також надає хмарні сповіщення у режимі реального часу. LUNA2000-215-2S10 має високу ефективність циклу (RTE 91,3%), що мінімізує втрати в процесі заряджання та розряджання й підвищує економічну вигоду під час продажу електроенергії або тарифного арбітражу. Система забезпечує 100% глибину розряду (DOD), що дозволяє максимально використовувати накопичену енергію. Унікальна система гібридного охолодження сповільнює деградацію батарейних модулів, завдяки чому термін експлуатації вищий, а оптимізатор кожного батарейного модуля покращує коефіцієнт використання енергії (корисну ємність) щонайменше на 2%.

Хто вже інвестує в Україні

В Україні ринок систем зберігання енергії формується навколо компаній, для яких електроенергія – ключовий ресурс: її вартість і час споживання безпосередньо впливають на витрати та виробничі процеси.

Сергій Зінкевич, CEO SUNSAY NRG Найчастіше стореджі цікавлять компанії, які працюють у другу половину дня або цілодобово, адже саме після 18:00 електроенергія найдорожча. Також вони добре підходять для бізнесів із великими площами: логістичних центрів, агропідприємств чи торгових комплексів. У таких випадках можна генерувати власну енергію вдень, зберігати її і використовувати тоді, коли це дійсно вигідно.

Великі промислові підприємства з енергоємним виробництвом – металургійні комбінати, хімічні заводи, виробники будівельних матеріалів – інвестують у системи значної потужності. Їхня мотивація – насамперед стабільність виробничого процесу і можливість участі в ринку балансуючих послуг. Для них кожна година простою через відключення електроенергії коштує мільйони гривень. BESS тут – це страхування операційної стабільності.

Агропромисловий комплекс і логістика демонструють швидкі темпи зростання. Елеватори, молокозаводи, мʼясопереробні підприємства, великі тепличні господарства, логістичні хаби і розподільчі центри часто вже мають потужні сонячні електростанції на дахах складів або виробничих приміщень. BESS стає логічним доповненням для максимізації використання власної генерації.

Комерційна нерухомість і ритейл. Торговельні центри, супермаркети, готелі та офісні центри встановлюють стореджі переважно для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури: холодильного обладнання, серверних, ліфтів, систем безпеки. Паралельно оптимізують витрати через арбітраж на тарифах. Особливість цього сегмента – висока чутливість до репутаційних втрат від простоїв.

Прогноз до 2027 року: стабільність стане головною перевагою бізнесу

Війна триває, енергетична система залишається вразливою, а ціни на електроенергію нестабільними. І найближчим часом ситуація не зміниться: тарифи зростатимуть, ризики блекаутів залишатимуться високими, а мережі доведеться справлятися з піковими навантаженнями, особливо в холодний сезон, кажуть у SUNSAY NRG. У таких умовах питання енергетичної безпеки для бізнесу – це базова необхідність.