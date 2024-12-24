Залученість працівників як ключ до успіху: досвід AB InBev Efes Ukraine

В умовах загострення конкуренції за таланти та дедалі відчутнішого браку кадрів компанії змушені шукати ефективні способи залучення та утримання працівників. AB InBev Efes Ukraine – український підрозділ світового пивоварного концерну Anheuser-Busch InBev – знаходить власні рішення, роблячи ставку на залученість команди як важливий чинник стійкого розвитку. Як це впливає на успішність бізнесу та які інструменти допомагають створювати згуртовану й мотивовану команду, розповідає Мар’яна Кошарновська, старша менеджерка з персоналу компанії

Про важливість залучення працівників

Наша компанія має великий досвід у цьому питанні, і я вважаю, що він може бути корисним для багатьох роботодавців. Залученість працівників – це не лише опитування співробітників раз чи двічі на рік. Насамперед це про рівень емоційного, інтелектуального та професійного залучення співробітника до діяльності компанії.

Залучений працівник не просто виконує свої обов’язки, він відчуває себе частиною команди, розділяє цінності компанії та працює з ентузіазмом на досягнення спільної мети.

Останні дослідження залученості демонструють безумовні переваги цього показника: продуктивність праці в залучених командах на 18% вища, ніж там, де працівники не мають відчуття дотичності до компанії, а ризик плинності кадрів у таких компаніях нижчий на 43% порівняно з іншими.

Щобільше, згідно з дослідженнями, організації, які приділяють увагу залученості, мають у пʼять разів більше шансів адаптуватися до ринкових змін і технологічних інновацій, завдяки ініціативності працівників та їхній готовності нормально сприймати зміни.

Стратегія залучення працівників

Впевнено говорити з експертних позицій нам дозволяють стабільно високі результати. Адже ми утримуємо рівень залученості на позначці вище 90% впродовж тривалого часу, а за останній рік приросли на 1%, а для великої міжнародної компанії, тим більше сьогодні, це дійсно перевага. Отже, серед ключових драйверів успіху я відзначаю такі.

Прозорість та відкритість комунікації. У нас на регулярній основі проводяться зустрічі всередині команд (так звані «121» – зустріч віч-на-віч з керівником; щотижневі зустрічі команд; щомісячні зустрічі департаментів), відкриті брифінги з топменеджментом і, звісно, два рази на рік – опитування залученості. Це дає змогу працівникам висловлювати свої думки, отримувати зворотний зв’язок і відчувати причетність до важливих рішень. Навчання і розвиток – одні з основних складників нашої політики. Ми розглядаємо процес навчання співробітників як інвестицію в майбутнє компанії. Це справді працює, адже ми можемо чітко відстежити взаємозалежність між «навчанням і прихильністю», особливо в контексті розвитку soft skills. Цього року ми особливо зосередилися на розвитку інклюзивності. В результаті це продемонструвало позитивний тренд в опитуваннях щодо ефективності працівників, їхнього добробуту. Я особисто пишаюся нашою внутрішньою командою з навчання та розвитку, адже їхня плідна праця принесла чудові результати цього року. До речі, це також підтверджено визнанням експертів ринку праці: під час HR Wisdom Summit ми отримали нагороду в номінації «Кращий корпоративний університет». Нагороди за досягнення, персоналізовані подяки чи навіть прості слова визнання під час командних зустрічей мають величезний вплив. Дослідження свідчать, що визнання досягнень підвищує залученість працівників на 30% і суттєво покращує атмосферу в команді. І це один із фокусів для нас на 2025 рік, ми вже маємо плани та ідеї, як попрацюємо з цим драйвером наступного року. Гнучкість і комфортні умови праці. Гібридний формат роботи став для нас прийнятним стандартом, ми не змушуємо співробітників українського підрозділу ходити в офіс щодня, але віримо в те, що саме bringing people together – makes all the difference. Працівники мають можливість обирати, звідки працювати та в які дні зустрічатися командою в центральному офісі. Це дійсно допомагає збалансувати робоче навантаження та особисте життя.

Мар’яна Кошарновська з нагородою на HR Wisdom Summit 2024 Компанія AB InBev Efes Ukraine здобула нагороду на HR Wisdom Summit 2024 Предыдущий слайд Следующий слайд

І, повторюся, всі ці дії безпосередньо впливають на результати залученості співробітників. Результати у нас дійсно показові: ми стабільно тримаємо високі показники залученості протягом багатьох років. У останньому опитуванні взяли участь 99% співробітників українського підрозділу. За минулий рік індекс залученості зріс на 1% у порівнянні з 2023 роком.

Найважливішим досягненням стало створення середовища, де співробітники самі пропонують нові ідеї для вдосконалення процесів і розвитку бізнесу. Це найкраще свідчить про їхню залученість до всіх процесів у компанії та відчуття власного впливу на її розвиток.

Залученість працівників – це більше, ніж просто сучасний тренд. Наразі це необхідність для компаній, які прагнуть залишатися конкурентоспроможними в умовах ринку, що постійно змінюється. Інвестиції у створення комфортного середовища, професійний розвиток і відкриту культуру окуповуються хорошими бізнес-показниками.

Я вірю, що успіх компанії починається з успіху кожного працівника. Важливо цінувати співробітників і щиро вкладатися у них, адже ця щирість відчувається на всіх рівнях і повертається відповідним ставленням до компанії, ефективністю роботи та зменшенням плинності кадрів. Зрештою, все зводиться до однієї фрази: «Наші люди – наша цінність».