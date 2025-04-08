Як стратегічне партнерство SAGA Development і BGV Group змінює логіку девелопменту в Україні. Приклад BOSTON Creative House

Партнерство в часи турбулентності стає не просто вимогою часу, а фактором зростання. Українські девелопери обʼєднуються, щоб створювати середовища нового покоління. Пів року тому девелоперська компанія SAGA Development підписала угоду про стратегічне партнерство з інвестиційною групою Геннадія Буткевича BGV Group Management. Співпраця розпочалася з проєкту BOSTON Creative House , розташованого на проспекті Степана Бандери в Києві. Forbes BrandVoice розбирався, як зміниться концепція проєкту і як таке партнерство вплине на розвиток девелопменту обох компаній

Концепція мультифункціонального життя

У Києві формуються нові стандарти міського простору, де житло, бізнес і повсякденне життя інтегруються в єдину функціональну екосистему. Один із проєктів, який чітко відображає цю тенденцію – BOSTON Creative House, девелопером якого виступає SAGA Development спільно з BGV Group Management.

Андрій Вавриш засновник SAGA Development «Це наша спроба по-новому сформулювати, яким має бути простір для сучасної людини, що живе і працює в місті. Ми досліджуємо, як мешканці реально використовують свій день: куди йдуть після того, як вийшли з дому, де працюють, де залишають дитину, як відпочивають. BOSTON Creative House – результат такого підходу». Читать больше Свернуть

За задумом команди, цей обʼєкт має стати не просто житлом чи бізнес-хабом, а урбаністичним осередком нового типу, що поєднує житло, роботу, сервіси та дозвілля в єдиному сценарії міського дня. Для орендарів і власників офісних приміщень передбачена повноцінна інфраструктура: від закладів харчування та фітнесу до освітніх установ – дитячого садка і школи, розташованих безпосередньо на території комплексу.

Це твердження перегукується з глобальною концепцією «15-хвилинного міста», яку SAGA бере за основу у своїй стратегії. Її суть – створення такого середовища, де всі базові потреби мешканця – робота, освіта, спорт, медицина, торгівля, харчування – доступні в межах 5–10 хвилин пішки або велосипедом. «Концепція «15-хвилинного міста» дає змогу зменшити залежність від транспорту, знизити рівень стресу, покращити work-life balance. Люди отримують не лише комфорт, а й додану вартість часу, – каже Вавриш. – BOSTON – це концентрат цієї ідеї».

Офіси як центри тяжіння

BOSTON Creative House розташований на проспекті Степана Бандери, 14-Б – за п’ять хвилин пішки від метро «Почайна» та за декілька кроків від транспортних хабів, бізнес-зон і транспортних магістралей до центра Києва. Оболонський район поступово стає осередком ділової активності, і саме в цьому контексті BOSTON позиціонує себе не лише як місце для проживання, а як повноцінна платформа для ведення бізнесу.

Вікторія Зима COO SAGA Development «Ми одразу закладали в архітектуру потенціал для комерційного та офісного життя. Тут буде не просто офіс чи коворкінг. Це середовище, де поруч можна залишити дитину в садку або школі, провести зустріч у кав’ярні, зайти на обід у ресторан, потренуватись у сучасному спортзалі, а потім – зіграти партію в падел (суміш сквошу і тенісу) на даху. І все це не виходячи за межі комплексу». Читать больше Свернуть

Комерційна частина BOSTON Creative House займає п’ять нижніх поверхів стилобатної частини комплексу – близько 22 000 кв. м. Тут заплановані офіси, гнучкі простори, студії, кафе, магазини та сервіси повсякденного попиту. Архітектурна логіка дозволяє адаптувати простори як для невеликих компаній, так і для середніх і навіть великих бізнесів, які шукають не просто площу, а контекст для продуктивної роботи. BOSTON Creative House також пропонує опцію оренди апартаментів – зручно для партнерів або клієнтів, які приїжджають у відрядження з інших регіонів чи країн.

Згідно з внутрішніми дослідженнями SAGA Development, потенційні резиденти офісної частини поділяються на кілька цільових сценаріїв: підприємці з командою до 10 осіб, фрилансери, які шукають офіс поблизу дому, родини з дітьми, які потребують інфраструктури «під ключ», а також нові типи міських жителів – так звані hybrid urbanites, для яких дім, офіс і простір для дозвілля не мають чітких меж. Тому офіси площею від 36 до 157 кв. м передбачають висоту стель 3,6 м, панорамне скління від підлоги до стелі, підземний паркінг і окремі швидкісні ліфти для комерційних площ.

«Це архітектура для майбутніх способів життя. Пандемія, повномасштабна війна, гнучкі формати роботи – все це вплинуло на те, як ми проєктуємо. Ми бачимо, що люди хочуть економити час, залишаючи якомога більше життєвих сценаріїв в межах 5–10 хвилин від місця проживання. BOSTON Creative House дає таку можливість», – пояснює Вавриш.

Окремої уваги заслуговує спортивна інфраструктура: на даху стилобату буде збудовано перші в Києві падел-корти, а всередині комплексу – новий тип фітнес-клубу з фокусом на групові тренування. Для родин із дітьми передбачено відкриття школи та дитячого садка від відомого освітнього проєкту «МрійДій».

На сьогодні будівництво комплексу триває, введення в експлуатацію першої черги очікується наприкінці 2025 року.

Партнерство, що формує індустрію

Співпраця SAGA Development і BGV Group Management у межах проєкту BOSTON Creative House буде не точковою угодою, а частиною масштабнішої стратегічної взаємодії. За словами Андрія Вавриша, йдеться про формування довгострокового партнерства з чітким розподілом ролей, компетенцій і відповідальностей.

Андрій Вавриш засновник SAGA Development «Це не про один проєкт – це партнерство про портфель. BOSTON став стартовим майданчиком, щоб протестувати наші підходи, правила, регламенти, цінності. Ми побачили, що здатні досягати спільних цілей. Вони задоволені, ми дуже задоволені». Читать больше Свернуть

За словами засновника SAGA, компанія виступає операційним партнером у цьому альянсі. Вона відповідає за процесне управління проєктом, реалізацію технічних рішень, бюджетування, контроль якості, впровадження стандартів та планування. Саме тут, як зазначає Вавриш, SAGA має найвищу кваліфікацію.

«Ми оперуємо девелоперським проєктом, бо маємо в цьому найсильнішу експертизу. Водночас вчимося один в одного. У BGV великий досвід у розвитку великих портфельних інвестицій та бізнесів, зокрема однієї з найбільших компаній України, мережі «АТБ-маркет», – каже Андрій Вавриш. – У нас – глибоке розуміння того, як вибудовувати процеси в девелопменті, операційне управління, архітектурна концепція, брендинг і вихід на ринок. Цей обмін двосторонній».

Водночас партнери працюють над переформатуванням загального портфеля: аналізують активи, консолідують частки, відмовляються від проєктів, які не відповідають оновленим цілям. Такий підхід, за словами Вавриша, дає змогу вивільнити капітал і відкрити портфель до нових форматів взаємодії – як на рівні активів, так і інституційного партнерства.

«Ми вчимося і в питаннях корпоративного управління – у сфері бюджету, юридичного супроводу, фінансового адміністрування. Велика корпорація – це великий набір практик, які ми переймаємо. І водночас ми вводимо в спільну культуру наші стандарти: алгоритми, регламенти, технічні рішення, які формують якісну основу для масштабування».

У результаті такого партнерства створюється новий девелоперський формат – не просто спільне інвестування, а операційна синергія, що дає змогу виводити на ринок масштабні проєкти з чіткою філософією управління, сучасною інфраструктурою та високим рівнем контрольованості кожного етапу реалізації.

Партнерства як новий тренд на ринку нерухомості України

У період повномасштабної війни в Україні девелоперські компанії активно шукають нові моделі співпраці для забезпечення стабільності та розвитку галузі. Окрім партнерства між BGV Group Management та SAGA Development, на ринку спостерігається тенденція до обʼєднання зусиль між забудовниками та інвесторами.​

Зокрема, група компаній DIM оголосила про стратегічне партнерство з українським інвестором Максимом Кріппою, власником бізнес-центру «Парус» та готелю «Україна». Ця співпраця спрямована на завершення поточних проєктів забудовника та ініціацію нових масштабних ініціатив. Як зазначив Кріппа, рішення інвестувати в DIM було прийнято через значний інвестиційний потенціал компанії та спільне бачення ведення бізнесу під час війни.

Іншим прикладом є інвестиція компанії Dragon Capital у проєкт львівського забудовника Viking Development. Спільно вони розпочали будівництво житлового комплексу Viking Gardens поблизу Львова, що включає 1200 апартаментів та розвинену інфраструктуру. За словами Володимира Тимочка, керуючого директора з прямих інвестицій Dragon Capital, це перша інвестиція компанії в житлову нерухомість Львова, яка відображає довіру до партнера та потенціал регіону.

Ці приклади свідчать про формування нового тренду на ринку нерухомості України, де стратегічні партнерства стають ключовим інструментом для подолання викликів воєнного часу та забезпечення сталого розвитку галузі.

Найбільшими бенефіціарами нової хвилі партнерств у девелопменті стають не лише самі компанії, які підсилюють свої позиції на ринку, а передусім кінцеві користувачі – мешканці, інвестори, підприємці.

Поєднання сильних сторін різних гравців – інвестиційної спроможності з одного боку та операційної майстерності з іншого – дозволяє створювати якісніші проєкти, з чіткішим плануванням, стабільним фінансуванням і прозорими процесами реалізації. Споживач отримує житло або комерційний простір, побудований не лише за стандартами будівництва, а й за логікою сучасного міського життя, з урахуванням сценаріїв використання, сервісів, комфорту та доступу до всього необхідного.

«Зрештою, всі ці альянси мають один практичний наслідок – зростання якості продукту для людини, яка в ньому житиме або працюватиме, – зазначає Андрій Вавриш. – І якщо ми можемо це забезпечити завдяки партнерству, значить, рухаємося в правильному напрямку».