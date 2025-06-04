Як продавати без продавців: досвід SCANDI у трансформації житлового девелопменту

Ще декілька років тому SCANDI працював як класичний виробник модульних будинків – із залученням ручної роботи майже на всіх етапах. Але згодом у компанії зрозуміли: щоб масштабуватись, потрібно мислити як продуктова компанія, говорить Сергій Лоцман, засновник SCANDI

«Ми переосмислили сам підхід до житлового девелопменту – не як до процесу будівництва квадратних метрів, а як до створення продукту, – стверджує Лоцман. – Для цього ми мінімізували людський фактор у процесах, зберігши якість і рівень сервісу». Так зʼявилася нова модель SCANDI – на перетині виробництва, технологій та клієнтського досвіду. Завдяки яким інструментам цей перехід став можливим? Про це у колонці Сергія Лоцмана, засновника SCANDI.

Сергій Лоцман, засновник SCANDI про перехід на продуктову модель бізнесу Фото предоставлено пресс-службой

Три важливі складові

Сьогодні SCANDI продає понад 15 будинків щомісяця – і це лише частина потенціалу. Завдяки правильно вибудованій моделі ми готові масштабуватися у кілька разів: обробляти понад 100 замовлень на місяць без зміни внутрішньої структури чи зростання операційних витрат.

Нині SCANDI – це ціла екосистема, що об’єднує інженерію, технології та сервіс, яка складається з трьох взаємопов’язаних блоків:

R&D-центр у Німеччині, який відповідає за розробку конструкцій, стандартизацію та відповідність європейським нормам. Це гарантує не лише якість, а й адаптивність продукту до ринку ЄС.

Виробництво в Україні, що забезпечує оперативність, локальну гнучкість, контроль вартості та високу швидкість виконання. Тут SCANDI перетворює інженерні розробки в реальний продукт.

SaaS-платформа SCANDI – це цифрове ядро бізнесу, яке дозволяє клієнтам самостійно взаємодіяти з продуктом онлайн. Завдяки цій платформі компанія продає будинки без залучення класичних сейлз-команд: швидко, прозоро та з високим рівнем персоналізації.

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Як виглядає продаж без продавця

Усі етапи продажу ми інтегрували в єдину цифрову систему. Це дає змогу клієнту повністю взаємодіяти з продуктом онлайн – з мінімальним залученням менеджерів і максимумом зручності. Коли користувач заходить на платформу SCANDI, він проходить простий і зрозумілий шлях:

Обирає тип будинку – зі стандартизованих моделей, доступних на сайті. Оглядає його у 3D або в доповненій реальності – просто на власній ділянці, через смартфон. Отримує персоналізовану пропозицію, сформовану штучним інтелектом відповідно до обраних параметрів. Погоджує документи онлайн – без поїздок, сканів і очікувань.

У результаті понад 90% процесу – повністю автоматизовані. Це означає, що клієнт не залежить від дзвінків чи погоджень. Проте, якщо потрібна підтримка, вона завжди поруч, у зручному форматі. Такий підхід – не лише про комфорт, а й про ефективність, масштабованість і нову культуру взаємодії на ринку житла. Саме тому ми будуємо не просто будинки, а цифровий досвід, який відповідає очікуванням сучасної людини.

Що під капотом SCANDI SaaS

Платформа SCANDI – не просто конфігуратор будинків, а повноцінна цифрова інфраструктура, яка охоплює всі ключові етапи взаємодії з клієнтом і забезпечує безперервну ефективність бізнесу.

У її основі – комплексна система, яка включає:

CRM із повною автоматизацією лідів – кожен запит обробляється без залучення менеджера, від першого контакту до укладання угоди. AI-консультанта – цифрового помічника, який веде діалог із клієнтом, дає рекомендації та допомагає з вибором. Генератор документів – договорів, кошторисів і специфікацій, які формуються автоматично на основі вибраної конфігурації. 3D та AR-візуалізацію – з інтерактивними налаштуваннями, що дозволяють побачити будинок ще до його будівництва. API-інтеграції – для підключення зовнішніх ритейл-платформ, маркетплейсів і партнерських систем.

Ця платформа стала основою для масштабування, збору даних і постійної оптимізації. Кожна взаємодія з клієнтом залишає цифровий слід, кожен сценарій – джерело нових інсайтів для покращення продукту та сервісу.

Цифрова логіка в дії

SCANDI від самого початку створювалася не як digital-доповнення до класичного девелопменту, а як повністю переосмислена модель, у якій усі процеси – від продажу до виробництва – можна автоматизувати, масштабувати та відтворювати незалежно від регіону. У результаті ми отримали:

Гнучку архітектуру, яку легко адаптувати під локальні норми, регулювання та потреби конкретного ринку.

Рішення, готове до масштабування – з можливістю запуску white-label форматів або франшиз із мінімальними витратами на запуск.

Цифровий канал продажу, який працює без залучення великих сейлз-команд і людського ресурсу, дозволяючи масштабуватись без зниження якості чи зростання витрат.

Дизайн будинку SCANDI Дизайн будинку SCANDI Дизайн будинку SCANDI Дизайн будинку SCANDI Предыдущий слайд Следующий слайд

Досвід, а не розмова

Наш клієнт не проходить типовий шлях із дзвінками, зустрічами, погодженням умов і тривалими очікуваннями. Замість цього він взаємодіє з продуктом напряму – легко, інтуїтивно, без зайвих барʼєрів, тобто як із будь-яким сучасним онлайн-сервісом. Завдяки такому новому підходу до купівлі житла людина отримує контроль над процесом – від вибору будинку до підписання документів, прозорість всіх етапів – без прихованих умов і складних переговорів, а також швидкість – мінімум кроків, максимум результату.

Ми живемо в епоху, коли техніка, транспорт, освіта – усе можна купити онлайн. І ми віримо: житло не має бути винятком. Саме тому наше завдання – зробити купівлю будинку такою ж простою, як оформлення підписки. І ми вже це реалізуємо.

Нова культура купівлі житла

Ми не претендуємо на створення ідеальної моделі, але ми створили таку, яка працює – ефективно, зручно й масштабовано. У цій моделі клієнт – не пасивний отримувач послуг, а активний учасник процесу. Він сам обирає, налаштовує та погоджує. У нього немає потреби в дзвінках, візитах до офісу чи тривалих погодженнях, адже все відбувається онлайн.

Як продавати без продавців? Для нас відповідь очевидна: коли будинок стає цифровим продуктом – він продається так само просто, як будь-який сервіс, та з будь-якої точки світу.