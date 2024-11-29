Зелена п’ятниця від ПриватБанку: найбільші знижки та кешбеки до 1 грудня включно

ПриватБанк разом із партнерами запускає спеціальну акцію до «Зеленої п’ятниці» – альтернативи традиційній «Чорній п’ятниці». У межах програми лояльності «Привіт» на користувачів чекають привабливі кешбеки та знижки до 20% на популярні категорії товарів і послуг. Усі пропозиції будуть доступні в розділі «Привіт» у «Приват24» до 1 грудня включно, даруючи можливість отримати максимум вигоди від святкового шопінгу. Розповідаємо деталі

Як повідомили в банку, в традиційний період осінніх розпродажів для клієнтів діятимуть спеціальні ексклюзивні умови для купівлі електроніки, побутової техніки, одягу та товарів для дому і пального провідних брендів з вигодою до 20% при оплаті картками від ПриватБанку.

Щоб отримати особливі умови покупок «Зеленої п’ятниці» від ПриватБанк, треба заходити в програму лояльності «Привіт» та активувати найбільш привабливі пропозиції партнерів – топ брендів та маркетплейсів.

Програма лояльності «Привіт» – перша на банківському ринку інтелектуальна персоналізована програма лояльності, що дає змогу клієнтам банку користуватися «найтвоїшими» пропозиціями від провідних брендів. Наявні пропозиції знижок та кешбеків від партнерів можна знайти в меню «Привіт» мобільного застосунку чи вебверсії «Приват24». Перелік доступних покупок від постійних та нових партнерів програми оновлюються щодня.

Пропозиції в «Привіт» у період до 1 грудня включно. Тут є підвищені кешбеки та знижки на покупки у таких топових мережах, як OKKO, «Аврора».

Користувачам Приват24 доступні пропозиції:

-10% на гаджети Apple з картками ПриватБанк; Спецоффер на «Зелену пʼятницю»: клієнтам ПриватБанку, в яких день народження 29 листопада, тільки в цей день надається кешбек 20% на всі витрати, при оплаті будь-якими картками ПриватБанку. Попередньо пропозицію потрібно активувати в «Привіт»; ОККО – додатково +3 грн кешбеку на літрі бензину при оплаті будь-якою карткою від ПриватБанку в період з 29.11 до 01.12; на «Чорну пʼятницю» – 7% кешбек додатково до офферу ОККО; «Аврора» – 5% кешбек.

Також у розділі «Привіт» у «Приват24» можна активувати супер кешбеки від ПриватБанку:

10% на побутову техніку;

10% кешбеку на енергоощадні товари;

10% кешбеку на кінотеатри, театри та квитки на концерти;

8% кешбеку на категорію МСС краса та здоровʼя;

для військових і ФОП - 20% на оплати за кордоном , бо в основному на закордонних сайтах купують амуніцію;

, бо в основному на закордонних сайтах купують амуніцію; кешбек до 500 грн на онлайн-оплати на закордонних сайтах, великих маркетплейсах (Amazon, Ebay, OTTO і тд), сервісах підписок (Google, Netflix, YouTube, Apple, і т.д.), сервісах таксі (Uber / Bolt), різних магазинах одягу, техніки, електроніки.

Загалом у «Привіт» у «Приват24» діють кешбеки і знижки в таких категоріях: