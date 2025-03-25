«Холостяк» на Mac Studio. Як українська медіагрупа Starlight Media створила комплекс мовлення з пристроями Apple

Станом на 2024 рік операційну систему macOS встановлено на 14,5% комп’ютерів у світі, свідчать дані Statista. Її основний конкурент – Windows від Microsoft – вийшов уперед із великим відривом, нею користуються 67% користувачів. Проте якщо говорити про креативну індустрію – дизайн, музику, кіновиробництво та телебачення, то тут частка продукції Apple, навпаки, переважає

«Її використовують понад 70% представників креативної індустрії, – говорить Андрій Карпенко, технічний директор мовлення Starlight Media. – Вона інтегрована ледь не у всі ключові процеси: від написання сценаріїв до монтажу та зберігання відео». Техніку Apple використовують і такі українські телеканали, як ICTV, СТБ, «Новий канал». Але через постійне здорожчання вартості виробництва відеоконтенту компанії змушені шукати більш доступні технічні рішення. Зокрема, перевести погляд із топових Mac Pro на Mac Studio, що Apple випустила два роки тому. Чому таке рішення оптимальне?

Apple в українському етері

В арсеналі української медіагрупи Starlight Media техніка Apple зʼявилася понад 15 років тому. Її використовують на прямих етерах, для запису, монтажу, зведення тощо. Без пристроїв Apple не обходиться створення таких популярних телевізійних проєктів, як «X-фактор» чи «Холостяк». Нещодавно парк техніки Starlight поповнився новими Mac Studio. Це оновлення стало частиною масштабного проєкту з організації мовлення чотирьох нових каналів. При цьому головним завданням було не лише забезпечити стабільну роботу систем, а й оптимізувати витрати.

Ключові переваги Mac Studio

Для оптимізації роботи телевізійного холдингу Starlight Media обрали сучасне та ефективне рішення. Постачальник програмного забезпечення у співпраці з ІТ-інтегратором CTLine та компанією ASBIS, офіційним дистрибʼютором техніки Apple в Україні, підібрали конфігурацію, яка найкраще відповідала потребам холдингу. Основою для роботи стали Mac Studio M2 Ultra з 24-ядерними центральними та 60-ядерними графічними процесорами.

«Спочатку ми планували придбати Mac Pro, але після консультацій вирішили, що можливостей Mac Studio М2 буде достатньо, – розповідає Андрій Карпенко. – Зараз чотири з них використовуємо як ефірні сервери, один – як рендер-станцію, ще один готує файли для ефіру, а два виконують роль серверів зберігання контенту».

Для віддаленого керування використовують iMac, що має роздільну здатність 4,5K та яскравість 500 кд/м², які забезпечують надзвичайну чіткість і деталізацію. А для роботи редакторів – Mac Mini. Останні за потреби можна застосовувати як сервери та обʼєднувати в кластер для спільної роботи та паралельного виконання завдань. Це вигідніше, ніж використання одного персонального компʼютера з потужною відеокартою. До того ж такі кластери споживають менше енергії, знижуючи експлуатаційні витрати. Наприклад, кластер із пʼяти Apple Mac mini M4 споживатиме менше енергії, ніж одна відеокарта з високою продуктивністю.

Резерв потужності

Попри серйозне навантаження на пристрої у Starlight Media кажуть, що наразі Mac Studio завантажені приблизно на 10% від їхніх можливостей. Завдяки потужному чипу M2 Ultra ці компʼютери здатні одночасно виконувати безліч ультраскладних завдань, зокрема відтворювати десятки потоків відео у форматі 8K. Низку переваг має і використання Mac Studio як серверів. На відміну від популярних у медійників серверів Supermicro, які можуть обслуговувати лише чотири телеканали з необхідними параметрами, Mac Studio здатні забезпечувати трансляцію 24 телеканалів одночасно. Це підтверджено та гарантовано розробником програмного забезпечення.

У більшості інтенсивних робочих процесів Mac Studio M2 Ultra випереджає не тільки своїх «родичів» із попереднього покоління, а й навіть кращі ігрові ПК. Авторитетне профільне видання The Verge назвало його «комп’ютером, на який чекали професійні користувачі Mac».

Mac Studio

Безпека передусім

Серед інших переваг обладнання Apple для телеканалів Андрій Карпенко називає стабільність роботи, безкоштовну підтримку софта і найголовніше – безпеку. В умовах, коли лише за 2024 рік кількість кібератак на Україну зросла на 69,8%, захист вітчизняних медіаресурсів набуває особливого значення.

«У критично важливих вузлах ми встановлюємо техніку Apple, оскільки вона набагато безпечніша за Windows. Це стосується захисту як від вірусів, так і від хакерських атак тощо, – наголошує технічний директор мовлення Starlight Media. – Якби мене запитали, яку техніку обрати для офісу, моя відповідь була б однозначною».

Приклад Starlight Media підтверджує, що продукти Apple, зокрема компактні робочі станції Mac Studio, можна успішно використовувати не лише для персональних потреб, а й для великих бізнес-проєктів. Гнучкість і масштабованість таких рішень, а також можливість інтеграції окремих одиниць в єдиний комплекс дозволяють значно знижувати витрати бюджету в довгостроковій перспективі.