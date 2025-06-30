Як українська компанія поєднує токени й енергетичні обʼєкти: кейс Solar Garden

Як побудувати децентралізовану енергосистему, здатну працювати в умовах війни, енергетичних атак і глобального ринку? Компанія Solar Garden реалізує проєкти автономного живлення для лікарень, шкіл і громад, запускає платформу токенізованих інвестицій UENERGY та масштабує свою діяльність за межі України. Про нову модель енергетики Forbes BrandVoice поспілкувався із засновником Solar Garden Сергієм Проненком

Розкажіть, будь ласка, як довго Solar Garden працює на ринку, які ключові досягнення ви могли б виокремити?

Компанії Solar Garden вісім років. Ми виросли з локального інсталятора до одного з ключових гравців ринку приватних сонячних електростанцій: понад 300 проєктів у Черкаській області й загалом понад 1130 станцій по Україні.

З 2021 року розвиваємо напрям BESS – маємо понад 60 МВт у проєктуванні та будівництві й, за нашими даними, входимо до п’ятірки лідерів цього сегмента. Наші офіси розташовані в Черкасах, Запоріжжі, на заході України, готується відкриття в Одесі.

Які головні проєкти Solar Garden? Яке значення вони мають для розвитку енергетичної інфраструктури України?

Серед ключових проєктів – автономні енергетичні рішення для об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, шкіл, станцій водопостачання. Ми реалізували вже понад сотню таких проєктів, зокрема в Черкаській та Миколаївській областях.

У Черкаській області впроваджуємо рішення на 100–400 кВт для повної автономії об’єктів. Такі системи працюють навіть без підключення дизель-генераторів. За межами України реалізуємо проєкти в Литві та Латвії, а в Одеській області запускаємо СЕС на 5 МВт і BESS на 20 МВт.

Наша мета – децентралізована, надійна енергосистема навколо споживача.

Чому системи збереження енергії є критично важливими для енергетичної безпеки України?

Війна показала вразливість великих генерацій. Ми потребуємо децентралізації: замість гігантських об’єктів – локальні сталі рішення. Установка збереження енергії дозволяє зберігати енергію поруч зі споживачем, зменшувати втрати й підвищувати стійкість. Це альтернатива дизелям і технологія нової енергетики – гнучкої й безпечної.

Розкажіть про UENERGY. Що це таке і як працює платформа для користувачів та інвесторів?

UENERGY – платформа для інвестування в BESS через токени. Доходи інвестора формуються за рахунок генерації та оптимізації енергоресурсів. У поєднанні з ринковими цінами це дає змогу досягати дохідності, що значно перевищує середньоринкову для традиційних інструментів. Модель прибутку UENERGY базується на принципах, які вже довели свою ефективність на ринках енергоакумулюючих систем США та Європи.

UENERGY розв’язує одразу кілька проблем. Для держави це інструмент децентралізації, для бізнесу – залучення інвестицій без банків, для людей – доступ до енергетики.

Ми обрали блокчейн, тому що всі транзакції, структура та прибуток зафіксовані й незмінні. Це довіра, яку гарантує технологія.

Яку країну ви обрали як базову юрисдикцію для запуску платформи?

Наразі ми обрали юрисдикцію BVI через доступність криптоліцензії та можливість швидко запустити платформу. Водночас, з огляду на зміну регулювання в ЄС, розуміємо, що в довгостроковій перспективі операційна модель має бути повністю інтегрована в європейський правовий простір. Законодавство щодо токенізованих активів, за прогнозами, набуде чинності приблизно за півтора року. Вже сьогодні ми зареєстрували компанії в Україні та Литві – саме вони володітимуть активами та належатимуть компанії – емітенту токенів, яка керує платформою. Для такого проєкту репутація є критично важливою, тому юридична структура має бути бездоганною.

Яка прогнозована дохідність для інвестора?

Щоб знизити ризики, ми створили прозору юридичну структуру: один проєкт, один актив, одна компанія. Усі умови розподілу прибутку закладено у смарт-контракти – змінити їх неможливо. А щоб убезпечити себе й інвесторів від волатильності ринку, ми працюємо в кількох країнах. Це про стабільність, яка базується не на обіцянках, а на фізичній енергетиці. У нашій візії UENERGY – пасивний дохід, підкріплений реальним активом. Бізнес-план проєкту розроблено спільно з провідними українськими економістами, а інтерес з боку великого українського бізнесу вже підтверджено – топкомпанії активно інвестують у сферу енергозберігаючих технологій.

У яких регіонах ви вже працюєте й чому?

Ми будуємо UENERGY як платформу, здатну працювати в понад 20 країнах. Україна – це стартовий майданчик. Далі – Балтія, де ми вже реалізуємо проєкти в Литві й брали участь у тендері в Латвії. Там ми добре знаємо законодавство й ринок. Стратегічно дивимося на Африку, де стрімко зростає споживання електроенергії, а дефіцит генерації відкриває великі можливості. Ми хочемо масштабуватися там, де можемо дати нову якість і справжню енергетичну трансформацію.

Як ваша модель інтегрується у європейську програму RePowerEU? Чи маєте діалог з інституційними гравцями ЄС?

Європейські партнери хочуть бачити дії, а не слайди. Тому зараз наше завдання – запустити перший об’єкт, що стане демонстрацією життєздатності моделі. Після цього будемо виходити на діалог з інституційними гравцями ЄС. Дорожня карта вже готова, запуск плануємо на середину осені. Тоді й будемо презентувати платформу, яка вже реально працює.

Сергій Проненко, засновник Solar Garden Фото Антон Забельський

Розкажіть коротко про сонячну електростанцію в Києві. В чому унікальність технології?

Наш наймасштабніший проєкт – це автономні містечка під Києвом: «Хансенвілль», «Чудо-1» і «Чудо-2». Вони побудовані з нуля й оснащені сонячною станцією на 500 кВт і системами збереження енергії на 5 МВт. Це цілком автономна модель: навіть без запуску дизелів система забезпечує стабільне живлення. Ці проєкти створювалися для переселенців і стали прикладом того, як можна жити незалежно від централізованих мереж. Зараз там будується школа, яка теж працюватиме на відновлюваній енергії.

Ще один напрям – проєкти в Одеській області. Які цілі ви ставите в цьому регіоні й чим він важливий з погляду енергетики?

В Одеській області ми реалізуємо масштабний проєкт – 5 МВт сонячної генерації і 20 МВт систем накопичення енергії. Ми принципово розміщуємо станції біля споживача, щоб мінімізувати втрати. Одещина має потужну генерацію, й саме тут проходять лінії з’єднання з ЄС. Наше завдання – створити локальні точки стабільності, які в майбутньому зможуть працювати і на експорт енергії. Це регіон, де вирішується енергетична незалежність півдня країни.

У Литві Solar Garden співпрацює з Інститутом енергетики. Які результати цієї співпраці?

У партнерстві з Інститутом енергетики Литви ми реалізуємо два проєкти – СЕС на 4 і 1,2 МВт. Вони першими в Європі обмежили використання обладнання, яке передає дані в хмару, з міркувань кібербезпеки. Нам близький такий підхід: ми також за контроль і прозорість. Ще ми брали участь у тендері в Латвії. І хоча виграла інша компанія, проєкт реалізували за нашими кресленнями. Це для нас важливий досвід міжнародного рівня.

Блокчейн і енергетика – незвичне поєднання. Як ви пояснюєте цю модель традиційним інвесторам або представникам громад?

Модель блокчейн плюс енергетика хоча й має незвичний вигляд, насправді дуже практична. Ми використовуємо токенізацію й смарт-контракти, щоб зробити все максимально прозорим: інвестор бачить усі транзакції та розподіл прибутку. Це не абстрактна технологія, це цифровий інструмент довіри. Для традиційних інвесторів ми пояснюємо просто: це частка у фізичному проєкті з реальним доходом. А для громад – це спосіб отримати фінансування без посередників, на відкритих умовах. На мій погляд, UENERGY – це надійна інвестиційна можливість у 2025 році.

Чи бачите ви інтерес до вашого проєкту з боку міжнародних фондів? Які ключові ризики у сфері токенізації відновлюваної енергетики та як ви їх мінімізуєте?

Міжнародні фонди приваблює те, що за кожним токеном стоїть прибутковий енергетичний актив. Наша модель дозволяє інвестувати навіть у стейблкоїнах – без посередників і банків.

Найбільший ризик – волатильність цін на електроенергію, тому ми працюємо в різних країнах. Ще один – регуляторна невизначеність, але ми співпрацюємо з юристами й готуємося до нових правил ЄС. Ми не просто технічний проєкт, ми фінансова інфраструктура для нової енергетики.

Яке соціальне значення ви вкладаєте у платформу UENERGY? Що для вас особисто є ключовою мотивацією реалізовувати саме цю модель?

Для мене UENERGY – це не просто бізнес, це проєкт із чіткою соціальною місією.

Ми створюємо децентралізовану енергосистему, яка дає стійкість громадам навіть у найгірші моменти.

Я бачу в цьому не лише інженерне рішення, а й внесок у безпеку країни. Ми покоління, яке зрозуміло, що таке вразливість. І моє завдання – зробити так, щоб наступні покоління не жили в енергетичному страху.