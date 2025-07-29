«Зелена» еволюція української логістики: як Maxus допомагає бізнесу перейти на електротранспорт

Поки скептики сперечаються, чи витримає електротранспорт українські зими та воєнні реалії, Maxus уже пропонує корпоративним клієнтам сучасні електромобілі, здатні подолати ці виклики. Бренд, що понад шість років працює на європейських ринках і, зокрема, у Норвегії, де 95% авто вже електричні, тепер офіційно представлений в Україні. Євгенія Смірнова, директорка ТОВ «РСА Україна», офіційного представника Maxus в Україні, розповіла Forbes BrandVoice, чому електротранспорт стає конкурентною перевагою, які інновації Maxus пропонує бізнесу та чому саме зараз настав час переходити на «електрику»

Український бізнес шукає нові рішення для логістики. В умовах війни та високих витрат на пальне автомобільний парк компаній стає стратегічним фактором. Чимало гравців ринку роблять ставку на електромобілі – не як на модний тренд, а як інструмент економії, стабільності та безпеки.

Офіційний вихід на ринок України

Пів року тому компанія перетворилася з дилера на офіційного представництва Maxus в Україні. Що стало вирішальним фактором для цього?

Вирішальним фактором стало розширення дилерської мережі: у статусі дилера це було неможливо. Після року роботи ми проаналізували ринок, побачили потенціал і звернулися до заводу з пропозицією стати офіційним імпортером. Підготували аналітику, показали результати – і в лютому 2025-го отримали згоду. Сьогодні маємо офіційний імпорт, розвиваємо дилерську мережу та працюємо в новому форматі.

Які труднощі виникли під час переходу від дилера до офіційного імпортера? Бюрократія, логістика, сертифікація?

Труднощів було чимало. Насамперед – довести заводу, що ми гідні статусу офіційного імпортера. Далі – бюрократія: українська, європейська, китайська. Оскільки ми працюємо виключно з авто, сертифікованими для ринку ЄС, погодження з усіма сторонами зайняло близько пів року.

Окремо час пішов на отримання української ліцензії – лише цей етап тривав майже два місяці. І вже після всіх дозволів ми змогли офіційно стартувати й розпочати розвиток дилерської мережі від нашого імені.

Які внутрішні трансформації довелося пройти компанії, щоб відповідати статусу офіційного імпортера?

Після отримання статусу імпортера ми інтегрувалися в європейську групу RSA – одного з провідних автоекспортерів. Це значно спростило логістику та сервісну підтримку, скоротивши час доставки авто і запчастин до трьох тижнів.

Для бізнесу це критично: продати авто – це не проблема, а ось швидко забезпечити запчастинами та обслуговуванням – завдання не з легких. На відміну від багатьох китайських брендів, які змушують клієнтів чекати місяцями, ми гарантуємо оперативний сервіс і мінімальні простої автомобілів.

Євгенія Смірнова, директорка ТОВ «РСА Україна», офіційного представника Maxus в Україні. Фото: Артем Галкін

Розвиток у воєнний час

Як війна вплинула на запуск офіційного представництва? З якими реальними ризиками та новими умовами довелося стикатися?

Для нас найбільшим ризиком був блекаут. Перші автомобілі ми завезли у 2024 році, і вже влітку вони повноцінно працювали у клієнтів. Саме тоді стався затяжний блекаут – на деяких підприємствах не було світла по 20 годин. Але наші машини витримали це випробування завдяки достатньому запасу ходу та добре налагодженій логістиці.

Законодавчі зміни теж зіграли роль. З 2023 року в Україні скасували ПДВ на комерційний електротранспорт. Раніше ця пільга стосувалася лише легкових авто, а на комерційні ще діяли мита і ПДВ. Ця зміна значно полегшила нам вихід на ринок. Для великого бізнесу це, можливо, не критично, але для ФОПів і малих компаній зниження вартості на 20% – вагомий аргумент. Іноді це було вирішальним фактором при виборі.

Як присутність Maxus впливає на український ринок і економіку під час війни?

Офіційне представництво Maxus в Україні створило нові робочі місця у центральному офісі та запустило розвиток дилерської і сервісної мережі. До цього ланцюга підключаються логістичні компанії, страхові та фінансові партнери, що стимулює локальний бізнес.

Інвестиції йдуть не лише в продаж авто, а й у сервісну інфраструктуру. Ми також отримали запити на замовлення електромобілів, які надалі планують адаптувати для людей з інвалідністю. Є й непрямий ефект: електротранспорт знижує витрати бізнесу на пальне та обслуговування, вивільняючи ресурси для розвитку, а це нові інвестиції, податки й робочі місця.

Ви співпрацюєте з «Новою поштою»: що для них стало вирішальним у виборі Maxus?

Співпраця з «Новою поштою» почалася після того, як їхні представники побачили Maxus у Польщі. Далі був тендер, який ми виграли. Спочатку компанія замовила у нас п’ять авто, за місяць – ще 10, потім – 20. А під кінець року – ще 60. Загалом поставили «Новій пошті» близько 90 машин.

Я думаю, вирішальним фактором для них стала практичність наших машин: автоматична коробка, камери, парктроніки і головне – двері з обох боків, що суттєво спрощує доставку в місті. Водії, без перебільшення, були у захваті від цього рішення.

Євген Тафійчук Операційний директор «Нової пошти» Під час тестування Maxus eDeliver 3 та eDeliver 9 у реальних міських умовах ми звернули увагу на низку практичних рішень, важливих для кур’єрської доставки: автоматична коробка, бічні розсувні двері з обох боків, сучасні системи безпеки та допомоги водієві. Ці електрофургони дозволили нам зберігати операційну ритмічність, зменшити витрати на паливо, а також зробити доставку більш екологічною, що відповідає нашому фокусу на сталому розвитку. Ми не очікуємо дива від транспорту – лише стабільності, простоти обслуговування та ефективності. Maxus наразі відповідає цим критеріям, і саме тому ми поступово розширюємо їхню присутність в автопарку. Читать больше Свернуть

Чи бачите ви, що бізнес в Україні під час війни більш охоче інвестує у «зелені» рішення, чи все ж електромобілі сприймають як другорядний пріоритет?

Так, попит зростає не лише серед бізнесу, а й у держсекторі. Наприклад, нещодавно «Житомирводоканал» придбав у нас два електромобілі та переобладнав їх у мобільні лабораторії для контролю якості води.

Більша частина мотивації – економія. Загальна вартість володіння електромобілем у три–чотири рази нижча, ніж авто з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ). Хоча початкова ціна вища, за рік експлуатації автопарк із 10 машин «відбиває» вартість однієї. Електрокари рідше потребують сервісу: ТО раз на 30 000–40 000 км замість 10 000–15 000, а завдяки рекуперації економляться гальмівні колодки й додається до 20% заряду – це особливо вигідно для міської логістики.

Євгенія Смірнова, директорка ТОВ «РСА Україна», офіційного представника Maxus в Україні. Фото: Артем Галкін

Технологічні особливості автомобілів

Поясніть, будь ласка, детальніше, як працює система рекуперації енергії в моделях Maxus і яку економію це дає у міському циклі?

Система рекуперації в електромобілях Maxus перетворює енергію уповільнення (коли відпускаєш газ або гальмуєш) назад у заряд батареї. Це значно економить енергію, особливо в міському циклі.

Для бізнесу із щоденним пробігом 100–150 км це означає, що авто може працювати без підзарядки до чотирьох–п’яти днів. Витрати на електроенергію в середньому – близько 1,7–1,8 грн за км, тоді як автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння при споживанні 8 л/100 км і ціні пального 50 грн/л обходиться у 400–500 грн на 100 км.

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Які є унікальні функції електромобілів Maxus, про які більшість клієнтів ще не знає?

Електромобілі Maxus передусім вирізняються високим рівнем безпеки. Вони мають п’ять зірок за європейським рейтингом Euro NCAP, а дві з трьох моделей отримали «золотий рейтинг» завдяки системам, що розпізнають пішоходів і автоматично реагують. Унікальна функція – контроль втоми водія: якщо водій відволікається або закриває очі, машина подає сигнал нагадування. Також у всіх моделях є обмеження швидкості до 120 км/год – важливий інструмент для бізнесу, що допомагає зменшити ризики ДТП і пов’язані витрати. Є навіть модель із функцією «машина-стукач», яка може фіксувати, наприклад, куріння в кабіні – порушення, що часто заборонене корпоративними правилами. Ці дані передаються в спеціальний застосунок Hi Maxus, який дозволяє віддалено контролювати місцезнаходження авто, відкривати чи закривати двері, а також фіксувати порушення правил водіння.

Усі ці функції наші корпоративні клієнти можуть перевірити на безкоштовному тест-драйві тривалістю до тижня – це дає змогу оцінити автомобіль у реальних умовах їхнього бізнесу. Послуга доступна у дилерських центрах по всій Україні.

Про автомобілі Maxus Maxus – бренд електротранспорту, що має понад шість років досвіду на європейському ринку. Особливо популярний у Норвегії (за даними компанії), де реєстрація авто з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) у містах заборонена. Електромобілі Maxus оснащені тепловим насосом, що мінімізує втрати заряду батареї навіть взимку – запас ходу падає максимум на 50–100 км. Гарантія на авто – п’ять років, або 100 000 км, на батарею – вісім років, або 200 000 км, з можливістю розширення до восьми років і 250 000 км. Для користування водіям достатньо прав категорії «В» – машини прості в керуванні, із базовими системами безпеки: утримання смуги руху, контроль «сліпих» зон тощо. Швидка зарядка автомобіля Maxus від 20% до 80% займає 35 хвилин (за даними компанії), а повна зарядка від 380V – сім–вісім годин, що ідеально підходить для нічного поповнення батареї після робочого дня. Читать больше Свернуть

Плани та перспективи розвитку

Які регіони для вас пріоритетні зараз? Скільки дилерських центрів плануєте відкрити протягом наступного року?

Наразі працюють два дилерські центри в Києві та по одному в Хмельницькому, Вінниці, Дніпрі й Черкасах. Три сервіс-партнери обслуговують Житомир, Чернівці й Тернопіль. Ведемо переговори з Одесою і Полтавою, плануємо охопити Львів та Івано-Франківськ. До кінця року мережа дилерів буде повноцінно представлена в цих містах. Наступний крок – відкриття сервісних партнерств у менших містах, щоб забезпечити клієнтам зручний доступ до обслуговування без зайвих кілометрів. Комфорт, доступність і безпека – ключові пріоритети.

Євгенія Смірнова, директорка ТОВ «РСА Україна», офіційного представника Maxus в Україні. Фото: Артем Галкін

Які плани на найближчі два–три роки?

Стратегія Maxus сфокусована на комерційному транспорті: окрім невеликих вантажівок, незабаром до України привеземо великі вантажні електрокари – рідкість для українського ринку. Паралельно «РСА Україна» підтримує бізнес і військових і, впевнена, буде продовжувати це робити: наші буси вже використовувалися для потреб військових.

Яке головне послання ви хотіли б донести бізнесу, який зараз тільки думає переходити на електромобілі?

Страхи зайві: електромобілі не ламатимуться без причини і рідко розряджаються в дорозі. Запас ходу понад 300 км покриває будь-які міські завдання, що допомагає заощаджувати на паливі та обслуговуванні. Електротранспорт також дає змогу краще контролювати логістику та водіїв. Цей досвід уже працює в Україні на прикладі кількох компаній. Як у випадку з «Новою поштою» – спочатку треба спробувати, відчути, як це працює. І тільки потім робити висновки.

Maxus – ефективне рішення для бізнесу.