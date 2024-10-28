Як EVA змінює ритейл: маркетплейс, преміумсервіс та інновації

Постійні інновації, турбота про клієнтів і впровадження сучасних технологій у бізнес-процеси дали змогу мережі EVA досягти лідерства у своєму сегменті. Сьогодні компанія продовжує розвивати нові напрями, формати, підкорювати нові сегменти та претендує на лідерство не лише в офлайні.

Восени 2024-го онлайн-напряму ритейлера виповнюється сім років. Наразі щомісячний трафік EVA.UA становить у середньому 13 млн відвідувань. Щодня компанія отримує понад 15 000 онлайн-замовлень, які доставляють у середньому за 1,8 дня. У загальних продажах EVA частка онлайну становить близько 14%, що є одним із найвищих показників у схожих моделях бізнесу на українському ринку.

Шлях до маркетплейсу

Онлайн-асортимент EVA.UA більший за офлайн-мережу майже у вісім разів – понад 130 000 SKU проти 17 000 SKU у фізичних магазинах.

«Щоб найбільшому drogerie-гравцю в Україні стати лідером ринку електронної комерції, EVA довелося запровадити гібридну модель, яка поєднує омніканальність і дає повну свободу дій для зростання онлайн-платформи», – пояснює виконавча директорка мережі магазинів EVA та EVA.UA Ольга Шевченко.

Ольга Шевченко, виконавча директорка мережі магазинів EVA та EVA.UA

Фокусом онлайн-розвитку у 2024 році стало подальше збільшення асортименту та різноманітності товарів. Для цього EVA.UA перетворилася на маркетплейс. «Споживачі все більше цінують зручність і можливість вибору. Залучаючи сторонніх продавців, наша платформа може пропонувати клієнтам більший вибір продукції», – пояснює Ольга Шевченко.

Розширений асортимент приваблює більше клієнтів, приводить до зростання трафіку на сайті, адже більше людей відвідують платформу в пошуках потрібних товарів. Крім того, це підвищує впізнаваність бренду, оскільки покупці асоціюють його з місцем, де можна знайти все необхідне. І збільшує лояльність: задоволені клієнти частіше повертаються для повторних покупок і рекомендують бренд іншим.

«Зараз ми маємо порівняно невелику кількість SKU від учасників маркетплейсу, але ця кількість буде надалі зростати», – додає виконавча директорка.

Для покращення зручності цифрового досвіду EVA оновила мобільний застосунок і постійно удосконалює онлайн-взаємодію користувача зі смартфона. Зараз цей канал з близько 4,5 млн встановлень генерує майже третину замовлень з EVA.UA.

Зростання преміальності

EVA вже давно вийшла за межі сегменту побутової хімії та домашніх дрібниць, і тепер основний акцент робиться не на товарах для дому, а саме на красі та здоров’ї. Для цього у мережі з’явилися нові продукти, сервіси та категорії товарів. «Ми розуміємо, що українці звикли купувати дерматокосметику в аптеках, а преміум чи професійні товари – на інших майданчиках, у салонах краси чи профільних магазинах для перукарів або косметологів. Але завдання нашої команди – зробити так, щоб покупці змогли знайти всі улюблені товари в EVA, а у фізичних магазинах – ще й мали можливість їх протестувати чи отримати нові враження», – каже Ольга Шевченко.

В EVA основний акцент робиться не на товарах для дому, а саме на красі та здоров’ї

Якщо раніше EVA мала позиціонування найкращої подружки, то зараз хоче бути експерткою з краси. Щоб змінити сприйняття клієнтів, мережа оновила концепцію та дизайн магазинів. Оновлені EVA у форматі «Жіноча енергія» візуально розділені на дві частини: у чорній зоні продаються продукти для краси, у бежевій – товари для дому.

Преміальний фокус 2024 року для EVA – новий формат магазинів EVA BEAUTY, який показує чудові результати. Середній чек в EVA BEAUTY у 2,8 раза вищий, ніж у звичайній EVA. Найбільша зона відведена під декоративну та доглядову косметику, а дерматокосметика представлена у форматі shop-in-shop «Центр здоров’я шкіри».

«Щоб придбати преміальний продукт, його треба протестувати й отримати чудові враження від того, що можна побачити чи відчути», – каже Ольга Шевченко.

В EVA основний акцент робиться не на товарах для дому, а саме на красі та здоров’ї В EVA BEAUTY найбільша зона відведена під декоративну косметику та засоби для догляду В EVA BEAUTY найбільша зона відведена під декоративну косметику та засоби для догляду Дерматокосметика представлена у форматі shop-in-shop «Центр здоров’я шкіри» В EVA BEAUTY є зони для тестування засобів для волосся та шкіри, макіяжу з професійними візажистами та майстер-класів На базі EVA BEAUTY відкрито перший Beauty Salon by EVA Предыдущий слайд Следующий слайд

Окрім зон для тестування засобів для волосся та шкіри, макіяжу з професійними візажистами та майстер-класів, у EVA BEAUTY є програма, яка рекомендує парфуми, та інноваційне дзеркало VISUAL by EVA, яке завдяки доповненій реальності дозволяє побачити на собі образ із конкретними косметичними продуктами.

«Цей формат – одночасно демонстраційний майданчик для засобів професійного та еліт-сегментів. Тому в київському магазині відкрито салон краси Beauty Salon by EVA із зоною догляду за волоссям, перукарськими послугами та косметологічним кабінетом. Майстри використовують преміальну косметику, яку потім можна придбати у магазині чи замовити онлайн і швидко отримати протягом двох днів», – пояснює Ольга Шевченко. Влітку 2024 року відкрився другий магазин EVA BEAUTY у Львові.

Великий тематичний розділ EVA BEAUTY, де зібрані тисячі товарів для догляду за обличчям, волоссям і тілом, парфуми, декоративна та дерматокосметика, з’явився також і на EVA.UA.

За лаштунками краси

Щоб швидко доставляти товари та постійно мати необхідний асортимент, команда EVA активно розвиває логістичний напрям бізнесу. Загальна площа складів компанії з початку 2022 року збільшилася на 19 000 кв. м, до близько 120 000 кв. м з урахуванням мезонінів. Завершується будівництво нового корпусу для інтернет-магазину у Львові, що дасть можливість зберігати та обробляти понад 800 000 SKU.

Команда EVA активно розвиває логістичний напрям бізнесу

Багато зусиль ритейлер також вкладає у системи автоматизації та покращення показників продуктивності. Понад половина онлайн-замовлень вже доставляється до точок видачі власним транспортом. Зараз точки видачі – найпопулярніший спосіб отримання замовлень серед клієнтів EVA.UA. Ритейлер активно збільшує мережу точок видачі, яких вже 1075 у 332 містах, і розвиває послугу кур’єрів, що зараз доступна в Києві, Львові та Дніпрі.

EVA активно збільшує мережу точок видачі, яких вже 1075 у 332 містах, і розвиває послугу кур’єрів

«Ми постійно шукаємо нові способи доставки, як-от поштомати «Нової пошти», і працюємо над пришвидшенням. Середній термін доставки по Києву становить менше 30 годин, а якщо зранку зробити замовлення онлайн, то вже ввечері посилка з великою ймовірністю буде доставлена у точку видачі. Наша мета – доставка в той самий день у містах, де є власні склади та логістика», – каже Ольга Шевченко.

За словами виконавчої директорки мережі, у 2024-му EVA відновила проєкт побудови великого логістичного центру в Одесі та планує запровадити роботизовані системи для прискорення збирання замовлень.