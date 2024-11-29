Зелена п’ятниця від ПриватБанку: найбільші знижки та кешбеки до 1 грудня включно

ПриватБанк разом із партнерами запускає спеціальну акцію до «Зеленої п’ятниці» – альтернативи традиційній «Чорній п’ятниці». У межах програми лояльності «Привіт» на користувачів чекають привабливі кешбеки та знижки до 20% на популярні категорії товарів і послуг. Усі пропозиції будуть доступні в розділі «Привіт» у «Приват24» до 1 грудня включно, даруючи можливість отримати максимум вигоди від святкового шопінгу. Розповідаємо деталі
Як повідомили в банку, в традиційний період осінніх розпродажів для клієнтів діятимуть спеціальні ексклюзивні умови для купівлі електроніки, побутової техніки, одягу та товарів для дому і пального провідних брендів з вигодою до 20% при оплаті картками від ПриватБанку.
Щоб отримати особливі умови покупок «Зеленої п’ятниці» від ПриватБанк, треба заходити в програму лояльності «Привіт» та активувати найбільш привабливі пропозиції партнерів – топ брендів та маркетплейсів.
Програма лояльності «Привіт» – перша на банківському ринку інтелектуальна персоналізована програма лояльності, що дає змогу клієнтам банку користуватися «найтвоїшими» пропозиціями від провідних брендів. Наявні пропозиції знижок та кешбеків від партнерів можна знайти в меню «Привіт» мобільного застосунку чи вебверсії «Приват24». Перелік доступних покупок від постійних та нових партнерів програми оновлюються щодня.
Пропозиції в «Привіт» у період до 1 грудня включно. Тут є підвищені кешбеки та знижки на покупки у таких топових мережах, як OKKO, «Аврора».
Користувачам Приват24 доступні пропозиції:
- -10% на гаджети Apple з картками ПриватБанк;
- Спецоффер на «Зелену пʼятницю»: клієнтам ПриватБанку, в яких день народження 29 листопада, тільки в цей день надається кешбек 20% на всі витрати, при оплаті будь-якими картками ПриватБанку. Попередньо пропозицію потрібно активувати в «Привіт»;
- ОККО – додатково +3 грн кешбеку на літрі бензину при оплаті будь-якою карткою від ПриватБанку в період з 29.11 до 01.12; на «Чорну пʼятницю» – 7% кешбек додатково до офферу ОККО;
- «Аврора» – 5% кешбек.
Також у розділі «Привіт» у «Приват24» можна активувати супер кешбеки від ПриватБанку:
- 10% на побутову техніку;
- 10% кешбеку на енергоощадні товари;
- 10% кешбеку на кінотеатри, театри та квитки на концерти;
- 8% кешбеку на категорію МСС краса та здоровʼя;
- для військових і ФОП - 20% на оплати за кордоном, бо в основному на закордонних сайтах купують амуніцію;
- кешбек до 500 грн на онлайн-оплати на закордонних сайтах, великих маркетплейсах (Amazon, Ebay, OTTO і тд), сервісах підписок (Google, Netflix, YouTube, Apple, і т.д.), сервісах таксі (Uber / Bolt), різних магазинах одягу, техніки, електроніки.
Загалом у «Привіт» у «Приват24» діють кешбеки і знижки в таких категоріях:
Супермаркети та продукти
Ресторани, кафе та бари
Дім та ремонт
Одяг та взуття
Побутова техніка та цифрові товари
Аптеки
АЗС
Кіно
Розваги
Побутова техніка та цифрові товари
Спорт
Одяг та дитячі товари
Медицина
Кешбек на енергоощадну техніку
Кешбек на оплату комунальних послуг
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