Як EVA змінює ритейл: маркетплейс, преміумсервіс та інновації

Залучаючи сторонніх продавців, розширюючи асортимент, запроваджуючи інноваційні рішення доповненої реальності та роботизовані системи, EVA зміцнює позиції на ринку та пропонує клієнтам унікальний досвід покупок. Forbes BrandVoice розповідає подробиці
Постійні інновації, турбота про клієнтів і впровадження сучасних технологій у бізнес-процеси дали змогу мережі EVA досягти лідерства у своєму сегменті. Сьогодні компанія продовжує розвивати нові напрями, формати, підкорювати нові сегменти та претендує на лідерство не лише в офлайні.
Восени 2024-го онлайн-напряму ритейлера виповнюється сім років. Наразі щомісячний трафік EVA.UA становить у середньому 13 млн відвідувань. Щодня компанія отримує понад 15 000 онлайн-замовлень, які доставляють у середньому за 1,8 дня. У загальних продажах EVA частка онлайну становить близько 14%, що є одним із найвищих показників у схожих моделях бізнесу на українському ринку.
Шлях до маркетплейсу
Онлайн-асортимент EVA.UA більший за офлайн-мережу майже у вісім разів – понад 130 000 SKU проти 17 000 SKU у фізичних магазинах.
«Щоб найбільшому drogerie-гравцю в Україні стати лідером ринку електронної комерції, EVA довелося запровадити гібридну модель, яка поєднує омніканальність і дає повну свободу дій для зростання онлайн-платформи», – пояснює виконавча директорка мережі магазинів EVA та EVA.UA Ольга Шевченко.
Фокусом онлайн-розвитку у 2024 році стало подальше збільшення асортименту та різноманітності товарів. Для цього EVA.UA перетворилася на маркетплейс. «Споживачі все більше цінують зручність і можливість вибору. Залучаючи сторонніх продавців, наша платформа може пропонувати клієнтам більший вибір продукції», – пояснює Ольга Шевченко.
Розширений асортимент приваблює більше клієнтів, приводить до зростання трафіку на сайті, адже більше людей відвідують платформу в пошуках потрібних товарів. Крім того, це підвищує впізнаваність бренду, оскільки покупці асоціюють його з місцем, де можна знайти все необхідне. І збільшує лояльність: задоволені клієнти частіше повертаються для повторних покупок і рекомендують бренд іншим.
«Зараз ми маємо порівняно невелику кількість SKU від учасників маркетплейсу, але ця кількість буде надалі зростати», – додає виконавча директорка.
Для покращення зручності цифрового досвіду EVA оновила мобільний застосунок і постійно удосконалює онлайн-взаємодію користувача зі смартфона. Зараз цей канал з близько 4,5 млн встановлень генерує майже третину замовлень з EVA.UA.
Зростання преміальності
EVA вже давно вийшла за межі сегменту побутової хімії та домашніх дрібниць, і тепер основний акцент робиться не на товарах для дому, а саме на красі та здоров’ї. Для цього у мережі з’явилися нові продукти, сервіси та категорії товарів. «Ми розуміємо, що українці звикли купувати дерматокосметику в аптеках, а преміум чи професійні товари – на інших майданчиках, у салонах краси чи профільних магазинах для перукарів або косметологів. Але завдання нашої команди – зробити так, щоб покупці змогли знайти всі улюблені товари в EVA, а у фізичних магазинах – ще й мали можливість їх протестувати чи отримати нові враження», – каже Ольга Шевченко.
Якщо раніше EVA мала позиціонування найкращої подружки, то зараз хоче бути експерткою з краси. Щоб змінити сприйняття клієнтів, мережа оновила концепцію та дизайн магазинів. Оновлені EVA у форматі «Жіноча енергія» візуально розділені на дві частини: у чорній зоні продаються продукти для краси, у бежевій – товари для дому.
Преміальний фокус 2024 року для EVA – новий формат магазинів EVA BEAUTY, який показує чудові результати. Середній чек в EVA BEAUTY у 2,8 раза вищий, ніж у звичайній EVA. Найбільша зона відведена під декоративну та доглядову косметику, а дерматокосметика представлена у форматі shop-in-shop «Центр здоров’я шкіри».
«Щоб придбати преміальний продукт, його треба протестувати й отримати чудові враження від того, що можна побачити чи відчути», – каже Ольга Шевченко.
Окрім зон для тестування засобів для волосся та шкіри, макіяжу з професійними візажистами та майстер-класів, у EVA BEAUTY є програма, яка рекомендує парфуми, та інноваційне дзеркало VISUAL by EVA, яке завдяки доповненій реальності дозволяє побачити на собі образ із конкретними косметичними продуктами.
«Цей формат – одночасно демонстраційний майданчик для засобів професійного та еліт-сегментів. Тому в київському магазині відкрито салон краси Beauty Salon by EVA із зоною догляду за волоссям, перукарськими послугами та косметологічним кабінетом. Майстри використовують преміальну косметику, яку потім можна придбати у магазині чи замовити онлайн і швидко отримати протягом двох днів», – пояснює Ольга Шевченко. Влітку 2024 року відкрився другий магазин EVA BEAUTY у Львові.
Великий тематичний розділ EVA BEAUTY, де зібрані тисячі товарів для догляду за обличчям, волоссям і тілом, парфуми, декоративна та дерматокосметика, з’явився також і на EVA.UA.
За лаштунками краси
Щоб швидко доставляти товари та постійно мати необхідний асортимент, команда EVA активно розвиває логістичний напрям бізнесу. Загальна площа складів компанії з початку 2022 року збільшилася на 19 000 кв. м, до близько 120 000 кв. м з урахуванням мезонінів. Завершується будівництво нового корпусу для інтернет-магазину у Львові, що дасть можливість зберігати та обробляти понад 800 000 SKU.
Багато зусиль ритейлер також вкладає у системи автоматизації та покращення показників продуктивності. Понад половина онлайн-замовлень вже доставляється до точок видачі власним транспортом. Зараз точки видачі – найпопулярніший спосіб отримання замовлень серед клієнтів EVA.UA. Ритейлер активно збільшує мережу точок видачі, яких вже 1075 у 332 містах, і розвиває послугу кур’єрів, що зараз доступна в Києві, Львові та Дніпрі.
«Ми постійно шукаємо нові способи доставки, як-от поштомати «Нової пошти», і працюємо над пришвидшенням. Середній термін доставки по Києву становить менше 30 годин, а якщо зранку зробити замовлення онлайн, то вже ввечері посилка з великою ймовірністю буде доставлена у точку видачі. Наша мета – доставка в той самий день у містах, де є власні склади та логістика», – каже Ольга Шевченко.
За словами виконавчої директорки мережі, у 2024-му EVA відновила проєкт побудови великого логістичного центру в Одесі та планує запровадити роботизовані системи для прискорення збирання замовлень.
«Ми не можемо чекати кращих часів, тому продовжуємо розвиток і трансформацію мережі. Саме тому й повернулися до масштабних інвестиційних проєктів. Лідер має ризикувати з розумом, адже це єдиний шлях зберегти першість», – додає Ольга Шевченко.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.