Новий спосіб боротьби із «сірою» технікою: Comfy та «Фокстрот» запроваджують обмін старих гаджетів на нові в усіх каналах продажу

«Сірий» ринок електроніки в Україні продовжує підривати довіру споживачів і завдавати збитків офіційним гравцям. Відповіддю на цю проблему стало запровадження омніканальної програми Trade-in від компанії Breezy, яка діє в Comfy та «Фокстроті» й дозволяє миттєво обмінювати старі гаджети на нові як онлайн, так і офлайн. Цей підхід суттєво зменшує ціновий розрив із «сірим» сегментом, стимулюючи розвиток ринку та підтримку екології

«Щороку через неофіційних продавців техніки Apple держава недоотримує щонайменше 10 млрд грн ПДВ та інших податків», – каже Ігор Хижняк, CEO мережі Comfy. Засилля продукції «сірого» імпорту у сфері електроніки ставить офіційних ритейлерів у неконкурентне становище порівняно з гравцями ринку, які уникають сплати податків і мит.

Для протидії цій ситуації продавці легально ввезеної техніки активно провадять інформаційні кампанії, що висвітлюють ризики покупки «сірої» техніки. Та оскільки більшість споживачів не бачать різниці в якості пристроїв у момент покупки, натомість дуже добре бачать різницю в ціні, яка може сягати 30%, цей інструмент є недостатньо ефективним, на відміну від Trade-in.

Trade-in – це програма, яка допомагає покупцям обміняти стару техніку на нову. Вона є доволі поширеною в Україні. Наприклад, Trade-in від провайдера Breezy працює у 736 точках продажу великих мереж техніки та мобільних операторів і робить гаджети доступнішими користувачам. Проте раніше скористатися можливостями програми можна було лише в магазині, що робило її недосяжною для половини покупців.

Тепер отримати вигоду від Trade-in стало можливим також під час покупки техніки в інтернет-магазинах Comfy та «Фокстрот». Знижка надається миттєво без подальшого перерахунку та відправки гаджета поштою. Сервіс забезпечує компанія Breezy.

Андрій Косар СЕО Breezy «Після нещодавнього впровадження розширення для інтернет-магазинів Trade-in охоплює всі канали покупок. Клієнт може розпочати процес онлайн, а закінчити в магазині. При цьому для оцінки техніки й визначення ціни не потрібно навіть виходити з дому. Все відбувається дистанційно з миттєвим наданням знижки. Така реалізація є унікальною не тільки для України, а й для Європи». Читать больше Свернуть

Як працює послуга онлайн

Процес обміну складається з трьох простих кроків:

Дистанційна оцінка пристрою. Покупець описує стан свого пристрою, завантажує кілька його світлин і за п’ять хвилин дізнається ціну. Покупка. Якщо вартість влаштовує, вигоду можна використати одразу – вона буде віднята від початкової ціни покупки, й залишиться доплатити різницю. Передача телефона. Це можна зробити під час одержання покупки в магазині після того, як консультант перевірить, чи збігається IMEI і стан пристрою заявленому в момент оцінки.

Олександр Боєв директор з електронної комерції Comfy «Comfy завжди прагне першим впроваджувати на ринку сучасні тренди. Так було й з онлайн-рішенням Trade-in. Ми побачили потенціал цього інструменту й швидко інтегрували його в наш інтернет-магазин і мобільний додаток. Вже в перший місяць ми побачили неабиякий інтерес з боку покупців і продовжуємо активно працювати над посиленням конверсії. Адже це не лише зручність для покупця, а й один зі стратегічних інструментів у боротьбі із «сірою» технікою». Читать больше Свернуть

Скарб у шухляді

Попри розповсюдженість програм обміну, частка покупців, що ними користуються, в Україні досі не перевищувала 15%, що відповідає загальному показнику для Європи. Проте темпи США та Індії свідчать про великий невикористаний потенціал.

За оцінками дослідницької компанії Dаtахis, якими вона поділились у травні 2025 року, 81% дорослого населення має мінімум один пристрій, яким не користується. Й вигода є тим важелем, який може спонукати скористатися Trade-in.

Олег Нікольський маркетинг-директор «Фокстроту» «Для нас як для продавця офіційно ввезеної техніки важливо не лише надавати клієнтам сервіс високого рівня, а й створювати прозорі правила гри на ринку. Trade-in із миттєвою вигодою – це дієвий інструмент, який дає змогу покупцю вигідно оновити техніку в кілька кліків і за рахунок зданого старого гаджета нівелювати розрив із цінами техніки в «сірих» каналах. Отже, клієнтам немає сенсу ризикувати з покупками неофіційно ввезених гаджетів за нижчою ціною. Нова онлайн-механіка «Фоксі Обміну» дозволяє масштабувати програму й зробити її невід’ємною частиною омніканального клієнтського досвіду – від картки товару до отримання покупки». Читать больше Свернуть

Додаткова підтримка від вендорів

Trade-in допомагає знизити негативний вплив електроніки на довкілля, що мотивує бренди-виробники техніки підтримувати цю екологічну ініціативу. Й річ не тільки в зниженні електронних відходів, які людство накопичує шаленими темпами. Викуплену в Trade-in техніку перевірять, відремонтують у сервісному центрі й повернуть у використання.

87% шкоди довкіллю припадає на виробництво електроніки, згідно зі звітом ADEME. Використання вживаної техніки замість нової допомагає скоротити емісію СО2, забруднення ґрунту та стічних вод, а також виснаження невідновлюваних ресурсів.

Андрій Косар СЕО Breezy «Виробники техніки, такі як Аpple та Samsung, підтримують ідею оновлення техніки саме в Trade-in. Вони надають покупцям флагманських моделей додатковий бонус за покупки з обміном старої техніки. Наприклад, при апгрейді iPhone до останньої моделі буде нараховано до 5800 грн додатково до оціночної вартості старого телефона. Разом це допомагає компенсувати до 60% ціни нового пристрою». Читать больше Свернуть

Інтеграція віджета оцінки техніки з е-комм платформою дозволяє зробити Trade-in-пропозиції більш персоналізованими й автоматично застосувати такі бонуси.

Віталій Мельниченко генеральний директор «АСБІС-Україна» «Важливе завдання офіційного дистрибʼютора Apple в Україні – розвивати ринок, співпрацюючи з офіційними авторизованими партнерами бренду задля споживання офіційного та досягати високого рівня споживацького досвіду. Доступність техніки є важливою складовою досвіду для користувачів Trade-in та є її ключовим інструментом». Читать больше Свернуть

Використання штучного інтелекту для дистанційної оцінки

Щоб точно оцінити пристрій по фото за лічені хвилини, програма використовую подвійну перевірку: за допомогою ШІ з подальшою верифікацією людиною. Такий підхід дає змогу надати не просто точну, а миттєву вигоду.

Comfy та «Фокстрот» запровадили нове рішення для омніканального Trade-in. Наразі віджет вже впроваджується й в інших інтернет-магазинах техніки. Незабаром ця послуга стане доступною в більшості великих ритейлерів країни, що зробить офіційно ввезену техніку більш доступною для покупців і зменшить ціновий розрив між «білим» і «сірим» ринками.